Новогодние московские каникулы. Автобусный тур из Перми

Новогодние московские каникулы
Новогоднее автобусное путешествие в столицу России из Перми на современных туристических автобусах — отличная возможность окунуться в атмосферу столицы, где история переплетается с современностью.

В дороге нас ждет просмотр новогодних и
читать дальше

рождественских фильмов, а в Москве — празднично украшенные улицы, блеск огней и сияющие разноцветными гирляндами ели, которые создают особенную сказочную атмосферу.

Узнаем об истории создания Москва-сити, посетим парк «Зарядье» — удивительное сочетание природы, истории и современных технологий в самом центре Москвы и прогуляемся по Новогоднему Арбату.

Перед выездом нас ждет ВДНХ — мы узнаем, как выглядела выставка в разные временные периоды ее существования и чем ее украшали, а также об исторических традициях празднования Нового года.

Новогодние московские каникулы. Автобусный тур из Перми
Новогодние московские каникулы. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние московские каникулы. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

12:00 Выезд из Перми от ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).

По пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов.

2 день

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе

12:00 Обед.

14:00 Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию.

Обзорная автобусная экскурсия по Москве «Новогодние огни Москвы».

Знакомство с Москвой — одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками: Красная площадь, Московский университет, Храма Христа Спасителя, Москва-сити, Воробьевы горы — отсюда можно увидеть удивительную панораму Москвы с высоты птичьего полета.

Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.

Празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели создают особенную сказочную атмосферу.

Остановка у комплекса Москва-сити.

Рассказ об истории создания и время для фотографирования

Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе.

Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.

Отсюда и пошло название горы.

Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.

Территория парка — это огромный мемориальный комплекс.

Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть.

Так же гора славится ледяными фигурами и горками, создаваемые участниками фестиваля ледяных скульптур.

Трансфер в гостиницу, заселение.

Свободное время.

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по парку "Патриот", пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение парка "Зарядье"

Завтрак в гостинице — «шведский стол».

09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление в парк «Патриот»:

  • путевая информация по маршруту следование;
  • краткая экскурсия по парку «Патриот»;
  • посещение храма вооруженных сил России;
  • посещение музея «Дорога памяти»;
  • памятник «Матерям победителей, посещение экспозиции «Поле войны».

Возвращение в Москву.

Время для самостоятельного обеда.

Неизменно яркий от большого количества украшений, световых инсталляций и арт-объектов праздник очень полюбился посетителям и за несколько лет своей истории не просто стал популярнейшим городским фестивалем, но и превратился в одну из московских новогодних традиций.

Посещение парка «Зарядье» —это удивительное сочетание природы, истории и современных технологий в самом центре Москвы.

Здесь можно прогуляться по четырём природным зонам России, увидеть Кремль с высоты «Парящего моста», погрузиться в прошлое на интерактивных аттракционах и насладиться живой музыкой в футуристическом концертном зале.

Уникальное место, где городская суета уступает место вдохновению и красоте!

Пешеходная экскурсия по Новогоднему Арбату — визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.

Свободное время.

Экскурсия по парку "Патриот", пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение парка "Зарядье"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «Новогодняя симфония ВДНХ»

Завтрак в гостинице — «шведский стол».

Освобождение номеров.

09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Экскурсия «Новогодняя симфония ВДНХ».

Всероссийский выставочный центр — это настоящий город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, детскими аттракционами и даже «общественным транспортом».

Во время экскурсии можно будет пройти по всей территории ВВЦ от арки главного входа до запрудной зоны у дальней границы выставки, увидеть знаменитые фонтаны, сохранившиеся с советских времен павильоны, также вас ожидает прогулка по Аллее Космонавтов: монумент «Покорителям космоса» — памятник, открытый в честь запуска первого искусственного спутника Земли 4 ноября 1964 года.

Гости узнают как выглядела Выставка в разные временные периоды ее существования и чем ее украшали, а также об исторических традициях празднования Нового года на ВДНХ.

Гости увидят самый большой каток Москвы, новогодние инсталляции и праздничное световое освещение.

Экскурсия в павильон «Макет Москвы».

Архитектурный макет Москвы — уникальный экспонат для москвичей и гостей столицы.

Перед посетителями как на ладони весь исторический центр: Московский Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ), а также храм Христа Спасителя и Дом на набережной.

Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного рельефа.

Элементы макета оснащены светодиодными источниками света и объединены в единую интеллектуальную систему подсветки.

На макете можно настроить как разное время суток, так и подсветить объекты, объединенные единым признаком, — Садовое и Бульварное кольца, уникальные парки и набережные, образовательные учреждения, спортивные сооружения и другие.

Время для самостоятельного обеда.

Выезд в Пермь.

В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем тура выходного дня из Перми на 1 человека

Экскурсия «Новогодняя симфония ВДНХ»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Прибытие в Пермь

13:00-16:00 Прибытие в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Дата заезда2-местный номер или 2-местный номер + доп. место1-местный номер
Стоимость при бронировании после 1 ноябряСтоимость при бронировании до 1 ноябряСтоимость при бронировании после 1 ноябряСтоимость при бронировании до 1 ноября
30.12.2529 10027 64532 50030 875
02.01.2629 10027 64532 50030 875
04.01.2627 60026 22031 00029 450
07.01.2627 60026 22031 00029 450

Условия предоставления указанных в таблице скидкок при бронировании до 1 ноября: 50% предоплаты в течение 3 рабочих дней, остаток до 1 ноября.

Доп. место — еврораскладушка.

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • дети 0-14 лет включительно — 200 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.

Варианты проживания

Селигерская

2 ночи

Комфортное проживание в Москве: современная гостиница «Селигерская» рядом с метро, удобное расположение, качественный сервис, комфортные номера с удобствами, включён завтрак «шведский стол».

Адрес: Москва, Коровинское шоссе, 10.

Номера с удобствами: 1-, 2-местные, 2-местный + доп. место. В номере телевизор, телефон, холодильник, чайная станция, Wi-Fi, сейф, большая двуспальная / 2 односпальные кровати. Мебель выдержана в классическом стиле. Санузел с душевой кабиной. В стоимость номера входит завтрак по типу Шведский стол.

В гостинице есть СПА-зона, есть возможность посетить бассейн и сауну бесплатно. О возможности посетить бассейн уточняйте на ресепшн в момент заселения.

Селигерская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд Пермь - Москва - Пермь
  • Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Экскурсионное обслуживание в Москве (3 дня)
  • Сопровождение из Перми
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание: завтрак (шведский стол) в гостинице (2 завтрака), обед в Москве (1 обед)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Доп. место в автобусе - 11 500 руб
  • Проезд на общественном транспорте
  • Дополнительные экскурсии
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Билеты на Кремлёвскую ёлку (приобретаются по желанию, стоимость одинаковая на взрослого и ребенка):Партер Зона 2 - 7 400 руб. Партер Зона 3 - 6 100 руб. Партер Середина - 8 500 руб. Амфитеатр - 5 800 руб. Балкон - 4 400 руб. Подарок - 1 500 руб
  • Партер Зона 2 - 7 400 руб
  • Партер Зона 3 - 6 100 руб
  • Партер Середина - 8 500 руб
  • Амфитеатр - 5 800 руб
  • Балкон - 4 400 руб
  • Подарок - 1 500 руб
  • Новогодний банкет (приобретается по желанию)
  • Автобусно-пешеходная экскурсия Мистическая Москва по следам героев романа «Мастер и Маргарита» - 3650 руб
  • Питание: не указанное в программе
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы для поездки:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Вещи для автобуса:

  • удобная одежда и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобная, непродуваемая одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечка для личного применения.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам. В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.

Есть ли скидки в туре?

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • дети 0-14 лет включительно — 200 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Можно ли прибыть самостоятельно в Москву?

До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.

Будут ли USB-розетки в автобусе?

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?

12:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.

12:15 – м-н Закамск, ост. Лядова.

12:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.

13:00 – Нытвенский отворот.

13:05 – Григорьевский отворот.

13:10 – отворот Кудымкар/Карагай.

13:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл").

13:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава".

14:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань".

15.25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр".

15.30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208.

15.40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста".

16:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.

17:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе “Турист”.

Какие есть дополнительные экскурсии?

Дополнительная автобусно-пешеходная экскурсия Мистическая Москва По следам героев романа «Мастер и Маргарита».

Москва романа «Мастер и Маргарита» – это особый, захватывающий мистический мир, покоряющий воображение жителей города. Места, описанные в романе, – судьба и история не только персонажей, но и самого автора. По следам булгаковских героев можно ходить бесконечно и каждый раз открывать для себя что-то новое.

На экскурсии Вы узнаете куда делся трамвай, задавивший Берлиоза; какой ресторан сожгли Коровьев и Кот Бегемот; по какому пути поэт Бездомный преследовал Воланда и его свиту; какой особняк стал домом Маргариты и где находится переулок, в котором Мастер встретил Маргариту.

Стоимость — 3650 руб.

Экскурсия состоится при наборе от 10 чел. В случае, если группа не наберется, за несколько дней до тура мы сделаем перерасчет заявки, возвратим денежные средства.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

