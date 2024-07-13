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Никитская улица — историческая ось, на которой разворачивались главные события города и страны.



Во времена Ивана Грозного она разделяла Москву на две части, а ещё она — колыбель Большого театра, классической музыки и литературы.



Вы увидите знаковые дома и храмы и узнаете, где играли спектакль для одного зрителя и в чём секрет акустических ниш.