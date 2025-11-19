В дороге нас ждет просмотр новогодних и
Программа тура по дням
Выезд из Перми
12:00 Выезд из Перми от ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).
По пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов.
Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе
12:00 Обед.
14:00 Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию.
Обзорная автобусная экскурсия по Москве «Новогодние огни Москвы».
Знакомство с Москвой — одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками: Красная площадь, Московский университет, Храма Христа Спасителя, Москва-сити, Воробьевы горы — отсюда можно увидеть удивительную панораму Москвы с высоты птичьего полета.
Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.
Празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели создают особенную сказочную атмосферу.
Остановка у комплекса Москва-сити.
Рассказ об истории создания и время для фотографирования
Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе.
Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.
Отсюда и пошло название горы.
Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.
Территория парка — это огромный мемориальный комплекс.
Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть.
Так же гора славится ледяными фигурами и горками, создаваемые участниками фестиваля ледяных скульптур.
Трансфер в гостиницу, заселение.
Свободное время.
Экскурсия по парку "Патриот", пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение парка "Зарядье"
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление в парк «Патриот»:
- путевая информация по маршруту следование;
- краткая экскурсия по парку «Патриот»;
- посещение храма вооруженных сил России;
- посещение музея «Дорога памяти»;
- памятник «Матерям победителей, посещение экспозиции «Поле войны».
Возвращение в Москву.
Время для самостоятельного обеда.
Неизменно яркий от большого количества украшений, световых инсталляций и арт-объектов праздник очень полюбился посетителям и за несколько лет своей истории не просто стал популярнейшим городским фестивалем, но и превратился в одну из московских новогодних традиций.
Посещение парка «Зарядье» —это удивительное сочетание природы, истории и современных технологий в самом центре Москвы.
Здесь можно прогуляться по четырём природным зонам России, увидеть Кремль с высоты «Парящего моста», погрузиться в прошлое на интерактивных аттракционах и насладиться живой музыкой в футуристическом концертном зале.
Уникальное место, где городская суета уступает место вдохновению и красоте!
Пешеходная экскурсия по Новогоднему Арбату — визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.
Свободное время.
Экскурсия «Новогодняя симфония ВДНХ»
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
Освобождение номеров.
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия «Новогодняя симфония ВДНХ».
Всероссийский выставочный центр — это настоящий город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, детскими аттракционами и даже «общественным транспортом».
Во время экскурсии можно будет пройти по всей территории ВВЦ от арки главного входа до запрудной зоны у дальней границы выставки, увидеть знаменитые фонтаны, сохранившиеся с советских времен павильоны, также вас ожидает прогулка по Аллее Космонавтов: монумент «Покорителям космоса» — памятник, открытый в честь запуска первого искусственного спутника Земли 4 ноября 1964 года.
Гости узнают как выглядела Выставка в разные временные периоды ее существования и чем ее украшали, а также об исторических традициях празднования Нового года на ВДНХ.
Гости увидят самый большой каток Москвы, новогодние инсталляции и праздничное световое освещение.
Экскурсия в павильон «Макет Москвы».
Архитектурный макет Москвы — уникальный экспонат для москвичей и гостей столицы.
Перед посетителями как на ладони весь исторический центр: Московский Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ), а также храм Христа Спасителя и Дом на набережной.
Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного рельефа.
Элементы макета оснащены светодиодными источниками света и объединены в единую интеллектуальную систему подсветки.
На макете можно настроить как разное время суток, так и подсветить объекты, объединенные единым признаком, — Садовое и Бульварное кольца, уникальные парки и набережные, образовательные учреждения, спортивные сооружения и другие.
Время для самостоятельного обеда.
Выезд в Пермь.
В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем тура выходного дня из Перми на 1 человека
Прибытие в Пермь
13:00-16:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Дата заезда
|2-местный номер или 2-местный номер + доп. место
|1-местный номер
|Стоимость при бронировании после 1 ноября
|Стоимость при бронировании до 1 ноября
|Стоимость при бронировании после 1 ноября
|Стоимость при бронировании до 1 ноября
|30.12.25
|29 100
|27 645
|32 500
|30 875
|02.01.26
|29 100
|27 645
|32 500
|30 875
|04.01.26
|27 600
|26 220
|31 000
|29 450
|07.01.26
|27 600
|26 220
|31 000
|29 450
Условия предоставления указанных в таблице скидкок при бронировании до 1 ноября: 50% предоплаты в течение 3 рабочих дней, остаток до 1 ноября.
Доп. место — еврораскладушка.
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- дети 0-14 лет включительно — 200 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Варианты проживания
Селигерская
Комфортное проживание в Москве: современная гостиница «Селигерская» рядом с метро, удобное расположение, качественный сервис, комфортные номера с удобствами, включён завтрак «шведский стол».
Адрес: Москва, Коровинское шоссе, 10.
Номера с удобствами: 1-, 2-местные, 2-местный + доп. место. В номере телевизор, телефон, холодильник, чайная станция, Wi-Fi, сейф, большая двуспальная / 2 односпальные кровати. Мебель выдержана в классическом стиле. Санузел с душевой кабиной. В стоимость номера входит завтрак по типу Шведский стол.
В гостинице есть СПА-зона, есть возможность посетить бассейн и сауну бесплатно. О возможности посетить бассейн уточняйте на ресепшн в момент заселения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Москва - Пермь
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Страховка по проезду в автобусе
- Экскурсионное обслуживание в Москве (3 дня)
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание: завтрак (шведский стол) в гостинице (2 завтрака), обед в Москве (1 обед)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Доп. место в автобусе - 11 500 руб
- Проезд на общественном транспорте
- Дополнительные экскурсии
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Билеты на Кремлёвскую ёлку (приобретаются по желанию, стоимость одинаковая на взрослого и ребенка):Партер Зона 2 - 7 400 руб. Партер Зона 3 - 6 100 руб. Партер Середина - 8 500 руб. Амфитеатр - 5 800 руб. Балкон - 4 400 руб. Подарок - 1 500 руб
- Партер Зона 2 - 7 400 руб
- Партер Зона 3 - 6 100 руб
- Партер Середина - 8 500 руб
- Амфитеатр - 5 800 руб
- Балкон - 4 400 руб
- Подарок - 1 500 руб
- Новогодний банкет (приобретается по желанию)
- Автобусно-пешеходная экскурсия Мистическая Москва по следам героев романа «Мастер и Маргарита» - 3650 руб
- Питание: не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобная одежда и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобная, непродуваемая одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечка для личного применения.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам. В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.
Есть ли скидки в туре?
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- дети 0-14 лет включительно — 200 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Можно ли прибыть самостоятельно в Москву?
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Будут ли USB-розетки в автобусе?
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
12:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
12:15 – м-н Закамск, ост. Лядова.
12:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
13:00 – Нытвенский отворот.
13:05 – Григорьевский отворот.
13:10 – отворот Кудымкар/Карагай.
13:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл").
13:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава".
14:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань".
15.25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр".
15.30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208.
15.40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста".
16:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
17:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе “Турист”.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Дополнительная автобусно-пешеходная экскурсия Мистическая Москва По следам героев романа «Мастер и Маргарита».
Москва романа «Мастер и Маргарита» – это особый, захватывающий мистический мир, покоряющий воображение жителей города. Места, описанные в романе, – судьба и история не только персонажей, но и самого автора. По следам булгаковских героев можно ходить бесконечно и каждый раз открывать для себя что-то новое.
На экскурсии Вы узнаете куда делся трамвай, задавивший Берлиоза; какой ресторан сожгли Коровьев и Кот Бегемот; по какому пути поэт Бездомный преследовал Воланда и его свиту; какой особняк стал домом Маргариты и где находится переулок, в котором Мастер встретил Маргариту.
Стоимость — 3650 руб.
Экскурсия состоится при наборе от 10 чел. В случае, если группа не наберется, за несколько дней до тура мы сделаем перерасчет заявки, возвратим денежные средства.