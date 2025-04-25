Карельские пейзажи на поезде Москва-Сортавала: Рускеала, водопады

Карельские пейзажи на поезде Москва-Сортавала
Двухдневный тур в Карелию для тех, кто прибывает на поезде Москва — Сортавала.

Вы посетите легендарный горный парк «Рускеала» и познакомитесь с водопадами Ахвенкоски, где проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными потоками воды.

Побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить одежду воинов и почувствовать вес боевого оружия. В этом туре вы отдохнете и увидите главные красоты Карелии!
Карельские пейзажи на поезде Москва-Сортавала: Рускеала, водопады
Карельские пейзажи на поезде Москва-Сортавала: Рускеала, водопады
Карельские пейзажи на поезде Москва-Сортавала: Рускеала, водопады
Ближайшие даты:
25
апр29
апр30
апр1
мая2
мая6
мая7
мая
Время начала: 08:30

Описание тура

Что вас ожидает:

  • Два дня в южной части Карелии. Именно здесь вы увидите знаменитую карельскую природу во всей красе.
  • Увлекательное путешествие на настоящем ретропоезде до горного парка «Рускеала».
  • Посещение легендарного парка «Рускеала» и водопадов Ахвенкоски.
  • Интерактив в воссозданном форте викингов «Крепость черного медведя».

• Экспедиция к зимним водопадам и месторождению граната. Удобный тур для тех, кто приезжает в Карелию из Москвы! Важная информация:

  • Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

См. расписание

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет11 750 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет12 950 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима13 900 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима17 300 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит15 300 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит19 600 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Экстра19 950 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Экстра25 550 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сортавала
  • ГЭС в Ляскеля
  • Водопад Койриноя-2
  • Месторождение граната
  • Водопады Белые Мосты (Юканкоски)
  • Карельский зоопарк
  • Горный парк «Рускеала»
  • Водопады Ахвенкоски
  • Комплекс «Бастiонъ»
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
  • Посещение месторождения карельского граната с возможностью добыть свой собственный камень
  • Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
  • Экскурсия по парку истории «Бастiонъ»
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты из Москвы до Сортавала и обратно
  • Ж/д билеты Сортавала - «Рускеала» на ретропоезде
  • При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/n - Валаамский архипелаг/n - Белые мосты/n - Парк «Ладожские шхеры»/n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел.
  • Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
  • Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
  • Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Москвы

Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
28 дек в 10:00
34 400 ₽ за человека
Москва люкс на Рождество
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Рождество
Начало: Москва
2 янв в 10:00
от 33 800 ₽ за человека
Новогодний сюжет в Москве
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
29 дек в 10:00
от 22 800 ₽ за человека