12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За 1,5 часа вы рассмотрите 7 красивейших станций московского метро и узнаете, как история и идеология влияли на их облик. Бронзовые скульптуры на Площади Революции, мозаичные панно на Комсомольской и Маяковской, фарфоровые фигуры на Театральной, колонна-цветок на Курской, витражи на Новослободской — на экскурсии будет много красоты!
Хроники и архитектурные тонкости
Мы подробно поговорим об особенностях архитектуры, о сходстве и различии станций, включенных в маршрут. Вы познакомитесь со стилем социалистического реализма, «найдете» Древнюю Грецию, услышите о декоративных приемах архитекторов и скульпторов, разберетесь в понятиях кессоны, каннелюры и антаблемент. На фоне великолепного убранства метро я, конечно, расскажу и о его истории: о создании первой линии, о роли подземки во время войны и о современном развитии метрополитена.
Организационные детали
Проездной в метро не включен в стоимость
Для группы более 5 человек предоставляются индивидуальные радио-гиды. Для удобства можно использовать свои наушники.
Сбор группы за 15 минут до начала
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Площадь Революции/Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3691 туриста
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 172 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Софья
Каждый день я вижу метро утром и вечером, но оказалось, так много деталей и нюансов ускользает и остаётся незамеченным.
Спасибо большое Юлии за такую интересную и познавательную экскурсию! Узнали об архитектуре, читать дальшеуменьшить
о прошлом и настоящем метро, о поездах, безопасности и людях. Экскурсия не прерывается даже в переездах между станциям.
А от обнаружения фарфоровых фигурок в декоре на одной из самых знакомых станций я до сих пор под большим впечатлением.
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Кристина
Спасибо за такую прекрасную экскурсию. Каждый день спускаемся в метро, но бежим и ничего не замечаем. Юлия показала столько скрытых глазу деталей и секретов этого подземного мира. При этом все читать дальшеуменьшить
это перекликается с историей, а подача настолько интересная, что 1,5 часа пролетают как миг. Я в восторге.
Отдельное восхищение тому, с какой любовью и воодушевлением экскурсовод делает свою работу. С удовольствием сходила бы еще на другие экскурсии к Юлии, если есть, и буду рекомендовать друзьям.
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Роман
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании, очень увлекательно. Поразило, как ловко экскурсовод Юлия ведёт группу даже на самых оживлённых станциях: всё слаженно, никто никому не мешает. А ещё очень приятно было слушать — рассказ интересный, речь грамотная, без лишних слов. Остались очень довольны и с уверенностью порекомендуем эту экскурсию.
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Арина
Интересная экскурсия по московскому метро. Приятно удивило, насколько по-другому начинаешь воспринимать пространство, которое раньше казалось исключительно функциональным. Станции, мимо которых проходишь сотни раз, открылись с неожиданной стороны - исторической и архитектурной, которые раньше оставались неочевидными за потоком людей.
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М
Марина
Максимально дружелюбная и комфортная в общении Юлия, информации было ровно столько, сколько надо, она была подана интересно и с большой долей юмора! Чувствовалась любовь рассказчицы к теме экскурсии, к своему городу и людям. Мы чудесно провели время - познавательно и в упоении красотой Московского метро. Довольны своим выбором на все сто!
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Е
Елена
Экскурсия по московскому метро превзошла все ожидания! Это не просто поездка под землёй, а настоящее путешествие во времени и искусстве. Каждая станция — как отдельный музей: мозаики, витражи, скульптуры, детали, на читать дальшеуменьшить
которые в обычной спешке никогда не обращаешь внимания. Экскурсовод рассказывал легко, увлекательно и с любовью к городу — было много интересных фактов, историй и нюансов, которые невозможно узнать самостоятельно. Время пролетело незаметно, маршрут продуман очень комфортно, без усталости. После экскурсии смотришь на метро совсем другими глазами и ещё больше гордишься Москвой. Однозначно рекомендую — и гостям города, и тем, кто думает, что знает метро наизусть.