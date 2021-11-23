во вторник и пятницу в 19:30

Что вас ожидает

Новый взгляд на город

Ваш проводник — колоритный Фаролеро — покажет, где в Москве водятся чайки, расскажет, как дом смог переехать за одну ночь и за какое воровство в Москве не наказывали. Раскроет секрет простого картавящего мальчишки, ставшего главным голосом страны. Кроме того, вы узнаете, зачем над московским двором «натянули» стеклянный потолок и при чем тут был один вдохновенный священник. А еще будут истории о Плисецкой и Чехове, Пушкине, Прокофьеве и других удивительных людях, наполнивших жизнью сердце Москвы.

Наш маршрут: Столешников переулок — Тверская улица — Саввинское подворье — Камергерский переулок — Театральная площадь.

Кому подойдет прогулка

Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актеров, завораживает и взрослых, и детей.

Организационные детали