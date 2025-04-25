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Двухдневный тур в Карелию для тех, кто прибывает на поезде Москва — Сортавала.



Вы посетите легендарный горный парк «Рускеала» и познакомитесь с водопадами Ахвенкоски, где проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными потоками воды.



Побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить одежду воинов и почувствовать вес боевого оружия. В этом туре вы отдохнете и увидите главные красоты Карелии!