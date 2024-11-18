Моя экскурсия подойдёт всем, кто хочет узнать не только открыточную Москву. Мы прогуляемся по Страстному и Петровскому бульварам, Крапивенскому переулку и дворикам Петровки.
Покажу вам почти все архитектурные стили, начиная от храмового стиля 17 века до промышленного 20 века, от классицизма до модернизма. Через интересные рассказы познакомлю вас с историей и архитектурой столицы.
Покажу вам почти все архитектурные стили, начиная от храмового стиля 17 века до промышленного 20 века, от классицизма до модернизма. Через интересные рассказы познакомлю вас с историей и архитектурой столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Мы осмотрим:
- Издательский городок — здания издательств «Утро России» и газеты «Известия» как яркие примеры промышленной архитектуры в стилях модерн, конструктивизм и модернизм
- Усадьбы Гагариных, Татищевых, Одоевских как образцы городских усадеб послепожарной Москвы 19 века
- Доходные дома, возведённые до 1917 года, и кооперативные постройки советского времени
- Дворики Петровки
О чём поговорим:
- Как появились бульвары
- Как менялся облик Москвы с новыми модными течениями в архитектуре
- Что было раньше и что находится сейчас в исторических зданиях
- Как проходила уплотнительная застройка города
- Как заводят механические часы на здании «Известий»
В моих рассказах не будет сухих фактов, а вот интересных историй — сколько угодно. Например, о Страстном бульваре — самом широком на Бульварном кольце. А стал он таким благодаря местной жительнице, которая на свои средства разбила на месте бывшей Сенной площади сквер.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чеховская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 25 туристов
Москва — мой родной город, а ВДНХ — моё детство. Несколько лет назад начала изучать историю ВДНХ и влюбилась в это место! Знакомое место открылось в новом свете. Архитектура, история, детали! Странно, что завсегдатай выставки не замечает деталей. Выставка ведь состоит именно из них!Задать вопрос
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