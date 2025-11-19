2 день

Вторник. ВДНХ

Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» — своеобразные символы выставки.

Посещение павильона «Макет Москвы».

Посещение павильона «АТОМ» (входные билеты).

Музей «Атом» — открывает долгое время закрытую атомную отрасль.

На экскурсии — знакомство с «Советским атомным проектом» и секретной Лабораторией №2, которую возглавлял Игорь Курчатов, макеты первой отечественной атомной бомбы РДС-1, самого мощного когда-либо испытанного термоядерного устройства — Царь-бомбы — и узнаете, почему разработка их оригиналов была жизненно важна для всего Советского Союза.

Окончание программы на ВДНХ.

Свободное время или за доп. плату:

посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии — 1 750 руб.;

— уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии — 1 750 руб.; посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных — от 2 000 руб. /в зависимости от категории места.

