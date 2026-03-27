Пешие экскурсии-прогулки в Можайске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Можайске, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Пешая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Посетить одну из древнейших обителей Подмосковья и подняться на шатровую колокольню - в Можайске
Начало: В Лужецком монастыре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
16 300 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах
Пешая
2 часа
Квест
до 15 чел.
Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах
Стать защитником древнего форпоста, разгадать шифры зодчих и найти ключи от города
Начало: На Бородинской улице
Расписание: в понедельник в 11:00
6 апр в 11:00
13 апр в 11:00
600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 марта 2026
    К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
    потрясающий монастырь с интересной историей. Светлана очень интересно рассказывала!
  • Л
    Людмила
    15 марта 2026
    К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
    Экскурсия понравилась.
    Я не особо готовлюсь в части истории к однодневным поездкам, поэтому формат экскурсий нравится. Кратко получаю информацию о месте,
    мне интересно.
    и впервые в иконостасе вижу икону Людмилы, неожиданно приятно, их, в целом, не часто в церквях можно увидеть.
    Люблю подъемы на колокольни.

  • О
    Оксана
    7 февраля 2026
    К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
    Свой отзыв о зимней экскурсии в Лужецком Ферапонтовом монастыре я не могу не предварить эпиграфом из школьной классики:

    «… был СИЛЬНЫЙ
    мороз…»

    Мороз был такой силы, что мы обоюдно с организаторами, почитая друг друга людьми трезвомыслящими и рассудительными, ожидали, что другая сторона благоразумно отменит встречу. По счастью, ни мы, шалые экскурсанты, ни принимающая сторона не оказались в достаточной степени трезвомыслящими и рассудительными (читай: рассудочными). 😅 Так мороз стал дополнительным измерением, существенно влиявшим на восприятие экскурсии, - подгонявшим нас, когда мы застаивались на открытой ветрам (но и головокружительным видам) колокольне или в студёном склепе, сделавший чашку горячего чая в конце настоящей заслуженной наградой и придавший нашему мини-туру незапланированные черты экстримальности. Но в арсенале нашего мужественного гида Светланы оказалось то самое качество, которое наиболее эффективно помогает противостоять самому пронизывающему холоду, - теплота. Такая обычная, но такая желанная и нечастая человеческая теплота. Скажу больше: этой человеческой теплотой пронизано всё пространство монастыря! Мы ощущали её на каждом шагу и даже сильно загодя до нашего приезда: в том, каким вниманием и деликатностью, были пронизаны сообщения отца Давида, молодого и по-человечески обаятельного настоятеля обители, энергичного радетеля за её благополучие; в сосредоточенной и благожелательной атмосфере, царившей на богослужении; в том, как улыбчиво и с видимым желанием быть полезными общаются с прихожанами и «захожанами» местные обитатели; в том, с каким тщанием и любовью относятся эти местные к намоленному за века пространству, трудно возрождая его и отдавая ему все свои силы. Не иначе, как огромный заряд любви и благоволения был заложен в основу этих стен ещё основателем монастыря аввой Ферапонтом, к которому здесь очень благоговейно и по-сыновьи относятся, принося ему свои печали и радости, прося благословения и заступничества. И благодаря за скорую помощь! Не случайно, сама экскурсия, со всеми положенными ей атрибутами информативности и историчности, всё же называется «К Ферапонту в гости ….» Да, мы побывали именно, что в гостях: нас ждали, нам радовались, с нами были откровенны и сердечны. Особенно тронула рассказанная нам в конце экскурсии личная история Светланы, поделившейся обстоятельствами своей встречи… нет, сретения со святым Ферапонтом и продолжателем его дела отцом Давидом, обернувшимися для неё судьбоносными переменами - и в глазах нашей собеседницы в этот момент стояли слёзы! Такую грандиознаую достопримечательность Вам вряд ли много где покажут: нас подпустили к святая святых человеческого сердца! Ох, не зря при подъезде к монастырю мы увидели в небе радужный столп (зимой!), сулящий чудо. Мы это чудо получили. На фоне медийный и популярных лавр, куда ежедневно стекаются тысячи паломников, неся с собой суету мира, Лужецкий Ферапонтов монастырь согрел нас в лютый мороз своим спокойствием, добротой и открытостью встреченных здесь людей и какой-то своей серьёзной неслучайностью.

Ответы на вопросы от путешественников по Можайску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Можайске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь;
  2. Война 1812 года: жизнь простого солдата;
  3. Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах.
Какие места ещё посмотреть в Можайске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Можайский кремль;
  2. Лужецкий монастырь;
  3. Церковь Дмитрия Солунского;
  4. Никольская гора.
Сколько стоит экскурсия по Можайску в апреле 2026
Сейчас в Можайске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 16 300. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
