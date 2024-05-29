1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
«Семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде»
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
«Предлагаем вам совершить уникальное круизное путешествие на юг России»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 78 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ВВиолетта20 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОрганизация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из МосквыОрганизован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ССвищева1 августа 2023Поездка по Северному Кавказу оставила неизгладимое впечатление и, несомненно, останется в памяти на всю жизнь. Я познакомилась с неповторимой красотой
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Круизы»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Круизы" можно забронировать 4 тура от 15 900 до 96 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Москвы с гидом в 2024 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия