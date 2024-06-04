Это уже вторая экскурсия, которую мы выбрали у Ирины. Узнали много познавательной информации. Проходя по Большой и Малой Ордынке до этого много раз, не обращали внимание на здания. Теперь, зная их историю, владельцев, кому они принадлежали, будет приятно гулять по родным улочкам. Ирина вела рассказ интересно, с юмором, время пролетело незаметно!