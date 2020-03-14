12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. 7 чудес московского метро

«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города

Юлия
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Юлия – ваш гид
Даже если вы спускаетесь в метро каждый день, вас ждет много открытий.

В деталях вы изучите семь станций в стиле ар-деко от Площади Революции до Комсомольской.

Смотря на метрополитен как на музей и на масштабный советский проект, вы услышите о его прошлом и настоящем, осознаете идеи архитекторов — и уже не сможете не замечать красоты метро.
450 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на станции метро Площадь Революции/Театральная.
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У этой экскурсии12 отзывов
5
7 чудес московского метро
7 чудес московского метро

Что вас ожидает

Станции-дворцы
За 1,5 часа вы рассмотрите 7 красивейших станций московского метро и узнаете, как история и идеология влияли на их облик. Бронзовые скульптуры на Площади Революции, мозаичные панно на Комсомольской и Маяковской, фарфоровые фигуры на Театральной, колонна-цветок на Курской, витражи на Новослободской — на экскурсии будет много красоты!

Хроники и архитектурные тонкости
Мы подробно поговорим об особенностях архитектуры, о сходстве и различии станций, включенных в маршрут. Вы познакомитесь со стилем социалистического реализма, «найдете» Древнюю Грецию, услышите о декоративных приемах архитекторов и скульпторов, разберетесь в понятиях кессоны, каннелюры и антаблемент. На фоне великолепного убранства метро я, конечно, расскажу и о его истории: о создании первой линии, о роли подземки во время войны и о современном развитии метрополитена.

Организационные детали

  • Проездной в метро не включен в стоимость
  • Для группы более 5 человек предоставляются индивидуальные радио-гиды. Для удобства можно использовать свои наушники.
7 чудес московского метро
7 чудес московского метро
7 чудес московского метро
7 чудес московского метро
7 чудес московского метро
7 чудес московского метро

Экскурсия проводится в среду, пятницу и субботу в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на станции метро Площадь Революции/Театральная..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Просто замечательный гид. Спасибо вам, Юля за столь интересную экскурсию. Любовь к московскому метро стала еще больше. Я к вам обязательно еще приду.
1 марта 2020
Отличная экскурсия. Огромное спасибо Юлии. Она очень интересно рассказала о самых красивых станциях московского метрополитена, об их истории основания и реконструкции, архитектурном ансамбле этих станций. Было очень познавательно!!! С таким экскурсоводом хочется изучать всю историю Москвы.
23 февраля 2020
Замечательная экскурсия, маршрут, время и хороший гид. 👌👌
1 февраля 2020
Очень познавательно и интересно! Спасибо огромное!
31 января 2020
Спасибо Юле за прекрасную экскурсию!
19 января 2020
Были на экскурсии 18.01.2020. Все понравилось. Экскурсовод Юлия провела экскурсию на позитиве, информации было много, все понятно, доступно. Теперь совсем по другому смотрю на станции метро, даже в самом, на первый взгляд, простом оформлении можно есть своя изюминка и красота. Спасибо!
8 января 2020
Экскурсия по метро очень понравилась, мы узнали о станциях действительно интересные факты. После этой экскурсии по-новому смотришь на метро. С удовольствием посетила бы такую экскурсию и по другим станциям. Большое спасибо экскурсоводу, она умеет увлечь слушателей. Организовано все также было на высоком уровне.
3 января 2020
Юлия отлично разбирается в материале и эмоционально все рассказывает. Из минусов на мой взгляд большая группа для такого вида экскурсии.
3 января 2020
Экскурсия отличная! Интересна школьникам и взрослым. Мы не заметили как прошло время, слушали бы и слушали ещё. Очень хочется продолжения по другим станциям! Спасибо за экскурсию!
29 декабря 2019
Увлекательно, познавательно и красиво. Рекомендуем. Время пролетело незаметно.
Ещё 2 отзыва

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