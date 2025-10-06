Л Людмила У Александра заказывала экскурсию по Замоскворечью. Мне повезло. Александр прекрасный рассказчик. Увлеченно рассказывал об исторических фактах, связанных с историей становления и развития Москвы, о людях, оставивших свой след в истории, и их судьбах.

Я от души рекомендую обращаться при выборе экскурсии к Александру. Уверена, что все получат удовольствие от его подачи информации. .

В Виктория Спасибо Александру за замечательную экскурсию! Это была прямо дружеская прогулка,наполненная множеством интересных рассказов,шуток и позитива!

Наталья Отличная экскурсия. Информативная, интересная, любой вопрос можно задать Александру, увлекательный рассказ с юмором и погружением в историю мест, зданий, событий веков

Алина Экскурсия очень понравилась. Понравился экскурсовод Максим. Не сухие факты, интересные истории, хорошая подача материала. Сам маршрут отличный, включает парк Зарядье, что ещё больше украшает экскурсию. Индивидуальные экскурсии это вообще гораздо интереснее и полезнее. 2 часа пролетело незаметно. Рекомендую

А Анна читать дальше очень глубоко знает детали. Если вы москвич, но хотите узнать о Москве новое, то Саша тот кто сможет вас погрузить в новые факты. Мы спорили обсуждали, это очень интересно и живо. Большой группой друзей вместе с Александром прошли крутой маршрут. От метро Китай-город до метро Новокузнецкая. Был интересный рассказ Саши и обсуждение. Очень понравилось то, что Саша правильно делает акценты и