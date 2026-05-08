Станьте участниками динамичного квеста по старинной цитадели, которая с 1303 года служила главным щитом Москвы.
Это не скучная лекция, а живое погружение в историю: вы разделитесь на команды, примерите на себя роли архитекторов и воинов, найдёте фрагменты белокаменных стен и разгадаете послания из прошлого. Идеально для активных семей и юных первооткрывателей.
Это не скучная лекция, а живое погружение в историю: вы разделитесь на команды, примерите на себя роли архитекторов и воинов, найдёте фрагменты белокаменных стен и разгадаете послания из прошлого. Идеально для активных семей и юных первооткрывателей.
Описание квеста
Испытания для будущих воевод — на историческом холме
- Игра «Верю — не верю»: у макета крепости мы разберёмся, как русские зодчие строили каменный форпост по подобию Московского кремля
- Конкурс «Я архитектор»: на скорость соберём пазлы с видом цитадели 17 века, чтобы восстановить в памяти её былое величие
- Меткий стрелок: проверим военную выправку в состязании на точность — ведь защитники границ всегда славились своим искусством боя
Тайные шифры и археологические находки — в местах раскопок
- Послание из прошлого: вы найдёте загадочную шкатулку и расшифруете письмо, которому больше 300 лет. Посмотрим, хватит ли вам сметливости разгадать авторский замысел!
- Головоломки и ребусы: на каждом этапе пути вас ждут зашифрованные термины на тему архитектуры и быта древнего Можайска
Поиск ключей от города — финальный и самый ответственный этап квеста
- Карта и маршрут: используя старинные описания, команды должны найти два ключа от главных ворот крепости
- Архитектурные сокровища: в процессе игры вы увидите величественный Ново-Никольский собор, древнюю церковь Петра и Павла и фрагменты подлинной крепостной стены
Организационные детали
Квест рассчитан на взрослых и семьи с детьми от 7 лет.
в понедельник в 11:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Бородинской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Можайске
Провела экскурсии для 1107 туристов
Меня зовут Наталья, я родилась и живу в Можайске. С большим интересом изучаю прошлое и настоящее города. Работала научным сотрудником и заведующей историко-краеведческого музея, методистом и учителем. С радостью поделюсь накопленными знаниями.
Входит в следующие категории Можайска
Похожие экскурсии на «Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах»
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборК Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Посетить одну из древнейших обителей Подмосковья и подняться на шатровую колокольню - в Можайске
Начало: В Лужецком монастыре
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 8 чел.
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
Самостоятельно исследовать все ключевые точки Бородинского поля и открыть их истории
Начало: В одной из локаций г. Можайск
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
Личные судьбы героев 1812 года и символы великого подвига русских солдат
10 мая в 08:00
13 июн в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
600 ₽ за человека