Представьте, что мы только вышли из машины времени — кругом купеческие особняки, величественные храмы, уютные дворики. Наш путь — это живая декорация к фильму про старую Москву, от Солянки до Полянки. Когда-то здесь шумела торговля, купцы открывали лавки, а ремесленники мастерили товары. А сейчас это широкие тротуары, ретро-фонари и история на каждом шагу.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Мы перекрестимся у «чёрта на куличиках» и обсудим, почему здесь стоит «мёртвый город»
- Сфотографируем старейшее иностранное посольство и место рождения первого Романова
- Перейдём мост-мемориал и увидим «парящий» мост
- Погреемся на самой тёплой улице Москвы и выясним, как звучит «глина» на татарском и что такое «лужковский китч»
- Постоим на пяти мостах, сменивших друг друга во времени
- Потрогаем хинкали, которые невозможно съесть (но это не точно!)
- Пройдём дорогой, по которой в Орду везли дань, и увидим первый каменный храм Замоскворечья 16 века
А ещё мы:
- Разберёмся, зачем склады строили ниже уровня земли
- Вспомним грустную судьбу «колбасного короля» и угадаем зверей его особняка
- Остановимся на месте, где церковь и рынок превратились в мурал и транспортный узел
- Увидим православный храм, поставленный в честь католического святого
- Поймём, почему Иван Грозный кланялся давно умершим князю и боярину
- Удивимся, как один храм через всю Москву на новое место переехал
- Узнаем, как обычный дом регалию получил и что из этого вышло
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия заканчивается у ст. м. «Новокузнецкая»
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я — Саша, москвич, влюблённый в свой родной город. Если вам интересна не стандартная экскурсия с перечислениями исторических мест, дат и имён, а живое общение с городом и его жителямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
6 окт 2025
У Александра заказывала экскурсию по Замоскворечью. Мне повезло. Александр прекрасный рассказчик. Увлеченно рассказывал об исторических фактах, связанных с историей становления и развития Москвы, о людях, оставивших свой след в истории, и их судьбах.
Я от души рекомендую обращаться при выборе экскурсии к Александру. Уверена, что все получат удовольствие от его подачи информации. .
В
Виктория
5 окт 2025
Спасибо Александру за замечательную экскурсию! Это была прямо дружеская прогулка,наполненная множеством интересных рассказов,шуток и позитива!
Наталья
5 окт 2025
Отличная экскурсия. Информативная, интересная, любой вопрос можно задать Александру, увлекательный рассказ с юмором и погружением в историю мест, зданий, событий веков
Алина
3 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Понравился экскурсовод Максим. Не сухие факты, интересные истории, хорошая подача материала. Сам маршрут отличный, включает парк Зарядье, что ещё больше украшает экскурсию. Индивидуальные экскурсии это вообще гораздо интереснее и полезнее. 2 часа пролетело незаметно. Рекомендую
А
Анна
20 сен 2025
Большой группой друзей вместе с Александром прошли крутой маршрут. От метро Китай-город до метро Новокузнецкая. Был интересный рассказ Саши и обсуждение. Очень понравилось то, что Саша правильно делает акценты и
В
Валерия
14 сен 2025
Посетили экскурсию с Александром. Очень понравилось! Александр интересно рассказал об истории Москвы,Замоскворечья. Узнали много занимательных фактов. Чувствуется,что человеку нравится то,что он делает. Время пролетело незаметно. Всем рекомендуем экскурсии с Александром.
