1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
«За 1,5 часа вы рассмотрите 7 красивейших станций московского метро и узнаете, как история и идеология влияли на их облик»
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
«Мы поговорим об истории создания московского метро и о том, какие задачи стояли перед инженерами и архитекторами»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
«Чего только не встретишь в московском метро»
Сегодня в 22:00
10 июня в 08:00
10 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
«Московское метро — больше, чем вид транспорта»
16 июля в 10:00
19 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
«Экскурсия включает посещение станции метро «Площадь революции»»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
«Московское метро является уникальным "храмом" искусства»
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
от 990₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У м. Комсомольская
«Мы посетим семь станций московского метро: Комсомольскую, Красные ворота, Лубянку, Библиотеку им»
Расписание: в воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
23 июня в 11:30
1 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
Начало: У павильона м. Красные ворота - Боярский пер., 1
«Архитектура метро полна символизма: где-то спрятаны портреты вождей, где-то проходы в бункеры и несуществующие на карте ветки»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
«Вы узнаете, какие легенды и часто целые обряды связаны со скульптурами и цветными витражами, познакомитесь с таким сложным стилем как эклектика и найдете его элементы в оформлении станций метро»
Расписание: в среду в 20:00, в субботу в 15:30
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки
Начало: станция метро «Партизанская»
«Какая станция метро кажется москвичам по-настоящему бесконечной, какая из них самая безлюдная, а какая станция походит на зазеркалье»
Завтра в 16:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московское метро: город под городом
Прикоснуться к истории столичной подземки и исследовать ключевые станции метрополитена в деталях
Начало: Метро «Кропоткинская»
«Например, вы побываете на станции, где выступал Сталин, а после поймёте, как и почему в метро боролись с культом личности, и рассмотрите архивные фото с изображениями станций, на которых затирались портреты и силуэты вождя народов»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки
Начало: М. Арбатская синей ветки
«Фотооткрытки в декорациях метро»
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Как менялось и меняется московское метро
Прокатиться по станциям самых разных конструкций и стилистических решений
Начало: На станции метро Арбатская (Арбатско-Покровская ли...
«Вжух — и вот московское метро уже добралось до тех районов, где раньше о нём и не мечтали»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
1 350₽ за человека
Групповая
3 часа
Царская резиденция - Коломенское
От места встречи добираемся на метро
«От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия»
Расписание: Вторник в 12:00
1 350₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
«Авторская экскурсия по Московскому метро понравится и москвичам, и гостям столицы»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 18:00
990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Шелест страниц истории
От места встречи добираемся на метро
«От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия»
Расписание: Четверг в 16:30
2 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Исследовать площадь трёх вокзалов в мини-группе
Прошлое и настоящее железнодорожного сердца Москвы
Начало: В районе Ленинградского вокзала
«А ещё спустимся в метро под площадью, потому что привокзальные станции заслуживают особого внимания»
Расписание: ежедневно в 12:00
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
Узнать чуть больше о Москве и посмотреть на неё с высоты 120 метров
Начало: у метро Киевская
«Окунётесь в атмосферу Франции на типичной парижской станции метро»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana24 мая 2024Прекрасный гид. . шумновато. . но это ведь метро))
- ГГлеб20 мая 2024Провели с Виталием три замечательных информативных часа. Подкупило не только знание материала, но и его подача: Виталий очень живой, синтонный
- ТТатьяна20 мая 2024Все понравилось. Ожидания оправдались. Я довольна
- ИИлья18 мая 2024Решили провести в Москве несколько дней. Сын (11 лет) очень хотел посмотреть знаменитое Московское метро. Остались довольны экскурсией. Гид очень
- ЕЕлена18 мая 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Юля очень грамотный,знающий историю своего города спецталист готовый поделиться своими знаниями с гостями столицы
- ИИрина13 мая 2024Были на экскурсии по станциям метро с детьми 12-13 лет. Вела экскурсию Наталья. Очень интересная девушка, с энергией, с энтузиазмом рассказывала интересные факты о столичном метро. Дети были вовлечены в процесс. Экскурсия очень понравилась. Наталье огромная благодарность.
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасная легкая и познавательная экскурсия по московскому метро. Интересный рассказ и рассказчик Юлия. Однозначно, рекомендую к посещению.
- ТТатьяна13 мая 2024Ребятаааааа! Это круто и надо брать! Валентин очень лёгкий человек, общение - будто тысячу лет знакомы! Прислушивается к пожеланиям, перестраивает
- ЕЕкатерина10 мая 2024Очень интересная экскурсия, после неё езжу в метро и стала обращать внимание на мелочи в интерьере каждой станции. Спасибо, что проводите такие экскурсии.
- ЛЛюбовь6 мая 2024Экскурсия очень понравилась, экскурсовод отлично подала материал и, кроме основного, отвечала на сопутствующие вопросы по истории метрополитена и Москвы в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Метро»
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