Мои заказы

9 мая в Москве

Праздничный семейный тур в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Вы посетите музей «ВОВ», отправитесь на водную экскурсию на теплоходе Рэдиссон, прогуляетесь по любимой локации местных жителей — парку «Зарядье» и совершите увлекательное путешествие на аттракционе «Полеты над Россией/Москвой».
9 мая в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 мая в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 мая в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

  • 11:00 Отъезд от гостиницы Бородино 4* на автобусе.
  • 11:30 Отъезд от гостиницы Ибис Павелецкая 3* на автобусе.

12:30 Экскурсия в музей «ВОВ».

В ходе посещения Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.

Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.

Прогулка по Парку Победы.

Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ»Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ»Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ»Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия на ВДНХ. Теплоходная экскурсия по Москва-реке

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с гидом с табличкой у главного входа в парк ВДНХ.

Экскурсия на ВДНХ.

Экскурсия в павильон Космос.

Свободное время.

Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню Победы.

  • 19:00 Отъезд от гостиницы Бородино 4* на автобусе.
  • 19:30 Отъезд от гостиницы Ибис Павелецкая 3* на автобусе.

21:00 Теплоходная экскурсия по Москва-реке на теплоходе Рэдиссон.

Салют с борта теплохода (праздничный салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам).

Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечерней Москвы, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.

Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Москва-рекой.

Окончание программы 24:00 в гостинице.

Экскурсия на ВДНХ. Теплоходная экскурсия по Москва-рекеЭкскурсия на ВДНХ. Теплоходная экскурсия по Москва-рекеЭкскурсия на ВДНХ. Теплоходная экскурсия по Москва-рекеЭкскурсия на ВДНХ. Теплоходная экскурсия по Москва-реке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи можно оставить в камере хранения отеля.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы Бородино 4* на автобусе.
  • 10:30 Отъезд от гостиницы Ибис Павелецкая 3* на автобусе.

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.

Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами, пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и посетите аттракцион «Полеты над Россией/Москвой.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

Свободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местноеОсновное место
(ребенок до 14 лет)		Третий в номер (взрослый)Третий в номере (ребенок)1-местное
Ибис Павелецкая 3*, стандартный номер2105019250205001870026300
Альянс Бородино 4*, стандартный номер2275020950214001950029600

Варианты проживания

Альянс Бородино

2 ночи

Отель «Альянс Бородино» - это 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в деловой части столицы - Центральном округе Москвы. Расположение отеля вблизи парка Сокольники и важных транспортных развязок делает его привлекательным как для бизнес-сегмента, так и для туристов. От отеля удобно добираться до центров деловой активности и основных достопримечательностей - как на личном транспорте, так и на общественном. В распоряжении гостей 236 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, 2 ресторана - «Кутузов» и «Денис Давыдов» с возможностью проведения банкета и фуршета, а также лобби-бар «Барклай» на 1 этаже отеля.

Альянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс Бородино
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ибис Павелецкая

2 ночи

Отель «Ибис Москва Павелецкая» 3* располагается в районе Замоскворечье по адресу: ул. Щипок, д. 22 с. 1. Открыв карту видно, что территориально — это центр Москвы. Благодаря высокому уровню сервиса, уютным номерам, демократичным ценам и удобной локации «Ибис Павелецкая» пользуется спросом среди туристов и деловых гостей столицы.

Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник. В отеле есть гладильная комната с утюгом и отпаривателем для вещей.

Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни.

В «Ибис Москва Павелецкая» есть конференц-зал, площадью 120 кв м и возможностью проведения мероприятия с количеством участников до 70 человек.

Расстояние до аэропорта Домодедово 38,3 км. В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности столицы. Всего в 5 минутах прогулки Павелецкий железнодорожный вокзал, одноименная станция метро, что облегчит передвижение по городу.

Ибис ПавелецкаяИбис ПавелецкаяИбис ПавелецкаяИбис ПавелецкаяИбис ПавелецкаяИбис Павелецкая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины
  • Камера хранения на вокзале и в гостинице
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Экскурсионный тур в Москву на 1 мая
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Экскурсионный тур в Москву на 1 мая
Начало: Москва
30 апр в 10:00
23 900 ₽ за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Москва - день за днем. Путешествие за 2 дня
Начало: Москва
27 мая в 10:00
3 июн в 10:00
от 13 050 ₽ за человека
Покажите нам Москву, москвичи
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
1 мая в 10:00
15 мая в 10:00
от 27 450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы