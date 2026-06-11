12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по московскому метро - это возможность увидеть семь станций, которые поражают своей архитектурой и историей. От бронзовых скульптур на Площади Революции до мозаик на Комсомольской и Маяковской, каждый элемент рассказывает о прошлом и настоящем метрополитена. Участники узнают о влиянии идеологии на облик станций и погрузятся в атмосферу социалистического реализма. Это путешествие по подземному музею оставит неизгладимое впечатление

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Станции-дворцы

За 1,5 часа вы рассмотрите 7 красивейших станций московского метро и узнаете, как история и идеология влияли на их облик. Бронзовые скульптуры на Площади Революции, мозаичные панно на Комсомольской и Маяковской, фарфоровые фигуры на Театральной, колонна-цветок на Курской, витражи на Новослободской — на экскурсии будет много красоты!

Хроники и архитектурные тонкости

Мы подробно поговорим об особенностях архитектуры, о сходстве и различии станций, включенных в маршрут. Вы познакомитесь со стилем социалистического реализма, «найдете» Древнюю Грецию, услышите о декоративных приемах архитекторов и скульпторов, разберетесь в понятиях кессоны, каннелюры и антаблемент. На фоне великолепного убранства метро я, конечно, расскажу и о его истории: о создании первой линии, о роли подземки во время войны и о современном развитии метрополитена.

Организационные детали