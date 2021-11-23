во вторник и пятницу в 19:30

Блистательный центр Москвы с Фаролеро

Необычное знакомство с городом и его историей на экскурсии-спектакле с флером мистики

Вы совершите путешествие с эффектом погружения в другую реальность.

Дмитровка, Тверская, Саввинское подворье, Камергерский переулок и Театральная площадь станут главными декорациями спектакля, а вы — его героями.

Вдохновляющие истории успеха, огни города, беседы о мечтах, неожиданные находки и сюрпризы — все это поможет посмотреть на знакомые места и любимые улицы под другим углом.
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Новый взгляд на город

Ваш проводник — колоритный Фаролеро — покажет, где в Москве водятся чайки, расскажет, как дом смог переехать за одну ночь и за какое воровство в Москве не наказывали. Раскроет секрет простого картавящего мальчишки, ставшего главным голосом страны. Кроме того, вы узнаете, зачем над московским двором «натянули» стеклянный потолок и при чем тут был один вдохновенный священник. А еще будут истории о Плисецкой и Чехове, Пушкине, Прокофьеве и других удивительных людях, наполнивших жизнью сердце Москвы.

Наш маршрут: Столешников переулок — Тверская улица — Саввинское подворье — Камергерский переулок — Театральная площадь.

Кому подойдет прогулка

Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актеров, завораживает и взрослых, и детей.

Организационные детали

  • На время экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • Прогулка проходит только по улицам, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
  • Маршрут экскурсии составляет 1,5 км и позволяет принять участие гостям с детскими и взрослыми колясками
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате проведения

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Большой Дмитровке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник и пятницу в 19:30

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