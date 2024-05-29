Туры по воде в Москве

Найдено 11 туров в категории «Водные развлечения» в Москве, цены от 9 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Популярное предложение
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200 за человека
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
«Вас ждут водные прогулки по 2 рекам и Плещееву озеру, столица Северо-Восточной Руси, места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900 за человека
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
«Семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде»
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
«Предлагаем вам совершить уникальное круизное путешествие на юг России»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 78 400 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
от 89 000 за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • И
    Иван
    30 сентября 2023
    На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
    Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
    Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды
  • Д
    Дмитрий
    18 августа 2023
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Все отлично!
  • Е
    Екатерина
    13 августа 2023
    Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.
  • С
    Свищева
    1 августа 2023
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Поездка по Северному Кавказу оставила неизгладимое впечатление и, несомненно, останется в памяти на всю жизнь. Я познакомилась с неповторимой красотой
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    гор Ингушетии, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Жаль, что не удалось посетить плато Лаго-Наки. Зато повезло с погодой. Даже в Ингушетии, которая встретила и проводила нас дождем, при приближении к горам дождь прекратился. А блистательный Эльбрус позволил запечатлеть себя благодаря прекрасной солнечной погоде.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Водные развлечения»

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Сейчас в Москве в категории "Водные развлечения" можно забронировать 11 авторских туров от 9 200 до 96 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Водные туры в Москве на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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