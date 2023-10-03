Вся территория становится сплошной сказочной декорацией, переливающейся разноцветными огнями, чудесными инсталляциями и буквально пронизанной насквозь духом любимого праздника взрослых и детей! Приглашаем вас посетить новогоднюю Москву и по желанию поучаствовать в экскурсиях: по Москве-реке, парку Зарядье и увидеть знаменитый Москвариум на ВДНХ.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день
В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.
С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.
Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
По желанию экскурсии на выбор за дополнительную плату.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.
Стоимость:
- взрослые ― 2000 руб. /чел.;
- льготный ― 1900 руб. /чел.;
- дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
- дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой». Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.
Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб.
Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.
Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб.
Встречаем Новый год
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
В 22:00 по желанию предлагаем за дополнительную плату поучаствовать в ночной экскурсии «Новогодний фейерверк».
Предлагаем вам встретить Новый 2024 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночной Москве. Вы увидите Москву в роскошном праздничном наряде.
Накануне Нового года и Рождества Москва превращается в город-сказку. Она украшена многочисленными новогодними елочками, мерцающими гирляндами, которые украшают проспекты, здания и даже деревья на улицах и парках. Повсюду новогодние ярмарки.
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, здание МГУ, стадион "Лужники", современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Каждому участнику программы ― шампанское и угощение!
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
По желанию экскурсии на выбор за дополнительную плату.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.
Стоимость:
- взрослые ― 2000 руб. /чел.;
- льготный ― 1900 руб. /чел.;
- дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
- дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой». Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.
Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб.
Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.
Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб.
Москва праздничная
Завтрак.
Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.
Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.
Обзорная экскурсия по городу ― «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.
Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол.
Окончание программы в отеле не позднее 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Основное место ребенок до 14 лет
|Третий в номере
|Доп. место ребенок
|Одноместный номер
|Холидей Инн Москва Сущевский 4*
|11950
|11250
|8800
|8300
|17600
|Холидей Инн Москва Лесная 4*
|11850
|11550
|8300
|8100
|19100
|Аэростар 4*
|9250
|8950
|8200
|7900
|16300
|Ибис Москва Павелецкая 3*
|10850
|10550
|–
|–
|16700
|Ибис Москва Динамо 3*
|10250
|9950
|–
|–
|15300
Варианты проживания
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.
Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».
Гостиница «Холидей Инн Лесная»
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Гостиница «Аэростар»
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Отель «Ибис Москва Павелецкая»
Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник.
Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни. Блюда «a la carte» можно заказать в круглосуточном лобби-баре.
Отель «Ибис Москва Динамо»
Для размещения отдыхающих предложены комфортабельные номера, которые включают в себя телевизор и систему кондиционирования. Стоит отметить, что предоставляется беспроводной доступ Wi-Fi. Собственные ванные комнаты оснащены феном и гигиеническими принадлежностями.
В ресторане постояльцев порадуют блюдами не только русской, но и европейской кухни. Высококвалифицированные повара приготовят изысканные десерты. В баре представлен широкий выбор напитков.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура ― шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт ― автобусы туристического класса
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
- Место начала и завершения?
- Москва
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
- Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Ночная новогодняя экскурсия «Новогодний фейерверк».
Стоимость:
- взрослый ― 3500 руб. /чел.;
- школьник ― 3500руб. /чел.;
- дошкольник (до 7 лет) ― 3500руб. /чел.
Место начала экскурсии:22:00 ― гостиница.
Место окончания экскурсии:гостиница/по желанию центр города.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»).
Стоимость:
- взрослые ― 2000 руб. /чел.;
- льготный ― 1900 руб. /чел.;
- дети до 12 лет ― 1800 руб. /чел.;
- дети до 5 лет (включительно) ― бесплатно, если ребенок не занимает пассажирского места.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».
Стоимость: взрослый ― 2 500 руб. /чел., школьники ― 2 000 руб. /чел.
Посещение «Москвариума» на ВДНХ. Крупнейший крытый океанариум в Европе, в котором живут 8 000 морских обитателей и пресноводных со всех концов света.
Стоимость: взрослые ― 1500 руб. /чел., дети до 12 лет ― 1100 руб. /чел.
- Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.