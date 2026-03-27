Мороз был такой силы, что мы обоюдно с организаторами, почитая друг друга людьми трезвомыслящими и рассудительными, ожидали, что другая сторона благоразумно отменит встречу. По счастью, ни мы, шалые экскурсанты, ни принимающая сторона не оказались в достаточной степени трезвомыслящими и рассудительными (читай: рассудочными). 😅 Так мороз стал дополнительным измерением, существенно влиявшим на восприятие экскурсии, - подгонявшим нас, когда мы застаивались на открытой ветрам (но и головокружительным видам) колокольне или в студёном склепе, сделавший чашку горячего чая в конце настоящей заслуженной наградой и придавший нашему мини-туру незапланированные черты экстримальности. Но в арсенале нашего мужественного гида Светланы оказалось то самое качество, которое наиболее эффективно помогает противостоять самому пронизывающему холоду, - теплота. Такая обычная, но такая желанная и нечастая человеческая теплота. Скажу больше: этой человеческой теплотой пронизано всё пространство монастыря! Мы ощущали её на каждом шагу и даже сильно загодя до нашего приезда: в том, каким вниманием и деликатностью, были пронизаны сообщения отца Давида, молодого и по-человечески обаятельного настоятеля обители, энергичного радетеля за её благополучие; в сосредоточенной и благожелательной атмосфере, царившей на богослужении; в том, как улыбчиво и с видимым желанием быть полезными общаются с прихожанами и «захожанами» местные обитатели; в том, с каким тщанием и любовью относятся эти местные к намоленному за века пространству, трудно возрождая его и отдавая ему все свои силы. Не иначе, как огромный заряд любви и благоволения был заложен в основу этих стен ещё основателем монастыря аввой Ферапонтом, к которому здесь очень благоговейно и по-сыновьи относятся, принося ему свои печали и радости, прося благословения и заступничества. И благодаря за скорую помощь! Не случайно, сама экскурсия, со всеми положенными ей атрибутами информативности и историчности, всё же называется «К Ферапонту в гости ….» Да, мы побывали именно, что в гостях: нас ждали, нам радовались, с нами были откровенны и сердечны. Особенно тронула рассказанная нам в конце экскурсии личная история Светланы, поделившейся обстоятельствами своей встречи… нет, сретения со святым Ферапонтом и продолжателем его дела отцом Давидом, обернувшимися для неё судьбоносными переменами - и в глазах нашей собеседницы в этот момент стояли слёзы! Такую грандиознаую достопримечательность Вам вряд ли много где покажут: нас подпустили к святая святых человеческого сердца! Ох, не зря при подъезде к монастырю мы увидели в небе радужный столп (зимой!), сулящий чудо. Мы это чудо получили. На фоне медийный и популярных лавр, куда ежедневно стекаются тысячи паломников, неся с собой суету мира, Лужецкий Ферапонтов монастырь согрел нас в лютый мороз своим спокойствием, добротой и открытостью встреченных здесь людей и какой-то своей серьёзной неслучайностью.