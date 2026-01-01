1 день

Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

11:00 Отъезд от гостиницы Бородино 4* на автобусе.

11:30 Отъезд от гостиницы Ибис Павелецкая 3* на автобусе.

12:30 Экскурсия в музей «ВОВ».

В ходе посещения Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.

Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.

Прогулка по Парку Победы.

Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

