2 день

Старая Ладога. Кондопога. Новогодняя развлекательная программа

~ 09:00 Старая Ладога – одно из древнейших поселений на территории России.

Её история берет свое начало со времен Рюрика. Первое упоминание о крепости встречается в Повести временных лет в 862 году. Ладожская крепость имела важнейшее значение, находясь на пересечении путей «из варяг в греки».

В Старой Ладоге сохранились памятники разных эпох, начиная с XII века.

Остановка у Староладожской крепости (экскурсия по крепости, без посещения башен).

~ 15:30 Прибытие в город Кондопога.

Обед в кафе отеля — шведский стол.

Новогодняя развлекательная программа.

Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля).

Карнавальное шествие «Karjalanranta» встретит национальными напевами, которые подарят весёлое настроение и увлекут в круговорот танцев, забав и игрищ.

Дедушка Мороз и его друг — северный олень, откроют мешок радости, смекалки, удачи и пригласят к себе в гости на «чумовую вечеринку у жаркого костра».

Карельская красавица Лумине – внучка Деда Мороза, вместе с героями любимого мультфильма «Бременские музыканты» и гостями, отправятся навстречу приключениям!

Придётся изрядно постараться, чтобы победить Сыщика в его коварных планах: разгадать загадки, исполнить «Песню друзей», перевоплотиться в зимних персонажей! Ведь его замысел таков: заколдовать Снегурочку и превратить её в Атаманшу!

Отведав карельского чая, отправимся на улицу знакомиться с весёлыми и озорными собачками хаски. Братец Lumikelloja «запряжёт» гостей в ездовую упряжку и научит вас правильной технике управления санями!

Зимние «превращения» подарят множество положительных эмоций, а исполнение песенки «В лесу родилась ёлочка» станет необычным!

Посещение питомника ездовых собак. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень всегда готовы позировать для фото в приятной компании.

Размещение в отеле «Карелия» 3*.

«Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).

Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте. Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток.

Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.

Ужин в кафе отеля — шведский стол.