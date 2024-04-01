В этот период Москва преображается: улицы и витрины магазинов сверкают новогодними и рождественскими огнями, на площадях манят к себе красавицы-елки, украшенные в особой московской стилистике.
В этой экскурсионной программе мы посетим: Московский Кремль, Оружейную палату, парк Зарядье, поучаствуем в экскурсии по городу и прогуляемся по Москве-реке на теплоходе.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посещение Оружейной палаты
В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.
С 10:00 до 12:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.
Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
В 11:00посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Вы увидите Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Посещение Оружейной палаты.
Оружейная палата ― удивительный музей-сокровищница, основу собрания которого составили веками хранившиеся в царской казне драгоценный предметы, древние регалии, царскую одежду и коронационное платье.
Крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, конское убранство и многие другие памятники декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока 5‑го ― начала 20-го века.
У вас будет удивительная возможность проникнуться эпохой, узнать много удивительных фактов и почерпнуть для себя много новой информации.
Окончание программы в центре города.
Питание: завтрак.
Прогулка по Москве-реке
Завтрак.
В 12:00 отъезд от гостиницы на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу ― «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.
Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
Прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.
Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.
Окончание программы в центре города.
Питание: завтрак.
Посещение Панорамы 360
Завтрак.
Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.
Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Посещение Панорамы 360.
Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.
PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России, как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.
Возвращение в гостиницу не позднее 15:00.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Основное место ребенок до 14 лет
|Третий в номере
|Доп. место ребенок
|Одноместный номер
Хилтон Москва Ленинградская 5*
Мест нет
|22450
|19750
|19500
|16800
|29200
Шератон Палас 5*
Мест нет
|21800
|19100
|17000
|14400
|27800
|Марриотт Гранд 5*
|25900
|23200
|17800
|15200
|35300
Radisson Blu Belorusskaya 4*
Мест нет
|22050
|19350
|19800
|17100
|28600
Варианты проживания
Отель «Хилтон Москва Ленинградская»
Отель «Хилтон Москва Ленинградская» расположен в одной из знаменитых сталинских высоток в центральной части столицы.
Все номера оформлены в современном стиле. В каждом номере установлен телевизор, рабочая зона с письменным столом, набор для приготовления чая и кофе, а также гигиенические принадлежности.
Для удобства гостей имеется ресторан, в котором Вам предложат традиционные блюда русской кухни и богатый выбор вин, кроме того есть лобби-бар. В шаговой доступности есть ряд кафе.
Шератон Палас Отель
«Шератон Палас Отель» ― пятизвездочный представитель известной сети, расположенный в Москве на Тверской улице.
Все номера, от классических до президентского люкса, отличаются современной обстановкой и наличием разнообразной техники.
В отеле можно сытно позавтракать, выбрав понравившийся вид завтрака из континентального, американского или по системе "шведский стол".
В течение дня гостей ждут в шикарном ресторане "Владимир", в меню которого блюда интернациональной кухни и широкий выбор сортов вин.
Марриотт Гранд Отель
«Марриотт Гранд Отель» расположен на центральной улице Москвы - на Тверской.
Большинство номеров укомплектованы современным телевизором с кабельными каналами, мебелью с отделкой из дерева, эргономичные матрасы.
На территории имеется два ресторана: «Гранд Александр» и «Самобранка» готовы предложить блюда русской и европейской кухни. Завтрак «шведский стол» сервируется в ресторане «Самобранка».
Отель «Radisson Blu Belorusskaya»
В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры и рабочее пространство с канцелярскими принадлежностями. В ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены, комплектом махровых полотенец, халатами, тапочками.
Работает роскошный ресторан, в котором по меню можно заказать изысканные блюда русской и европейской кухонь. Также есть круглосуточный лобби-бар, где всегда есть свежая выпечка и различные напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.