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Программа тура по дням
Ночной переезд в Карелию
20:00 Выезд из г. Москвы (ст. метро «Алтуфьево», на остановке возле дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, 86).
23:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101).
Ночной переезд в автобусе.
В пути санитарные остановки.
Старая Ладога. Кондопога. Новогодняя развлекательная программа
~ 09:00 Старая Ладога – одно из древнейших поселений на территории России.
Её история берет свое начало со времен Рюрика. Первое упоминание о крепости встречается в Повести временных лет в 862 году. Ладожская крепость имела важнейшее значение, находясь на пересечении путей «из варяг в греки».
В Старой Ладоге сохранились памятники разных эпох, начиная с XII века.
Остановка у Староладожской крепости (экскурсия по крепости, без посещения башен).
~ 15:30 Прибытие в город Кондопога.
Обед в кафе отеля — шведский стол.
Новогодняя развлекательная программа.
Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля).
Карнавальное шествие «Karjalanranta» встретит национальными напевами, которые подарят весёлое настроение и увлекут в круговорот танцев, забав и игрищ.
Дедушка Мороз и его друг — северный олень, откроют мешок радости, смекалки, удачи и пригласят к себе в гости на «чумовую вечеринку у жаркого костра».
Карельская красавица Лумине – внучка Деда Мороза, вместе с героями любимого мультфильма «Бременские музыканты» и гостями, отправятся навстречу приключениям!
Придётся изрядно постараться, чтобы победить Сыщика в его коварных планах: разгадать загадки, исполнить «Песню друзей», перевоплотиться в зимних персонажей! Ведь его замысел таков: заколдовать Снегурочку и превратить её в Атаманшу!
Отведав карельского чая, отправимся на улицу знакомиться с весёлыми и озорными собачками хаски. Братец Lumikelloja «запряжёт» гостей в ездовую упряжку и научит вас правильной технике управления санями!
Зимние «превращения» подарят множество положительных эмоций, а исполнение песенки «В лесу родилась ёлочка» станет необычным!
Посещение питомника ездовых собак. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень всегда готовы позировать для фото в приятной компании.
Размещение в отеле «Карелия» 3*.
«Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.
Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).
Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте. Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток.
Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.
Ужин в кафе отеля — шведский стол.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
Программа на выбор:
Вариант №1. «Кижи — восьмое чудо света».
07:30 Отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО — знаменитому острову Кижи (250 км).
Дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья — северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.
В пути на маршруте:
- Поселок Шуньга — одно из старейших поселений Заонежья и родина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям «аспидный камень» и обязан своему названию. С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом;
- Село Толвуя. В этих местах родился и вырос Преподобный Зосима, который позднее стал одним из основателей монастыря на Соловецких островах. Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова – Ксения Ивановна, в монашестве – Марфа.
Прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная переправа на судне на воздушной подушке на остров Кижи (1 км/15 минут).
Экскурсия по зимнему острову Кижи — объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.
Вы узнаете обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетите усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России — церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А также осмотрите снаружи Церковь Преображения Господня.
Город Медвежьегорск (Кархумяки). В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2».
Ориентировочное возвращение в отель в ~ 21.00.
Вариант №2. «Водопад Кивач и Медвежья гора».
08:00 Выезд на экскурсионную программу.
В пути на маршруте:
- Город Медвежьегорск. Город в губе Повенецкого залива, стоящий в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»;
- «Замок» Кархумяки — представлял собой систему круговой обороны финской армии 1942-1944 гг. к западу от Медвежьегорска, которую называли «Второй линией Маннергейма». Особенностью укрепления является логично выбранная линия переднего края, соответствующая природному скальному рубежу.
- Посещение магазина фабрики «Карельские узоры». Сегодня это одно из крупнейших предприятий народных художественных промыслов на Северо-Западе России, выпускающих изделия из льна с традиционной вышивкой.
Природный заповедник и водопад «Кивач».
«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» — восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России.
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении.
Ориентировочное возвращение в отель в ~ 14:30.
Для тех, кто не поехал на экскурсии возможенобед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату.
Праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой за доп. плату.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
Свободный день.
За дополнительную плату:
Программа «Марциальные воды + столица Карелии».
10:00 Выезд на экскурсионную программу.
На маршруте:
- Первый русский курорт «Марциальные воды». Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а также любил со своей свитой играть в «Бирюльки».
- Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из трех источников.
- Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Петрозаводск. Какой он, город святого Петра? Это город-порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и проедем по главным площадям города.
- Прогулка по Онежской набережной города. По доброй традиции каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» — скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.
~ 16:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
Катания на собачьих упряжках, катание на банане, катания в санях за снегоходом с инструктором, ватрушечная горка.
Ужин в кафе отеля — шведский стол.
Старая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» Рускеала
05:30 Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
06:00 Освобождение номеров, посадка с вещами в автобус.
Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми не потребуются ни паспорта, ни визы.
В пути остановка на фотосессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.
Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.
По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезде у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.
Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.
~ 15:00 Отправление в Москву.
Ночной переезд в автобусе.
Прибытие в Москву
Проживание
Тур предполагает проживание в отеле «Карелия» 3* в г. Кондопога.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместный стандартный номер — 34400 руб.;
- одноместный стандартный номер — 42300 руб.
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Гостиница «Карелия» 3
Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.
На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории, как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый из них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.
На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля, на Токарской набережной, расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту Москва - Карелия - Москва
- Проживание 3 ночи в отель «Карелия» 3* (город Кондопога)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед и 2 ужина в формате шведский стол, 1 чаепитие с калитками)
- Экскурсии: Староладожская крепостьводопад Ахвенкоскигорный парк «Рускеала» (самостоятельный осмотр) посещение питомника ездовых собак
- Староладожская крепость
- Водопад Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала» (самостоятельный осмотр)
- Посещение питомника ездовых собак
- Анимационные программы: карнавальное шествие "Karjalanranta": Дедушка Мороз, красавица Лумине и братец Lumikelloja, герои любимого мультфильма "Бременские музыканты"
- Карнавальное шествие "Karjalanranta": Дедушка Мороз, красавица Лумине и братец Lumikelloja, герои любимого мультфильма "Бременские музыканты"
- Мастер-класс по приготовлению калиток
- Мастер-класс по игре на кантеле
- Работа экскурсоводов, аниматоров на территории Карелии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Ужины и обеды (шведский стол), не указанные в программе. Стоимость - 520 руб. /чел
- Праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой (31.12.2024). Стоимость банкета (оплата при покупке тура):взрослый - 5 900 руб. /чел ребёнок с 13 лет - 4 900 руб. /чел. ребёнок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор) - 2450 руб. /чел
- Взрослый - 5 900 руб. /чел
- Ребёнок с 13 лет - 4 900 руб. /чел
- Ребёнок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор) - 2450 руб. /чел
- Экскурсия на остров Кижи (оплата при покупке тура):взрослый - 5 500 руб. /чел. школьник - 4 700 руб. /чел
- Взрослый - 5 500 руб. /чел
- Школьник - 4 700 руб. /чел
- Экскурсия на водопад Кивач и Медвежью гору (оплата при покупке тура): взрослый - 2 500 руб. /чел. школьник - 1 300 руб. /чел
- Взрослый - 2 500 руб. /чел
- Школьник - 1 300 руб. /чел
- Экскурсия «Марциальные воды + столица Карелии» (оплата при покупке тура) - 1 500 руб. /чел
- Услуги проката
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В туре много мероприятий проводится на свежем воздухе, поэтому рекомендуем теплую одежду и головные уборы, непромокаемую обувь спортивного типа.
Также необходимо взять с собой в поездку запасную пару рукавиц (перчаток) и обуви.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможны ли изменения в программе?
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
Какая важная информация есть в туре?
Дополнительное питание заказывается и оплачивается только в Карелии.
Во время длительных экскурсий на остров Кижи и в Рускеальский горный парк нет возможности останавливаться на промежуточное питание.