12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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7 чудес московского метро

Откройте для себя красоту московского метро! Погрузитесь в мир ар-деко, изучая семь станций, которые удивят даже опытных москвичей
Экскурсия по московскому метро - это возможность увидеть семь станций, которые поражают своей архитектурой и историей.

От бронзовых скульптур на Площади Революции до мозаик на Комсомольской и Маяковской, каждый элемент рассказывает о прошлом и настоящем метрополитена.

Участники узнают о влиянии идеологии на облик станций и погрузятся в атмосферу социалистического реализма. Это путешествие по подземному музею оставит неизгладимое впечатление
5
172 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут по 7 станциям
  • 🏛️ Архитектурные шедевры ар-деко
  • 🎨 Исторические и культурные факты
  • 🕰️ Погружение в эпоху социалистического реализма
  • 👥 Групповая экскурсия с радио-гидами
7 чудес московского метро
7 чудес московского метро
7 чудес московского метро

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Комсомольская
  • Маяковская
  • Театральная
  • Курская
  • Новослободская

Описание экскурсии

Станции-дворцы

За 1,5 часа вы рассмотрите 7 красивейших станций московского метро и узнаете, как история и идеология влияли на их облик. Бронзовые скульптуры на Площади Революции, мозаичные панно на Комсомольской и Маяковской, фарфоровые фигуры на Театральной, колонна-цветок на Курской, витражи на Новослободской — на экскурсии будет много красоты!

Хроники и архитектурные тонкости

Мы подробно поговорим об особенностях архитектуры, о сходстве и различии станций, включенных в маршрут. Вы познакомитесь со стилем социалистического реализма, «найдете» Древнюю Грецию, услышите о декоративных приемах архитекторов и скульпторов, разберетесь в понятиях кессоны, каннелюры и антаблемент. На фоне великолепного убранства метро я, конечно, расскажу и о его истории: о создании первой линии, о роли подземки во время войны и о современном развитии метрополитена.

Организационные детали

  • Проездной в метро не включен в стоимость
  • Для группы более 5 человек предоставляются индивидуальные радио-гиды. Для удобства можно использовать свои наушники.
  • Сбор группы за 15 минут до начала

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1290 ₽
Дети до 16 лет1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро Площадь Революции/Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3691 туриста
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 172 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Каждый день я вижу метро утром и вечером, но оказалось, так много деталей и нюансов ускользает и остаётся незамеченным.

Спасибо большое Юлии за такую интересную и познавательную экскурсию! Узнали об архитектуре,
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о прошлом и настоящем метро, о поездах, безопасности и людях.
Экскурсия не прерывается даже в переездах между станциям.

А от обнаружения фарфоровых фигурок в декоре на одной из самых знакомых станций я до сих пор под большим впечатлением.

Каждый день я вижу метро утром и вечером, но оказалось, так много деталей и нюансов ускользает и остаётся незамеченным.
Каждый день я вижу метро утром и вечером, но оказалось, так много деталей и нюансов ускользает и остаётся незамеченным.
Каждый день я вижу метро утром и вечером, но оказалось, так много деталей и нюансов ускользает и остаётся незамеченным.
Каждый день я вижу метро утром и вечером, но оказалось, так много деталей и нюансов ускользает и остаётся незамеченным.
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Кристина
Спасибо за такую прекрасную экскурсию. Каждый день спускаемся в метро, но бежим и ничего не замечаем. Юлия показала столько скрытых глазу деталей и секретов этого подземного мира. При этом все
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это перекликается с историей, а подача настолько интересная, что 1,5 часа пролетают как миг. Я в восторге.

Отдельное восхищение тому, с какой любовью и воодушевлением экскурсовод делает свою работу. С удовольствием сходила бы еще на другие экскурсии к Юлии, если есть, и буду рекомендовать друзьям.

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Роман
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании, очень увлекательно. Поразило, как ловко экскурсовод Юлия ведёт группу даже на самых оживлённых станциях: всё слаженно, никто никому не мешает. А ещё очень приятно было слушать — рассказ интересный, речь грамотная, без лишних слов. Остались очень довольны и с уверенностью порекомендуем эту экскурсию.
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании, очень увлекательно. Поразило, как ловко экскурсовод Юлия ведёт группу даже
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании, очень увлекательно. Поразило, как ловко экскурсовод Юлия ведёт группу даже
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании, очень увлекательно. Поразило, как ловко экскурсовод Юлия ведёт группу даже
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании, очень увлекательно. Поразило, как ловко экскурсовод Юлия ведёт группу даже
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Арина
Интересная экскурсия по московскому метро. Приятно удивило, насколько по-другому начинаешь воспринимать пространство, которое раньше казалось исключительно функциональным. Станции, мимо которых проходишь сотни раз, открылись с неожиданной стороны - исторической и архитектурной, которые раньше оставались неочевидными за потоком людей.
Интересная экскурсия по московскому метро. Приятно удивило, насколько по-другому начинаешь воспринимать пространство, которое раньше казалось исключительно
Интересная экскурсия по московскому метро. Приятно удивило, насколько по-другому начинаешь воспринимать пространство, которое раньше казалось исключительно
Интересная экскурсия по московскому метро. Приятно удивило, насколько по-другому начинаешь воспринимать пространство, которое раньше казалось исключительно
Интересная экскурсия по московскому метро. Приятно удивило, насколько по-другому начинаешь воспринимать пространство, которое раньше казалось исключительно
Интересная экскурсия по московскому метро. Приятно удивило, насколько по-другому начинаешь воспринимать пространство, которое раньше казалось исключительно
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М
Максимально дружелюбная и комфортная в общении Юлия, информации было ровно столько, сколько надо, она была подана интересно и с большой долей юмора!
Чувствовалась любовь рассказчицы к теме экскурсии, к своему городу и людям.
Мы чудесно провели время - познавательно и в упоении красотой Московского метро.
Довольны своим выбором на все сто!
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Е
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Это не просто поездка под землёй, а настоящее путешествие во времени и искусстве. Каждая станция — как отдельный музей: мозаики, витражи, скульптуры, детали, на
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которые в обычной спешке никогда не обращаешь внимания.
Экскурсовод рассказывал легко, увлекательно и с любовью к городу — было много интересных фактов, историй и нюансов, которые невозможно узнать самостоятельно. Время пролетело незаметно, маршрут продуман очень комфортно, без усталости.
После экскурсии смотришь на метро совсем другими глазами и ещё больше гордишься Москвой. Однозначно рекомендую — и гостям города, и тем, кто думает, что знает метро наизусть.

Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!+2
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания!
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