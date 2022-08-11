Я работаю со стартапами и мне стало интересно, а как жили предприниматели царской России и были ли среди них заразительные примеры успеха. Спойлер: были и еще какие. Мы пройдем по центру Москвы, и вы узнаете, где купцы обмывали свои сделки, какие нововведения прошлого мы используем до сих пор и как складывалась история русского предпринимательства.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бизнес в царской России

Предпринимательство — дело тонкое и эмоционально нестабильное. Чтобы поддерживать себя в периоды внезапного отчаяния, полезно узнавать об историях успеха. Лучше всего подходят примеры столетней давности — сразу видна перспектива. Подняв глаза после прочтения очередного текста об американском или европейском бизнесе, я решила узнать, а были ли предприниматели такого же уровня у нас. И, забегая вперед, сразу отвечу, что расследование дало однозначный результат — такие предприниматели были, и даже лучше. Эти истории вас точно вдохновят.

Стартаперы 19 века

Начинается прогулка от улицы Никольской. Мы пройдем через Биржевую площадь и Гостиный двор, а затем снова вернемся к начальной точке. Приготовьтесь увидеть несколько секретных местечек. Вы узнаете, какие интересные нововведения предпринимателей 19 века используются и сейчас. По какой из купеческих династий можно снять сериал «Санта-Барбара». Где в Москве нашли самый большой клад. И какие мечты предпринимателей 19 века сбылись, а какие нет. Я расскажу, как строился бизнес во времена царской России, и как с помощью этого расследования я узнала много нового о собственной семье. Может быть, и у вашей семьи есть своя бизнес-история:)

Организационные детали

У нас будет пешая прогулка, дополнительных расходов не предусмотрено. По пути мы звходим в помещения, если вы будете с самокатом или велосипедом, это может помешать вашему удобству.