Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу

Скандалы, интриги, расследования в истории предпринимательства - как это было 100 лет назад

Я работаю со стартапами и мне стало интересно, а как жили предприниматели царской России и были ли среди них заразительные примеры успеха. Спойлер: были и еще какие.

Мы пройдем по центру Москвы, и вы узнаете, где купцы обмывали свои сделки, какие нововведения прошлого мы используем до сих пор и как складывалась история русского предпринимательства.
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
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Описание

Что вас ожидает

Бизнес в царской России

Предпринимательство — дело тонкое и эмоционально нестабильное. Чтобы поддерживать себя в периоды внезапного отчаяния, полезно узнавать об историях успеха. Лучше всего подходят примеры столетней давности — сразу видна перспектива. Подняв глаза после прочтения очередного текста об американском или европейском бизнесе, я решила узнать, а были ли предприниматели такого же уровня у нас. И, забегая вперед, сразу отвечу, что расследование дало однозначный результат — такие предприниматели были, и даже лучше. Эти истории вас точно вдохновят.

Стартаперы 19 века

Начинается прогулка от улицы Никольской. Мы пройдем через Биржевую площадь и Гостиный двор, а затем снова вернемся к начальной точке. Приготовьтесь увидеть несколько секретных местечек. Вы узнаете, какие интересные нововведения предпринимателей 19 века используются и сейчас. По какой из купеческих династий можно снять сериал «Санта-Барбара». Где в Москве нашли самый большой клад. И какие мечты предпринимателей 19 века сбылись, а какие нет. Я расскажу, как строился бизнес во времена царской России, и как с помощью этого расследования я узнала много нового о собственной семье. Может быть, и у вашей семьи есть своя бизнес-история:)

Организационные детали

У нас будет пешая прогулка, дополнительных расходов не предусмотрено. По пути мы звходим в помещения, если вы будете с самокатом или велосипедом, это может помешать вашему удобству.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около здания «Славянский базар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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