Выездные туры из Москвы

Найдено 9 туров в категории «Выездные» в Москве, цены от 9 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Популярное предложение
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200 за человека
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600 за человека
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900 за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890 за человека
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100 за человека
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800 за человека
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
39 950 за человека
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)
  • Е
    Елена
    29 августа 2023
    Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
    Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.
  • Д
    Дмитрий
    18 августа 2023
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Все отлично!
  • Е
    Екатерина
    13 августа 2023
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.
  • С
    Сергей
    22 июня 2023
    4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
    Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
  • В
    Валерия
    15 мая 2023
    4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
    Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
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    пролетало незаметно! Отдельно хочется отметить то, что в каждом городе организатор нашел для нас местных гидов, которые как никто знают свои города и позволяют еще больше проникнуться уникальной атмосферой каждого города! Буду и дальше открывать Россию с Александром и его командой!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
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  3. Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
  4. Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
  5. Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Выездные" можно забронировать 9 авторских туров от 9 200 до 40 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Туры по окрестностям Москвы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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