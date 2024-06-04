В районе Замоскворечье особенная атмосфера. Это своего рода «город в городе» или, по словам Островского, особая страна. Моя экскурсия поможет лучше её понять и рассмотреть. Вы увидите памятники совершенно разных эпох — и 17, и 20 века.
Научитесь читать архитектурные стили, узнаете историю Замоскворечья и послушаете о судьбах тех, что когда-то здесь жил.
Научитесь читать архитектурные стили, узнаете историю Замоскворечья и послушаете о судьбах тех, что когда-то здесь жил.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На Пятницкой осмотрим место, где стояла церковь, подарившая улице это название
- Пройдём дворами и переулками, выйдем на Ордынку, окажемся в Лаврушинском переулке, а затем — на Малой Ордынке.
- Рассмотрим городскую усадьбу Великолеповой, колоритные доходные дома и, если повезёт, отыщем самых старых львов в городе.
- Увидим скромный дом меценатов Третьяковых, дворец Демидовых и палаты 17 века, превращённые в музей.
Вы узнаете:
- Почему усадьба Великолеповой стала домом Мосгорнаследия
- Как дом поручика Ржевского преобразился в Фонд славянской письменности
- Каким образом Кирилл и Мефодий связаны с храмом Святого Клемента, который мы также увидим
- Почему памятника рядом с дворцом Демидовых не должно быть, а он есть
- Где находился московский дом Анны Ахматовой
- Что имели в виду писатели, когда просили «вернуть чертей»
И многое другое!
Организационные детали
- Одевайтесь удобно и по погоде.
- Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз, гололёд и т. д.)
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. В этом случае доплата за каждого (после четвёртого) — 700 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 3832 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я аккредитованный гид, живу в Москве всю жизнь и очень люблю показывать этот замечательный город его гостям. Я придерживаюсь мнения, что знание прошлого помогает понять сегодняшний день и, возможно, представить будущее. Приходите, будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
4 июня 2024
Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
Елена
3 июня 2024
Хорошо построен маршрут, много информации и отличная подача материала. Спасибо
Оксана
29 мая 2024
Очень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудо, понятно, доходчиво, а главное с любовью к Москве. Спасибо ей большое, с удовольствием послушаю ещё не один раз, надеюсь, благо мест в прекрасной Москве предостаточно
И
Иван
6 апр 2024
живо и энергично, много интересных деталей которые запоминаются 🤝.
С
Светлана
26 мар 2024
Прекрасная экскурсия. Ходили вдвоем с дочерью (17 лет). Ирина, похоже, знает все про каждое здание, подача материала с акцентами, рассчитана на то, чтобы слушатель запомнил главное - стиль, историю, особенности. Плюс байки и четкость изложения. Емко, качественно и интересно.
П
Полина
16 мар 2024
Это уже вторая экскурсия, которую мы выбрали у Ирины. Узнали много познавательной информации. Проходя по Большой и Малой Ордынке до этого много раз, не обращали внимание на здания. Теперь, зная их историю, владельцев, кому они принадлежали, будет приятно гулять по родным улочкам. Ирина вела рассказ интересно, с юмором, время пролетело незаметно!
Д
Денис
13 мар 2024
Узнали много нового о районе, в котором живем. Ирина очень интересный рассказчик, знает много подробностей не только о районе, но и в целом об истории страны.
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