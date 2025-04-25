Двухдневный тур в Карелию для тех, кто прибывает на поезде Москва — Сортавала.
Вы посетите легендарный горный парк «Рускеала» и познакомитесь с водопадами Ахвенкоски, где проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными потоками воды.
Побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить одежду воинов и почувствовать вес боевого оружия. В этом туре вы отдохнете и увидите главные красоты Карелии!
Вы посетите легендарный горный парк «Рускеала» и познакомитесь с водопадами Ахвенкоски, где проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными потоками воды.
Побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить одежду воинов и почувствовать вес боевого оружия. В этом туре вы отдохнете и увидите главные красоты Карелии!
Описание тура
Что вас ожидает:
- Два дня в южной части Карелии. Именно здесь вы увидите знаменитую карельскую природу во всей красе.
- Увлекательное путешествие на настоящем ретропоезде до горного парка «Рускеала».
- Посещение легендарного парка «Рускеала» и водопадов Ахвенкоски.
- Интерактив в воссозданном форте викингов «Крепость черного медведя».
• Экспедиция к зимним водопадам и месторождению граната. Удобный тур для тех, кто приезжает в Карелию из Москвы! Важная информация:
- Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
- Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|11 750 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|12 950 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|13 900 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|17 300 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит
|15 300 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит
|19 600 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Экстра
|19 950 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Экстра
|25 550 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- ГЭС в Ляскеля
- Водопад Койриноя-2
- Месторождение граната
- Водопады Белые Мосты (Юканкоски)
- Карельский зоопарк
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Комплекс «Бастiонъ»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Посещение месторождения карельского граната с возможностью добыть свой собственный камень
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Экскурсия по парку истории «Бастiонъ»
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты из Москвы до Сортавала и обратно
- Ж/д билеты Сортавала - «Рускеала» на ретропоезде
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/n - Валаамский архипелаг/n - Белые мосты/n - Парк «Ладожские шхеры»/n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел.
- Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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