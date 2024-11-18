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Моя экскурсия подойдёт всем, кто хочет узнать не только открыточную Москву. Мы прогуляемся по Страстному и Петровскому бульварам, Крапивенскому переулку и дворикам Петровки.



Покажу вам почти все архитектурные стили, начиная от храмового стиля 17 века до промышленного 20 века, от классицизма до модернизма. Через интересные рассказы познакомлю вас с историей и архитектурой столицы.