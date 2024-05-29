Круизы и туры по воде в Москве

Найдено 4 тура в категории «Круизы» в Москве, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
«Семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде»
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
«Предлагаем вам совершить уникальное круизное путешествие на юг России»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 78 400 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
от 89 000 за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • С
    Свищева
    1 августа 2023
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
    Поездка по Северному Кавказу оставила неизгладимое впечатление и, несомненно, останется в памяти на всю жизнь. Я познакомилась с неповторимой красотой
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    гор Ингушетии, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Жаль, что не удалось посетить плато Лаго-Наки. Зато повезло с погодой. Даже в Ингушетии, которая встретила и проводила нас дождем, при приближении к горам дождь прекратился. А блистательный Эльбрус позволил запечатлеть себя благодаря прекрасной солнечной погоде.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Круизы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Круизы" можно забронировать 4 тура от 15 900 до 96 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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