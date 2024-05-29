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Авторский тур
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Популярное предложение
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
«Вас ждут водные прогулки по 2 рекам и Плещееву озеру, столица Северо-Восточной Руси, места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
«Семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде»
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
«Предлагаем вам совершить уникальное круизное путешествие на юг России»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 78 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ЕЕвгения2 мая 2024Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)
- ВВиолетта20 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОрганизация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОрганизован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ИИван30 сентября 2023Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
- ДДмитрий18 августа 2023Все отлично!
- ЕЕкатерина13 августа 2023Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.
- ССвищева1 августа 2023Поездка по Северному Кавказу оставила неизгладимое впечатление и, несомненно, останется в памяти на всю жизнь. Я познакомилась с неповторимой красотой
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Водные развлечения»
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Водные туры в Москве на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024