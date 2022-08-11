Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Бизнес в царской России
Предпринимательство — дело тонкое и эмоционально нестабильное. Чтобы поддерживать себя в периоды внезапного отчаяния, полезно узнавать об историях успеха. Лучше всего подходят примеры столетней давности — сразу видна перспектива. Подняв глаза после прочтения очередного текста об американском или европейском бизнесе, я решила узнать, а были ли предприниматели такого же уровня у нас. И, забегая вперед, сразу отвечу, что расследование дало однозначный результат — такие предприниматели были, и даже лучше. Эти истории вас точно вдохновят.
Стартаперы 19 века
Начинается прогулка от улицы Никольской. Мы пройдем через Биржевую площадь и Гостиный двор, а затем снова вернемся к начальной точке. Приготовьтесь увидеть несколько секретных местечек. Вы узнаете, какие интересные нововведения предпринимателей 19 века используются и сейчас. По какой из купеческих династий можно снять сериал «Санта-Барбара». Где в Москве нашли самый большой клад. И какие мечты предпринимателей 19 века сбылись, а какие нет. Я расскажу, как строился бизнес во времена царской России, и как с помощью этого расследования я узнала много нового о собственной семье. Может быть, и у вашей семьи есть своя бизнес-история:)
Организационные детали
У нас будет пешая прогулка, дополнительных расходов не предусмотрено. По пути мы звходим в помещения, если вы будете с самокатом или велосипедом, это может помешать вашему удобству.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около здания «Славянский базар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Привет! Меня зовут Наталья. Я выросла в центре Москвы и очень внимательна к городу. Слежу за всеми изменениями и регулярно закатываю глаза из-за новых. Поэтому с радостью расскажу как всё было раньше и покажу фотографии. Увлекаюсь историей предпринимательства царской России.
В какой-то момент поняла, что много знаю об истории чужих семей (предпринимателей) и не так много про историю своей. Начала составлять родовое древо и выяснила много интересного. Об этом и многом другом расскажу на экскурсии 😉