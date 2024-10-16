читать дальше и не знала о том, что вы рассказали. Жаль, что я не успела присоединиться. Мы живем в нашей дорогой Москве уже четвертое поколение, но у нее всегда есть для нас что-то новое.

Полина, большое спасибо! Очень понравилось! Экскурсия отвлекла от печальных воспоминаний, помогла восстановиться. Главное много интересного (в мелочах). В этом районе Даша работает, но проходя по улицам каждый день не видела