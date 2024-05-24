Экскурсии в метро Москвы

Найдено 18 экскурсий в категории «Метро» в Москве, цены от 990 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
7 чудес московского метро
Групповая
1.5 часа
98 отзывов
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
«За 1,5 часа вы рассмотрите 7 красивейших станций московского метро и узнаете, как история и идеология влияли на их облик»
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990 за человека
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
«Мы поговорим об истории создания московского метро и о том, какие задачи стояли перед инженерами и архитекторами»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650 за всё до 5 чел.
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
«Чего только не встретишь в московском метро»
Сегодня в 22:00
10 июня в 08:00
10 400 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия по московскому метро
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
«Московское метро — больше, чем вид транспорта»
16 июля в 10:00
19 июля в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
«Экскурсия включает посещение станции метро «Площадь революции»»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
135 отзывов
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
«Московское метро является уникальным "храмом" искусства»
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
от 990 за человека
Тайны московского метро. Портал в другой мир
Мини-группа
2 часа
54 отзыва
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У м. Комсомольская
«Мы посетим семь станций московского метро: Комсомольскую, Красные ворота, Лубянку, Библиотеку им»
Расписание: в воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
23 июня в 11:30
1 350 за человека
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
Начало: У павильона м. Красные ворота - Боярский пер., 1
«Архитектура метро полна символизма: где-то спрятаны портреты вождей, где-то проходы в бункеры и несуществующие на карте ветки»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за человека
Подземное наследие: московское метро
Групповая
1.5 часа
14 отзывов
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
«Вы узнаете, какие легенды и часто целые обряды связаны со скульптурами и цветными витражами, познакомитесь с таким сложным стилем как эклектика и найдете его элементы в оформлении станций метро»
Расписание: в среду в 20:00, в субботу в 15:30
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990 за человека
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки
Начало: станция метро «Партизанская»
«Какая станция метро кажется москвичам по-настоящему бесконечной, какая из них самая безлюдная, а какая станция походит на зазеркалье»
Завтра в 16:00
14 июня в 15:00
9 000 за всё до 10 чел.
Московское метро: город под городом
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Московское метро: город под городом
Прикоснуться к истории столичной подземки и исследовать ключевые станции метрополитена в деталях
Начало: Метро «Кропоткинская»
«Например, вы побываете на станции, где выступал Сталин, а после поймёте, как и почему в метро боролись с культом личности, и рассмотрите архивные фото с изображениями станций, на которых затирались портреты и силуэты вождя народов»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
10 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки
Начало: М. Арбатская синей ветки
«Фотооткрытки в декорациях метро»
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
79005 530 за всё до 2 чел.
Как менялось и меняется московское метро
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Как менялось и меняется московское метро
Прокатиться по станциям самых разных конструкций и стилистических решений
Начало: На станции метро Арбатская (Арбатско-Покровская ли...
«Вжух — и вот московское метро уже добралось до тех районов, где раньше о нём и не мечтали»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
1 350 за человека
Царская резиденция - Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Царская резиденция - Коломенское
От места встречи добираемся на метро
«От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия»
Расписание: Вторник в 12:00
1 350 за человека
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Групповая
1.5 часа
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
«Авторская экскурсия по Московскому метро понравится и москвичам, и гостям столицы»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 18:00
990 за человека
Шелест страниц истории
Групповая
2.5 часа
Шелест страниц истории
От места встречи добираемся на метро
«От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия»
Расписание: Четверг в 16:30
2 600 за человека
Исследовать площадь трёх вокзалов в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Исследовать площадь трёх вокзалов в мини-группе
Прошлое и настоящее железнодорожного сердца Москвы
Начало: В районе Ленинградского вокзала
«А ещё спустимся в метро под площадью, потому что привокзальные станции заслуживают особого внимания»
Расписание: ежедневно в 12:00
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 000 за человека
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
Узнать чуть больше о Москве и посмотреть на неё с высоты 120 метров
Начало: у метро Киевская
«Окунётесь в атмосферу Франции на типичной парижской станции метро»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    24 мая 2024
    Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
    Прекрасный гид. . шумновато. . но это ведь метро))
  • Г
    Глеб
    20 мая 2024
    Московское метро: город под городом
    Провели с Виталием три замечательных информативных часа. Подкупило не только знание материала, но и его подача: Виталий очень живой, синтонный
    читать дальше

    человек с отличным чувством юмора, такта; широкоэрудированный всесторонне. Думаю- это не менее важно. Узнали массу интересных деталей о которых вовсе не имели представления, налюбовались красотами старых станций. Рекомендуем гида от души - и искренне надеемся на новые встречи. Виталию- всех благ!

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    7 чудес московского метро
    Все понравилось. Ожидания оправдались. Я довольна
  • И
    Илья
    18 мая 2024
    Квест по метро «Московское подземелье»
    Решили провести в Москве несколько дней. Сын (11 лет) очень хотел посмотреть знаменитое Московское метро. Остались довольны экскурсией. Гид очень
    читать дальше

    живая, материал интересен и детям и взрослым. Сами бы никогда не обратили внимание на всякие прекрасные детали. А в них, как известно, кроется дьявол 😈 (спойлер - жители Москвы подозревали, что под землёй "черти собаками носы натерают" 😁). Экскурсия прекрасна. Сходите - не пожалеете.

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Юля очень грамотный,знающий историю своего города спецталист готовый поделиться своими знаниями с гостями столицы
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Квест по метро «Московское подземелье»
    Были на экскурсии по станциям метро с детьми 12-13 лет. Вела экскурсию Наталья. Очень интересная девушка, с энергией, с энтузиазмом рассказывала интересные факты о столичном метро. Дети были вовлечены в процесс. Экскурсия очень понравилась. Наталье огромная благодарность.
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    7 чудес московского метро
    Прекрасная легкая и познавательная экскурсия по московскому метро. Интересный рассказ и рассказчик Юлия. Однозначно, рекомендую к посещению.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по станциям метро Москвы
    Ребятаааааа! Это круто и надо брать! Валентин очень лёгкий человек, общение - будто тысячу лет знакомы! Прислушивается к пожеланиям, перестраивает
    читать дальше

    маршрут под ваши хотелки, предлагает, подсказывает! Понимая девичье нетерпение пару-тройку фото для похвастаться присылает уже утром, остальные - через два-три дня. И они невероятно крутые! И фото красивые, и ты на них красивая! Сходите на фотопрогулку - эмоций море и воспоминаний на всю оставшуюся! А! Ещё! Валентин пришлёт ооооочень много фото, не жадничает))

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    7 чудес московского метро
    Очень интересная экскурсия, после неё езжу в метро и стала обращать внимание на мелочи в интерьере каждой станции. Спасибо, что проводите такие экскурсии.
  • Л
    Любовь
    6 мая 2024
    Как менялось и меняется московское метро
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод отлично подала материал и, кроме основного, отвечала на сопутствующие вопросы по истории метрополитена и Москвы в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. 7 чудес московского метро
  2. Квест по метро «Московское подземелье»
  3. Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
  4. Детская экскурсия по московскому метро
  5. Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Метро" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 990 до 10 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 458 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Метро», 458 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам