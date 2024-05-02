Е Евгения Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)

Е Елена Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня) Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.

Д Дмитрий Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме Все отлично!

Е Екатерина Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.

С Сергей 4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.