Загадки Замоскворечья
Бары и рестораны Пятницкой улицы и не пытаются конкурировать с раскрученными "Патриками", они своих гостей в лицо знают. Идем по самой атмосферной улице Москвы, с историей на каждом шагу! Будто мы только вышли из машины времени и перенеслись в прошлое: старинные купеческие особняки, величественные храмы, уютные дворики…
Что можно увидеть на экскурсии?
- А когда мы пойдем гулять, то мы:
- Перекрестимся у "чёрта на куличиках" и "мёртвому городу" поразимся
- Сделаем фотки первого посольства на Руси и места, где первый Романов на свет появился
- Перейдём мост-мемориал и «парящий» мост, с него, обозреем
- Пройдем дорогой, по которой дань в Орду отправлялась
- Погреемся на самой жаркой московской улице
- Выясним, как татары московские болота называли и почему там теперь «лужковский китч» стоит
- Пройдем пятью мостами, что за 250 лет, друг дружку сменили
- Запечатлеем место, откуда «Столовое вино №21», по всему миру пошло
- Потрогаем хинкали, которые нельзя съесть (но это не точно!)
- Увидим самый первый каменный храм всего Замоскворечья
- А ещё мы:
- Поймем, отчего Иван Грозный, умершим князю и боярину, кланялся
- Разберемся, зачем склады ниже земли строили
- Погрустим над судьбой «колбасного короля» и всех его зверей угадаем
- Постоим на месте, где церковь и рынок, муралом и транспортом стали
- Удивимся, как обычный дом смог отличником стать
- Поразимся, как православный храм Папу Римского прославлять может
- Постоим на ступенях, где светлую Княгиню-святую под арест взяли
- Увидим как можно миллион поднять, а потом всю жизнь расплачиваться
- И совершенно точно - незабываемые ФОТКИ!
И расстанемся у м. «Новокузнецкая»
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. «Китай-город», выход №8
Завершение: М. «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Дату и время определим вместе
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Необычная прогулка с загадками Замоскворечья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Larysa
22 апр 2025
Очень познавательная экскурсия, Узнала много интересных и необычных вещей. Получила массу положительных эмоций. Спасибо большое!
Ю
Юлия
6 апр 2025
Отличная пешая экскурсия в приятной компании, с видами на Москву. Рекомендую.
О
Оксана
30 мар 2025
Очень энергичный экскурсовод, который действительно знает город, о котором рассказывает. Узнали много интересных фактов о Москве. К тому же Александр еще и прекрасный фотограф, что немаловажно для гостей города
Н
Наталья
23 мар 2025
Экскурсия очень понравилась! Душевная атмосфера, чудный экскурсовод Александр, влюбленный в свой город и передающий эту любовь вам!!! Тихие улочки огромного мегаполиса, как будто ты попадаешь в Москву 19 века. Много
