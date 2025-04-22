Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Загадки Замоскворечья 5 4 отзыва

Александр Ваш гид в Москве Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком 1500 ₽ за человека

Описание экскурсии Бары и рестораны Пятницкой улицы и не пытаются конкурировать с раскрученными "Патриками", они своих гостей в лицо знают. Идем по самой атмосферной улице Москвы, с историей на каждом шагу! Будто мы только вышли из машины времени и перенеслись в прошлое: старинные купеческие особняки, величественные храмы, уютные дворики… Важная информация: Необычная прогулка с загадками Замоскворечья

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? А когда мы пойдем гулять, то мы:

Перекрестимся у "чёрта на куличиках" и "мёртвому городу" поразимся

Сделаем фотки первого посольства на Руси и места, где первый Романов на свет появился

Перейдём мост-мемориал и «парящий» мост, с него, обозреем

Пройдем дорогой, по которой дань в Орду отправлялась

Погреемся на самой жаркой московской улице

Выясним, как татары московские болота называли и почему там теперь «лужковский китч» стоит

Пройдем пятью мостами, что за 250 лет, друг дружку сменили

Запечатлеем место, откуда «Столовое вино №21», по всему миру пошло

Потрогаем хинкали, которые нельзя съесть (но это не точно!)

Увидим самый первый каменный храм всего Замоскворечья

А ещё мы:

Поймем, отчего Иван Грозный, умершим князю и боярину, кланялся

Разберемся, зачем склады ниже земли строили

Погрустим над судьбой «колбасного короля» и всех его зверей угадаем

Постоим на месте, где церковь и рынок, муралом и транспортом стали

Удивимся, как обычный дом смог отличником стать

Поразимся, как православный храм Папу Римского прославлять может

Постоим на ступенях, где светлую Княгиню-святую под арест взяли

Увидим как можно миллион поднять, а потом всю жизнь расплачиваться

И совершенно точно - незабываемые ФОТКИ!

Начало: М. «Китай-город», выход №8 Завершение: М. «Новокузнецкая» Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная экскурсия Необычная прогулка с загадками Замоскворечья