Замоскворечье богато образцами московской архитектуры 17 века — яркими, самобытными, оригинальными.
На прогулке я расскажу о допетровском зодчестве, о поисках русского стиля в 19–20 веках и о том, как возникали национальные стили в Европе. И конечно, вы своими глазами увидите оригинальную русскую архитектуру — и её переосмысления.
На прогулке я расскажу о допетровском зодчестве, о поисках русского стиля в 19–20 веках и о том, как возникали национальные стили в Европе. И конечно, вы своими глазами увидите оригинальную русскую архитектуру — и её переосмысления.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- палаты 17 века — жильё для избранных в те времена, когда почти весь город был деревянным.
- Третьяковскую галерею, чей фасад является таким же произведением искусства, как и коллекция внутри.
- церковь Воскресения — образец московского барокко, построенный купцами Кадашёвской слободы.
- собор Покрова Богородицы с росписями Нестерова. И созданную княгиней Елизаветой Фёдоровной Марфо-Мариинскую обитель.
- церковь Григория Неокесарийского, в которой венчались родители Петра Великого. Яркий — во всех смыслах — образец архитектуры 17 века.
- особняк Игумнова (резиденция посла Франции) — покрытый резьбой и изразцами «теремок», украшающий Якиманку.
И узнаете
- колокола какой церкви были вторым голосом Москвы — после колокольни Иван Великий.
- почему Замоскворечье называли Стрелецкой слободой.
- какую роль сыграл Наполеон в появлении интереса к русским традициям.
- как галерея Третьякова обрела нынешний облик.
- какие элементы используют архитекторы для придания зданию национального колорита.
- и многое другое!
Организационные детали
- Для посещения Покровского собора женщинам понадобится платок. Если платка нет — не страшно, его можно взять на входе в храм.
- Остальные храмы и музеи мы осматриваем снаружи.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Меня зовут Полина, я аттестованный гид. Улицы Москвы таят множество историй и секретов, и я буду рада поделиться ими с вами. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 окт 2024
Спасибо Полине! Очень интересно!
Инна
7 окт 2024
Полина, большое спасибо! Очень понравилось! Экскурсия отвлекла от печальных воспоминаний, помогла восстановиться. Главное много интересного (в мелочах). В этом районе Даша работает, но проходя по улицам каждый день не видела
Елена
12 сен 2024
Мы провели отлично время на экскурсии с Полиной, маршрут интересный и удобный, увидели и узнали много нового об архитектуре Замоскоречья 17 века. Гид ответила на все вопросы, показала нам красивейшие памятники русского зодчества, большое спасибо, очень рекомендую!
Е
Елена
26 авг 2024
Спасибо Полине за интересную прогулку! Обязательно к посещению!
А
Александра
25 авг 2024
Очень интересная экскурсия, экскурсовод Полина молодец, показала нам столько красивых мест) с удовольствием рекомендую всем!)
И
Иарина
23 авг 2024
Очень интересная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом Полиной, которая глубоко владеет материалом по предложенной теме.
Входит в следующие категории Москвы
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