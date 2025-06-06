На поезде из Москвы в Карелию летом: 3 города, Кижи и парк «Рускеала»
Увидеть замок в Выборге, прокатиться на ретропоезде до горного парка и теплоходе по Онеге
Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ...
«На ретропоезде доедете до горного парка «Рускеала» и прогуляетесь вокруг знаменитого мраморного каньона»
6 июн в 21:05
12 июн в 21:05
49 900 ₽ за человека
Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
«Дальше на ретропоезде доберётесь до горного парка «Рускеала»»
30 апр в 16:50
9 мая в 16:50
24 150 ₽ за человека
В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
Побывать в Петергофе и Рускеале, увидеть водопад Кивач и самим сделать калитки и куклы-обереги
Начало: Москва, метро "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы ...
«После обеда — экскурсия в горный парк «Рускеала», где раньше добывали мрамор для строительства петербургских соборов и дворцов»
13 июн в 06:30
11 июл в 06:30
56 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Рускеала»
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