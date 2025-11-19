2 день

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе

12:00 Обед.

14:00 Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию.

Обзорная автобусная экскурсия по Москве «Новогодние огни Москвы».

Знакомство с Москвой — одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками: Красная площадь, Московский университет, Храма Христа Спасителя, Москва-сити, Воробьевы горы — отсюда можно увидеть удивительную панораму Москвы с высоты птичьего полета.

Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.

Празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели создают особенную сказочную атмосферу.

Остановка у комплекса Москва-сити.

Рассказ об истории создания и время для фотографирования

Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе.

Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.

Отсюда и пошло название горы.

Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.

Территория парка — это огромный мемориальный комплекс.

Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть.

Так же гора славится ледяными фигурами и горками, создаваемые участниками фестиваля ледяных скульптур.

Трансфер в гостиницу, заселение.

Свободное время.

