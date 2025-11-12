Мои заказы

Московские каникулы. Автобусный тур из Перми

Автобусное путешествие в столицу России из Перми на современных туристических автобусах с климат-контролем и откидными креслами — отличная возможность окунуться в атмосферу столицы, где история переплетается с современностью.

Нас ждут знаковые
достопримечательности, панорамные виды, захватывающие экскурсии и прогулки по легендарным улицам. Мы посетим исторические и культурные центры, ощутим дух прошлого и увидим, как живет Москва сегодня.

Комфортное размещение, увлекательные рассказы гидов и свободное время для самостоятельных открытий сделают наше путешествие незабываемым!

Ближайшие даты:
29
апр28
июн12
июл9
авг13
сен

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

12:00 Выезд из Перми от ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).

По пути знакомство, просмотр фильмов и мультфильмов.

2 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Храм Христа Спасителя

12:00 Обед в кафе гостиницы.

14:00 Размещение в гостинице. Отдых.

15:00 Встреча с гидом. Отправление на экскурсию.

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы проедете по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы — столицы государства Российского.

Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост Багратион, увидите Московский Университет, Поклонную гору — дань памяти защитникам отечества.

Посещение главного православного храма Москвы — Храма Христа Спасителя. Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда.

Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.

Остановка у комплекса Москва-Сити.

Рассказ об истории создания и время для фотографирования.

Обзорная экскурсия по Поклонной горе.

Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам. Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.

Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть, возведенная в честь воинов-мусульман павших на полях сражений Великой отечественной войны.

Свободное время.

Заселение в гостиницу может производиться после экскурсионной программы в зависимости от загруженности гостиницы.

3 день

Экскурсия по парку «Патриот», пешеходная экскурсия по Арбату. Зарядье

Завтрак в гостинице — «шведский стол».

09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление в парк «Патриот»:

  • путевая информация по маршруту следование;
  • краткая экскурсия по парку «Патриот»;
  • посещение храма вооруженных сил России;
  • посещение музея «Дорога памяти»;
  • памятник «Матерям победителей, посещение экспозиции «Поле войны».

Возвращение в Москву. Время для самостоятельного обеда.

Пешеходная экскурсия по Арбату — визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.

Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади — главной и самой красивой площади Москвы. Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В. И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери.

Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его древнейшую историю. Александровский сад.

Посещение парка «Зарядье» —это удивительное сочетание природы, истории и современных технологий в самом центре Москвы.

Здесь можно прогуляться по четырём природным зонам России, увидеть Кремль с высоты «Парящего моста», погрузиться в прошлое на интерактивных аттракционах и насладиться живой музыкой в футуристическом концертном зале.

Знакомство с московским великим посадом — Китай-город. Один из древнейших исторических районов в центре Москвы, является заповедной зоной.

В пределах Китай-города находятся такие известные архитектурные памятники, как Воскресенские Ворота, Гостиный Двор, ГУМ и т. д.

Окончание программы в центре города, свободное время.

Для заезда 07.05.2025 программа в 3 день 9 мая:

08:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление в центр города.

10:00-13:00 Свободное время в центре города, самостоятельный обед.

13:00 Выезд в парк «Патриот»:

  • путевая информация по маршруту;
  • 15:00-18:00 свободное время в парке;
  • краткая экскурсия по парку «Патриот»;
  • посещение храма вооруженных сил России;
  • посещение музея «Дорога памяти»;
  • памятник «Матерям победителей, посещение экспозиции «Поле войны».

Окончание программы в центре города, свободное время (до гостиницы добираются гости самостоятельно).

9 мая в городе запланирован масштабный концерт и праздничный фейерверк. Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.

4 день

ВДНХ

Завтрак в гостинице — «шведский стол». Освобождение номеров.

10:00 Ориентировочное время отправления на экскурсию.

Посещение ВДНХ. Легендарное место, где оживает история и вдохновляет будущее! Это не просто выставка — это настоящий город с величественными павильонами, просторными аллеями и знаменитыми фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Здесь можно увидеть грандиозные шедевры советской архитектуры, пройтись по аллее Космонавтов, прикоснуться к истории и насладиться атмосферой величия и прогресса.

Самостоятельное посещение павильона «Макет Москвы».

Оказаться над Москвой и увидеть её с высоты птичьего полёта? Легко! Грандиозный макет города в мельчайших деталях воссоздаёт исторический центр: Кремль, Красную площадь, Храм Христа Спасителяи сотни других знаковых мест.

Световые эффекты имитируют смену дня и ночи, а интерактивные элементы позволяют раскрыть тайны столицы. Захватывающее путешествие по Москве, не выходя из павильона!

Свободное время в парке для прогулки исамостоятельного обеда.

16:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.

В пути обмен впечатлениями, просмотр фильмов и мультфильмов.

5 день

Прибытие в Пермь

14:00-18:00 Прибытие в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Даты2-местный номер и 2-местный номер + доп. место1-местный номер

10.08.2025

14.09.2025

22 60026 500

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • дети 0-14 лет включительно — 200 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.

Варианты проживания

Селигерская

2 ночи

Комфортное проживание в Москве: современная гостиница «Селигерская» рядом с метро, удобное расположение, качественный сервис, комфортные номера с удобствами, включён завтрак «шведский стол».

Адрес: Москва, Коровинское шоссе, 10.

Номера с удобствами: 1-, 2-местные, 2-местный + доп. место. В номере телевизор, телефон, холодильник, чайная станция, Wi-Fi, сейф, большая двуспальная / 2 односпальные кровати. Мебель выдержана в классическом стиле. Санузел с душевой кабиной. В стоимость номера входит завтрак по типу Шведский стол.

В гостинице есть СПА-зона, есть возможность посетить бассейн и сауну бесплатно. О возможности посетить бассейн уточняйте на ресепшн в момент заселения.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд Пермь - Москва - Пермь
  • Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Экскурсионное обслуживание в Москве (3 дня)
  • Сопровождение из Перми
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание: 2 завтрака шведский стол в гостинице, 1 обед в Москве
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Доп. место в автобусе - 10 000 руб
  • Проезд на общественном транспорте
  • Дополнительные экскурсии
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы для поездки:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Вещи для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • солнцезащитный крем (в летний период);
  • аптечку для личного применения.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам. В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

9 мая в городе запланирован масштабный концерт и праздничный фейерверк. Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.

Есть ли скидки в туре?

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • дети 0-14 лет включительно — 200 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Можно ли прибыть самостоятельно в Москву?

До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.

Будут ли USB-розетки в автобусе?

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
Время посадки:
12:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
12:10 ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
12:15 м-н Закамск, ост. Лядова.
12:40 г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
12:45 ост. Отворот на Майский.
13:00 Нытвенский отворот.
13:05 Григорьевский отворот.
13:10 отворот Кудымкар/Карагай.
13:30 Очерский отворот (АЗС Лукойл).
13:50 Большая Соснова, кафе Казачья Застава.
14:40 Большая Соснова, кафе Гавань.
15:25 (УДМ) г. Воткинск, остановка Центр.
15.30 (УДМ) г. Воткинск, кафе 555, ул. Азина, 208.
15:40 (УДМ) г. Воткинск, на трассе, кафе У моста.
16:25 (УДМ) г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
17:40 (УДМ) г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе Турист.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

