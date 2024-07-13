Никитская аристократическая, творческая, консерваторская

Пройтись по центру театрального магнетизма и месту смены царский династий (в группе)
Никитская улица — историческая ось, на которой разворачивались главные события города и страны.

Во времена Ивана Грозного она разделяла Москву на две части, а ещё она — колыбель Большого театра, классической музыки и литературы.

Вы увидите знаковые дома и храмы и узнаете, где играли спектакль для одного зрителя и в чём секрет акустических ниш.
Никитская аристократическая, творческая, консерваторская
Никитская аристократическая, творческая, консерваторская
Никитская аристократическая, творческая, консерваторская
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы попадаёте в Романов переулок, где жил прообраз Джеймса Бонда.
  • Отыщете единственный старинный уцелевший крест на храме Богоматери Знамения на Шереметьевском дворе.
  • Раскроете секрет акустических ниш фасадов здания Зоологического музея.
  • У особняка в Газетном переулке узнаете историю лучшего портретиста Москвы, который большую часть жизни был крепостным.
  • Рассмотрите иконы покровителей музыкантов и актёров в храме Малое Вознесение, который стал символом смены царских династий.
  • Окажетесь у дома в Воздвиженском переулке, где совершали первые читки Пушкин и Грибоедов.
  • Завершите прогулку у Никитских ворот, где расставлены значимые для России символы — вам предстоит расшифровать их.

в субботу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Библиотека имени Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыНеобычные домаУлицы и переулкиЦентр МосквыДля студентовТеатральныеОт метро

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