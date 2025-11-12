2 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Храм Христа Спасителя

12:00 Обед в кафе гостиницы.

14:00 Размещение в гостинице. Отдых.

15:00 Встреча с гидом. Отправление на экскурсию.

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы проедете по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы — столицы государства Российского.

Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост Багратион, увидите Московский Университет, Поклонную гору — дань памяти защитникам отечества.

Посещение главного православного храма Москвы — Храма Христа Спасителя. Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда.

Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.

Остановка у комплекса Москва-Сити.

Рассказ об истории создания и время для фотографирования.

Обзорная экскурсия по Поклонной горе.

Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам. Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.

Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть, возведенная в честь воинов-мусульман павших на полях сражений Великой отечественной войны.

Свободное время.

Заселение в гостиницу может производиться после экскурсионной программы в зависимости от загруженности гостиницы.

