Программа тура по дням
Выезд из Перми
12:00 Выезд из Перми от ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).
По пути знакомство, просмотр фильмов и мультфильмов.
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Храм Христа Спасителя
12:00 Обед в кафе гостиницы.
14:00 Размещение в гостинице. Отдых.
15:00 Встреча с гидом. Отправление на экскурсию.
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы проедете по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы — столицы государства Российского.
Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост Багратион, увидите Московский Университет, Поклонную гору — дань памяти защитникам отечества.
Посещение главного православного храма Москвы — Храма Христа Спасителя. Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда.
Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.
Остановка у комплекса Москва-Сити.
Рассказ об истории создания и время для фотографирования.
Обзорная экскурсия по Поклонной горе.
Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам. Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.
Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть, возведенная в честь воинов-мусульман павших на полях сражений Великой отечественной войны.
Свободное время.
Заселение в гостиницу может производиться после экскурсионной программы в зависимости от загруженности гостиницы.
Экскурсия по парку «Патриот», пешеходная экскурсия по Арбату. Зарядье
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление в парк «Патриот»:
- путевая информация по маршруту следование;
- краткая экскурсия по парку «Патриот»;
- посещение храма вооруженных сил России;
- посещение музея «Дорога памяти»;
- памятник «Матерям победителей, посещение экспозиции «Поле войны».
Возвращение в Москву. Время для самостоятельного обеда.
Пешеходная экскурсия по Арбату — визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади — главной и самой красивой площади Москвы. Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В. И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери.
Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его древнейшую историю. Александровский сад.
Посещение парка «Зарядье» —это удивительное сочетание природы, истории и современных технологий в самом центре Москвы.
Здесь можно прогуляться по четырём природным зонам России, увидеть Кремль с высоты «Парящего моста», погрузиться в прошлое на интерактивных аттракционах и насладиться живой музыкой в футуристическом концертном зале.
Знакомство с московским великим посадом — Китай-город. Один из древнейших исторических районов в центре Москвы, является заповедной зоной.
В пределах Китай-города находятся такие известные архитектурные памятники, как Воскресенские Ворота, Гостиный Двор, ГУМ и т. д.
Окончание программы в центре города, свободное время.
Для заезда 07.05.2025 программа в 3 день 9 мая:
08:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление в центр города.
10:00-13:00 Свободное время в центре города, самостоятельный обед.
13:00 Выезд в парк «Патриот»:
- путевая информация по маршруту;
- 15:00-18:00 свободное время в парке;
- краткая экскурсия по парку «Патриот»;
- посещение храма вооруженных сил России;
- посещение музея «Дорога памяти»;
- памятник «Матерям победителей, посещение экспозиции «Поле войны».
Окончание программы в центре города, свободное время (до гостиницы добираются гости самостоятельно).
9 мая в городе запланирован масштабный концерт и праздничный фейерверк. Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.
ВДНХ
Завтрак в гостинице — «шведский стол». Освобождение номеров.
10:00 Ориентировочное время отправления на экскурсию.
Посещение ВДНХ. Легендарное место, где оживает история и вдохновляет будущее! Это не просто выставка — это настоящий город с величественными павильонами, просторными аллеями и знаменитыми фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Здесь можно увидеть грандиозные шедевры советской архитектуры, пройтись по аллее Космонавтов, прикоснуться к истории и насладиться атмосферой величия и прогресса.
Самостоятельное посещение павильона «Макет Москвы».
Оказаться над Москвой и увидеть её с высоты птичьего полёта? Легко! Грандиозный макет города в мельчайших деталях воссоздаёт исторический центр: Кремль, Красную площадь, Храм Христа Спасителяи сотни других знаковых мест.
Световые эффекты имитируют смену дня и ночи, а интерактивные элементы позволяют раскрыть тайны столицы. Захватывающее путешествие по Москве, не выходя из павильона!
Свободное время в парке для прогулки исамостоятельного обеда.
16:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.
В пути обмен впечатлениями, просмотр фильмов и мультфильмов.
Прибытие в Пермь
14:00-18:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|2-местный номер и 2-местный номер + доп. место
|1-местный номер
10.08.2025
14.09.2025
|22 600
|26 500
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- дети 0-14 лет включительно — 200 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Варианты проживания
Селигерская
Комфортное проживание в Москве: современная гостиница «Селигерская» рядом с метро, удобное расположение, качественный сервис, комфортные номера с удобствами, включён завтрак «шведский стол».
Адрес: Москва, Коровинское шоссе, 10.
Номера с удобствами: 1-, 2-местные, 2-местный + доп. место. В номере телевизор, телефон, холодильник, чайная станция, Wi-Fi, сейф, большая двуспальная / 2 односпальные кровати. Мебель выдержана в классическом стиле. Санузел с душевой кабиной. В стоимость номера входит завтрак по типу Шведский стол.
В гостинице есть СПА-зона, есть возможность посетить бассейн и сауну бесплатно. О возможности посетить бассейн уточняйте на ресепшн в момент заселения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Москва - Пермь
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Страховка по проезду в автобусе
- Экскурсионное обслуживание в Москве (3 дня)
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание: 2 завтрака шведский стол в гостинице, 1 обед в Москве
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Доп. место в автобусе - 10 000 руб
- Проезд на общественном транспорте
- Дополнительные экскурсии
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание, не указанное в программе
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам. В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Можно ли прибыть самостоятельно в Москву?
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Будут ли USB-розетки в автобусе?
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
12:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
12:10 ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
12:15 м-н Закамск, ост. Лядова.
12:40 г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
12:45 ост. Отворот на Майский.
13:00 Нытвенский отворот.
13:05 Григорьевский отворот.
13:10 отворот Кудымкар/Карагай.
13:30 Очерский отворот (АЗС Лукойл).
13:50 Большая Соснова, кафе Казачья Застава.
14:40 Большая Соснова, кафе Гавань.
15:25 (УДМ) г. Воткинск, остановка Центр.
15.30 (УДМ) г. Воткинск, кафе 555, ул. Азина, 208.
15:40 (УДМ) г. Воткинск, на трассе, кафе У моста.
16:25 (УДМ) г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
17:40 (УДМ) г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе Турист.