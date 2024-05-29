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Авторский тур
7 дней
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 78 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
от 89 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ВВиолетта20 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОрганизация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОрганизован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ССвищева1 августа 2023Поездка по Северному Кавказу оставила неизгладимое впечатление и, несомненно, останется в памяти на всю жизнь. Я познакомилась с неповторимой красотой
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ж/Д туры»
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Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
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