Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы

Приготовьтесь к незабываемым новогодним приключениям в Карелии, где древние легенды гармонично сочетаются с волшебной природой! В этом путешествии вы насладитесь красотой заснеженных ландшафтов, волшебством карельских зимних вечеров и уютной атмосферой.

А
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ещё вас ждёт праздничная новогодняя программа, общение с милыми хаски и северным оленем, катание на упряжке, национальные мастер-классы, вкусные угощения, посещение горного парка «Рускеала» и водопада «Ахвенкоски».Почувствуйте магию Карелии, которая останется в вашем сердце на долгие годы!

5
3 отзыва
Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Ближайшие даты:
28
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Ночной переезд в Карелию

20:00 Выезд из г. Москвы (ст. метро «Алтуфьево», на остановке возле дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, 86).

23:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101).

Ночной переезд в автобусе.

В пути санитарные остановки.

Ночной переезд в Карелию
2 день

Старая Ладога. Кондопога. Новогодняя развлекательная программа

~ 09:00 Старая Ладога – одно из древнейших поселений на территории России.

Её история берет свое начало со времен Рюрика. Первое упоминание о крепости встречается в Повести временных лет в 862 году. Ладожская крепость имела важнейшее значение, находясь на пересечении путей «из варяг в греки».

В Старой Ладоге сохранились памятники разных эпох, начиная с XII века.

Остановка у Староладожской крепости (экскурсия по крепости, без посещения башен).

~ 15:30 Прибытие в город Кондопога.

Обед в кафе отеля — шведский стол.

Новогодняя развлекательная программа.

Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля).

Карнавальное шествие «Karjalanranta» встретит национальными напевами, которые подарят весёлое настроение и увлекут в круговорот танцев, забав и игрищ.

Дедушка Мороз и его друг — северный олень, откроют мешок радости, смекалки, удачи и пригласят к себе в гости на «чумовую вечеринку у жаркого костра».

Карельская красавица Лумине – внучка Деда Мороза, вместе с героями любимого мультфильма «Бременские музыканты» и гостями, отправятся навстречу приключениям!

Придётся изрядно постараться, чтобы победить Сыщика в его коварных планах: разгадать загадки, исполнить «Песню друзей», перевоплотиться в зимних персонажей! Ведь его замысел таков: заколдовать Снегурочку и превратить её в Атаманшу!

Отведав карельского чая, отправимся на улицу знакомиться с весёлыми и озорными собачками хаски. Братец Lumikelloja «запряжёт» гостей в ездовую упряжку и научит вас правильной технике управления санями!

Зимние «превращения» подарят множество положительных эмоций, а исполнение песенки «В лесу родилась ёлочка» станет необычным!

Посещение питомника ездовых собак. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень всегда готовы позировать для фото в приятной компании.

Размещение в отеле «Карелия» 3*.

«Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).

Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте. Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток.

Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.

Ужин в кафе отеля — шведский стол.

Старая Ладога. Кондопога. Новогодняя развлекательная программаСтарая Ладога. Кондопога. Новогодняя развлекательная программаСтарая Ладога. Кондопога. Новогодняя развлекательная программаСтарая Ладога. Кондопога. Новогодняя развлекательная программа
3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

Программа на выбор:

Вариант №1. «Кижи — восьмое чудо света».

07:30 Отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО — знаменитому острову Кижи (250 км).

Дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья — северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.

В пути на маршруте:

  • Поселок Шуньга — одно из старейших поселений Заонежья и родина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям «аспидный камень» и обязан своему названию. С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом;
  • Село Толвуя. В этих местах родился и вырос Преподобный Зосима, который позднее стал одним из основателей монастыря на Соловецких островах. Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова – Ксения Ивановна, в монашестве – Марфа.

Прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная переправа на судне на воздушной подушке на остров Кижи (1 км/15 минут).

Экскурсия по зимнему острову Кижи — объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.

Вы узнаете обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетите усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России — церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А также осмотрите снаружи Церковь Преображения Господня.

Город Медвежьегорск (Кархумяки). В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2».

Ориентировочное возвращение в отель в ~ 21.00.

Вариант №2. «Водопад Кивач и Медвежья гора».

08:00 Выезд на экскурсионную программу.

В пути на маршруте:

  • Город Медвежьегорск. Город в губе Повенецкого залива, стоящий в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»;
  • «Замок» Кархумяки — представлял собой систему круговой обороны финской армии 1942-1944 гг. к западу от Медвежьегорска, которую называли «Второй линией Маннергейма». Особенностью укрепления является логично выбранная линия переднего края, соответствующая природному скальному рубежу.
  • Посещение магазина фабрики «Карельские узоры». Сегодня это одно из крупнейших предприятий народных художественных промыслов на Северо-Западе России, выпускающих изделия из льна с традиционной вышивкой.

Природный заповедник и водопад «Кивач».

«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» — восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России.

Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении.

Ориентировочное возвращение в отель в ~ 14:30.

Для тех, кто не поехал на экскурсии возможенобед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату.

Праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой за доп. плату.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
4 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

Свободный день.

За дополнительную плату:

Программа «Марциальные воды + столица Карелии».

10:00 Выезд на экскурсионную программу.

На маршруте:

  • Первый русский курорт «Марциальные воды». Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а также любил со своей свитой играть в «Бирюльки».
  • Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из трех источников.
  • Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Петрозаводск. Какой он, город святого Петра? Это город-порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и проедем по главным площадям города.
  • Прогулка по Онежской набережной города. По доброй традиции каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» — скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.

~ 16:00 Ориентировочное время возвращения в отель.

Катания на собачьих упряжках, катание на банане, катания в санях за снегоходом с инструктором, ватрушечная горка.

Ужин в кафе отеля — шведский стол.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
5 день

Старая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» Рускеала

05:30 Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

06:00 Освобождение номеров, посадка с вещами в автобус.

Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми не потребуются ни паспорта, ни визы.

В пути остановка на фотосессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.

Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.

По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезде у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.

Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.

~ 15:00 Отправление в Москву.

Ночной переезд в автобусе.

Старая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» Рускеала
6 день

Прибытие в Москву

08:00 Ориентировочное прибытие в г. Москву (ст. метро Алтуфьево, на остановке возле дома по адресу: Алтуфьевское шоссе 86).

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле «Карелия» 3* в г. Кондопога.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместный стандартный номер — 34400 руб.;
  • одноместный стандартный номер — 42300 руб.

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Варианты проживания

Гостиница «Карелия» 3

3 ночи

Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.

На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории, как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый из них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.

На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.

В 100 м от отеля, на Токарской набережной, расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.

Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту Москва - Карелия - Москва
  • Проживание 3 ночи в отель «Карелия» 3* (город Кондопога)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед и 2 ужина в формате шведский стол, 1 чаепитие с калитками)
  • Экскурсии: Староладожская крепостьводопад Ахвенкоскигорный парк «Рускеала» (самостоятельный осмотр) посещение питомника ездовых собак
  • Староладожская крепость
  • Водопад Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала» (самостоятельный осмотр)
  • Посещение питомника ездовых собак
  • Анимационные программы: карнавальное шествие "Karjalanranta": Дедушка Мороз, красавица Лумине и братец Lumikelloja, герои любимого мультфильма "Бременские музыканты"
  • Карнавальное шествие "Karjalanranta": Дедушка Мороз, красавица Лумине и братец Lumikelloja, герои любимого мультфильма "Бременские музыканты"
  • Мастер-класс по приготовлению калиток
  • Мастер-класс по игре на кантеле
  • Работа экскурсоводов, аниматоров на территории Карелии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Ужины и обеды (шведский стол), не указанные в программе. Стоимость - 520 руб. /чел
  • Праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой (31.12.2024). Стоимость банкета (оплата при покупке тура):взрослый - 5 900 руб. /чел ребёнок с 13 лет - 4 900 руб. /чел. ребёнок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор) - 2450 руб. /чел
  • Взрослый - 5 900 руб. /чел
  • Ребёнок с 13 лет - 4 900 руб. /чел
  • Ребёнок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор) - 2450 руб. /чел
  • Экскурсия на остров Кижи (оплата при покупке тура):взрослый - 5 500 руб. /чел. школьник - 4 700 руб. /чел
  • Взрослый - 5 500 руб. /чел
  • Школьник - 4 700 руб. /чел
  • Экскурсия на водопад Кивач и Медвежью гору (оплата при покупке тура): взрослый - 2 500 руб. /чел. школьник - 1 300 руб. /чел
  • Взрослый - 2 500 руб. /чел
  • Школьник - 1 300 руб. /чел
  • Экскурсия «Марциальные воды + столица Карелии» (оплата при покупке тура) - 1 500 руб. /чел
  • Услуги проката
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В туре много мероприятий проводится на свежем воздухе, поэтому рекомендуем теплую одежду и головные уборы, непромокаемую обувь спортивного типа.

Также необходимо взять с собой в поездку запасную пару рукавиц (перчаток) и обуви.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой расчетный час в гостинице?

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможны ли изменения в программе?

Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.

Какая важная информация есть в туре?

Дополнительное питание заказывается и оплачивается только в Карелии.

Во время длительных экскурсий на остров Кижи и в Рускеальский горный парк нет возможности останавливаться на промежуточное питание.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
24 апр 2025
Организация на высоте. Отдельное спасибо нашему гиду Ольге Григорьевне. Глубокие знания истории, интересная подача. По организации всё ясно и четко.
П
11 апр 2025
Первый раз сотрудничали с "Большой Страной". Путешествие в Санкт-Петербург, школьный тур "Знакомство с Питером", оставило много, замечательных впечатление. Начиная с организационных вопросов. Всегда на связи, любые вопросы решались быстро. У принимающей стороны работали с менеджером Юрием. Грамотная организация, интересные экскурсии, хорошая гостиница, новые автобусы. Наш гид, Варвара, передала всю красоту и историческое величия города. Спасибо "Большая Страна"!
Первый раз сотрудничали с &quot;Большой Страной&quot;. Путешествие в Санкт-Петербург, школьный тур &quot;Знакомство с Питером&quot;, оставило много,Первый раз сотрудничали с &quot;Большой Страной&quot;. Путешествие в Санкт-Петербург, школьный тур &quot;Знакомство с Питером&quot;, оставило много,
А
3 апр 2025
Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝

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