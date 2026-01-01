Вы посетите музей «ВОВ», отправитесь на водную экскурсию на теплоходе Рэдиссон, прогуляетесь по любимой локации местных жителей — парку «Зарядье» и совершите увлекательное путешествие на аттракционе «Полеты над Россией/Москвой».
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
- 11:00 Отъезд от гостиницы Бородино 4* на автобусе.
- 11:30 Отъезд от гостиницы Ибис Павелецкая 3* на автобусе.
12:30 Экскурсия в музей «ВОВ».
В ходе посещения Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.
Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.
Прогулка по Парку Победы.
Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.
Экскурсия на ВДНХ. Теплоходная экскурсия по Москва-реке
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с гидом с табличкой у главного входа в парк ВДНХ.
Экскурсия на ВДНХ.
Экскурсия в павильон Космос.
Свободное время.
Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню Победы.
- 19:00 Отъезд от гостиницы Бородино 4* на автобусе.
- 19:30 Отъезд от гостиницы Ибис Павелецкая 3* на автобусе.
21:00 Теплоходная экскурсия по Москва-реке на теплоходе Рэдиссон.
Салют с борта теплохода (праздничный салют может быть отменен по независящим от нашей компании причинам).
Во время водной прогулки Вы насладитесь великолепными панорамами вечерней Москвы, увидите силуэты зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба.
Кульминацией программы станет праздничный салют, расцветающий в небе над Москва-рекой.
Окончание программы 24:00 в гостинице.
Свободный день. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
- 10:00 Отъезд от гостиницы Бородино 4* на автобусе.
- 10:30 Отъезд от гостиницы Ибис Павелецкая 3* на автобусе.
Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.
Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами, пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и посетите аттракцион «Полеты над Россией/Москвой.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|Основное место
(ребенок до 14 лет)
|Третий в номер (взрослый)
|Третий в номере (ребенок)
|1-местное
|Ибис Павелецкая 3*, стандартный номер
|21050
|19250
|20500
|18700
|26300
|Альянс Бородино 4*, стандартный номер
|22750
|20950
|21400
|19500
|29600
Варианты проживания
Альянс Бородино
Отель «Альянс Бородино» - это 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в деловой части столицы - Центральном округе Москвы. Расположение отеля вблизи парка Сокольники и важных транспортных развязок делает его привлекательным как для бизнес-сегмента, так и для туристов. От отеля удобно добираться до центров деловой активности и основных достопримечательностей - как на личном транспорте, так и на общественном. В распоряжении гостей 236 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, 2 ресторана - «Кутузов» и «Денис Давыдов» с возможностью проведения банкета и фуршета, а также лобби-бар «Барклай» на 1 этаже отеля.
Ибис Павелецкая
Отель «Ибис Москва Павелецкая» 3* располагается в районе Замоскворечье по адресу: ул. Щипок, д. 22 с. 1. Открыв карту видно, что территориально — это центр Москвы. Благодаря высокому уровню сервиса, уютным номерам, демократичным ценам и удобной локации «Ибис Павелецкая» пользуется спросом среди туристов и деловых гостей столицы.
Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник. В отеле есть гладильная комната с утюгом и отпаривателем для вещей.
Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни.
В «Ибис Москва Павелецкая» есть конференц-зал, площадью 120 кв м и возможностью проведения мероприятия с количеством участников до 70 человек.
Расстояние до аэропорта Домодедово 38,3 км. В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности столицы. Всего в 5 минутах прогулки Павелецкий железнодорожный вокзал, одноименная станция метро, что облегчит передвижение по городу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины
- Камера хранения на вокзале и в гостинице
- Проезд на общественном транспорте
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.