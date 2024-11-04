Прогуляетесь по главным достопримечательностям Москвы: парк Зарядье, музей космонавтики, Коломенское и Третьяковская галерея.
Кроме того, у вас будет возможность прогуляться
Программа тура по дням
Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Альянс Бородино 11:45;
- Сущевский Сафмар 12:00;
- Лесная Сафмар 12:30.
На автобусно-пешеходную экскурсию попаркуЗарядье с посещением аттракциона «Полёты над Москвой/Россией».
Вы начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства – Китайгородской стеной.
Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшем важную роль в развитии города.
Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где Вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по Парящему мосту, посетите Медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полёты над Москвой/Россией».
Окончание программы не позднее 16:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Лесная Сафмар 10:00;
- Сущевский Сафмар 10:30;
- Альянс Бородино 10:45.
Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с посещением дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).
Усадьба в Коломенском — одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.
Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.
Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы.
Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера.
Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.
Окончание программы в гостинице не позднее 16:00.
Среда. Пешеходная экскурсия по Арбату
Пешеходный день.
10:00 Пешеходная экскурсия.
Встреча с гидом у кинотеатра «Художественный» на станции метро Арбатская (синяя ветка, выход №8).
Пешеходная экскурсия по Арбату.
Начнем нашу экскурсию со старейшей улицы Москвы – Воздвиженки.
Первые дома на ней были построены в XV веке.
В XVII веке в этих местах стали появляться усадьбы таких титулованных особ, как Голицыны, Нарышкины, Шереметьевы, Волконские, Разумовские, и многих других персон, приближенных к царскому двору.
В XVIII–XIX веках Воздвиженку облюбовали богатые купцы, художники и музыканты.
Далее вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади.
Арбат — это символ старой Москвы.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.
Окончание программы в центре города не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Четверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея космонавтики
Пешеходный день.
10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.
Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение павильона Т34 «Космонавтика и авиация».
Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых — федерального значения.
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ, а также Зеленый театр.
Центр «Космонавтика и авиация» поможет вам погрузиться в волшебный мир космической отрасли.
Натурные экспонаты и полноразмерные макеты космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики.
Конструкторское бюро павильона рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере.
А еще вы узнаете много интересного о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических прогнозах футурологов и фантастов.
В центре «Космонавтика и авиация» можно увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, свыше 2 тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.
Окончание программы не позднее 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Альянс Бородино 10:40;
- Сущевский Сафмар 11:00;
- Лесная Сафмар 11:30.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы — настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.
Посещение Третьяковской галереи (самостоятельный осмотр).
Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства в сопровождении лучших гидов.
Окончание программы в гостинице не позднее 17:00.
Суббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского Кремля
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Альянс Бородино 9:45;
- Сущевский Сафмар 10:00;
- Лесная Сафмар 10:30.
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Царицыно»
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Лесная Сафмар 10:00;
- Сущевский Сафмар 10:30;
- Альянс Бородино 10:45.
Экскурсия «Усадьба Царицыно» —один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.
Окончание экскурсии в гостинице не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Период действия цен
|Основное место взрослый
|Основное место ребенок до 14 лет
|Доп. место взрослый
|Доп. место ребенок до 14 лет
|1-местный номер
|«Сущевский Сафмар» 4*, стандарт
|30.09 – 28.12.2024
|34950
|33050
|28600
|26700
|47500
|«Лесная Сафмар» 4*, стандарт
|30.09 – 28.12.2024
|38050
|36250
|28600
|26700
|53900
|«Альянс Бородино» 4*, стандарт
|30.09 – 28.12.2024
|34950
|33050
|31600
|29900
|46300
Варианты проживания
Сущевский Сафмар
Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.
Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.
В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.
Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.
Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.
Лесная Сафмар
В 300 метрах от отеля Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная) проходит Тверская-Ямская улица, ведущая к Кремлю.
Напротив гостиницы располагается центр московской ресторанной жизни – фудмолл Депо Москва. В 16 корнерах фудмолла гостей отеля ждут эксклюзивные скидки.
Отель предлагает удобные просторные номера, услуги ресторана, бара и службы доставки в номера и широкие возможности для проведения деловых и праздничных мероприятий.
Альянс Бородино
Отель «Альянс Бородино» - это 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в деловой части столицы - Центральном округе Москвы. Расположение отеля вблизи парка Сокольники и важных транспортных развязок делает его привлекательным как для бизнес-сегмента, так и для туристов. От отеля удобно добираться до центров деловой активности и основных достопримечательностей - как на личном транспорте, так и на общественном. В распоряжении гостей 236 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, 2 ресторана - «Кутузов» и «Денис Давыдов» с возможностью проведения банкета и фуршета, а также лобби-бар «Барклай» на 1 этаже отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице по программе
- Питание: завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале и трансфер
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой минимальный возраст ребёнка может быть?
Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.
Какой автобус предусмотрен для экскурсий?
Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.