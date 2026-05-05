К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь

Посетить одну из древнейших обителей Подмосковья и подняться на шатровую колокольню - в Можайске
Приглашаем вас в обитель, основанную в 1408 году.

Лужецкий Ферапонтов монастырь — единственный из 18 монастырей древнего Можайска, дошедший до наших дней.

Вы прикоснётесь к святыням допетровской эпохи, увидите уникальные некрополи и иконостасы, выполненные по старинным технологиям, и ощутите подлинную тишину и покой на берегу Москвы-реки.
Описание экскурсии

Древние святыни и архитектура 16–18 веков

  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы: здесь покоятся мощи преподобного Ферапонта Можайского. Вы увидите иконостас с деталями в технике басмения 16 века, которую воссоздали современные мастера.
  • Некрополь 14–16 веков: на территории сохранились уникальные надгробные плиты — свидетельство многовековой истории этого духовного центра.

Тайны монастырских стен

  • Надвратная Преображенская церковь: вы увидите восстановленный храм с резным иконостасом и традиционной деревянной утварью в русском стиле.
  • Усыпальница бояр Савёловых: мы спустимся под колокольню к погребениям рода, из которого вышел патриарх Иоаким.
  • Смотровая площадка: поднимемся на шатровую колокольню, чтобы оценить красоту можайских земель с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

  • Одежда должна соответствовать правилам посещения православного монастыря: покрытая голова для женщин, скромная закрытая одежда ниже колен для мужчин и женщин.
  • На территории можно подать записки и поставить свечи.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой представитель нашей паломнической службы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Лужецком монастыре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иеромонах Давид
Иеромонах Давид — ваша команда гидов в Можайске
Провели экскурсии для 67 туристов
Паломническая служба Лужецкого Ферапонтова монастыря приглашает вас на индивидуальные и групповые экскурсии по древней обители. Будем рады рассказать вам историю этого удивительного места и обратить внимание на архитектурные детали и духовные реликвии.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хорошая, добрая экскурсия. Место красивейшее. Спасибо!
Елена
Спасибо за интересное освещение истории монастыря, мы побывали во всех храма монастыря и узнали много тайн
Л
Самые приятные и теплые впечатления остались после посещения Лужецкого монастыря. Посещали монастырь с друзьями впервые, экскурсия познавательная, неутомительная (компания у нас очень разношёрстная), рассказчик ориентировался на нас и на погоду,
спасибо ему за это! Территория маленькая, но очень уютная и ухоженная, к сожалению, было холодно и ветер и насладиться красотами не удалось.
Также заказали заранее комбо-обед, рядом со входом в уютном маленьком кафе, все остались сыты и довольны! Хороший ассортимент выпечки, взяли с собой.
Отдельное спасибо настоятелю монастыря Иеромонаху Давиду за гостеприимство, открытость и светские беседы!
Рекомендую к посещению и туристов, и прихожан. Очень тихое не многолюдное место со своими святынями или мы так попали.
Желаем наискорейшего продолжения восстановительных работ и процветания монастырю!

Д
Отличная экскурсия и очень познавательная, узнали много полезной и необычной информации. Дети изначально не хотели ехать, но в итоге им очень понравилось и захотели остаться подольше. Всё супер!
Наталья
потрясающий монастырь с интересной историей. Светлана очень интересно рассказывала!
Людмила
Экскурсия понравилась.
Я не особо готовлюсь в части истории к однодневным поездкам, поэтому формат экскурсий нравится. Кратко получаю информацию о месте, мне интересно.
и впервые в иконостасе вижу икону Людмилы, неожиданно приятно, их, в целом, не часто в церквях можно увидеть.
Люблю подъемы на колокольни.
Оксана
Свой отзыв о зимней экскурсии в Лужецком Ферапонтовом монастыре я не могу не предварить эпиграфом из школьной классики:

«… был СИЛЬНЫЙ мороз…»

Мороз был такой силы, что мы обоюдно с организаторами, почитая
друг друга людьми трезвомыслящими и рассудительными, ожидали, что другая сторона благоразумно отменит встречу. По счастью, ни мы, шалые экскурсанты, ни принимающая сторона не оказались в достаточной степени трезвомыслящими и рассудительными (читай: рассудочными). 😅 Так мороз стал дополнительным измерением, существенно влиявшим на восприятие экскурсии, - подгонявшим нас, когда мы застаивались на открытой ветрам (но и головокружительным видам) колокольне или в студёном склепе, сделавший чашку горячего чая в конце настоящей заслуженной наградой и придавший нашему мини-туру незапланированные черты экстримальности. Но в арсенале нашего мужественного гида Светланы оказалось то самое качество, которое наиболее эффективно помогает противостоять самому пронизывающему холоду, - теплота. Такая обычная, но такая желанная и нечастая человеческая теплота. Скажу больше: этой человеческой теплотой пронизано всё пространство монастыря! Мы ощущали её на каждом шагу и даже сильно загодя до нашего приезда: в том, каким вниманием и деликатностью, были пронизаны сообщения отца Давида, молодого и по-человечески обаятельного настоятеля обители, энергичного радетеля за её благополучие; в сосредоточенной и благожелательной атмосфере, царившей на богослужении; в том, как улыбчиво и с видимым желанием быть полезными общаются с прихожанами и «захожанами» местные обитатели; в том, с каким тщанием и любовью относятся эти местные к намоленному за века пространству, трудно возрождая его и отдавая ему все свои силы. Не иначе, как огромный заряд любви и благоволения был заложен в основу этих стен ещё основателем монастыря аввой Ферапонтом, к которому здесь очень благоговейно и по-сыновьи относятся, принося ему свои печали и радости, прося благословения и заступничества. И благодаря за скорую помощь! Не случайно, сама экскурсия, со всеми положенными ей атрибутами информативности и историчности, всё же называется «К Ферапонту в гости ….» Да, мы побывали именно, что в гостях: нас ждали, нам радовались, с нами были откровенны и сердечны. Особенно тронула рассказанная нам в конце экскурсии личная история Светланы, поделившейся обстоятельствами своей встречи… нет, сретения со святым Ферапонтом и продолжателем его дела отцом Давидом, обернувшимися для неё судьбоносными переменами - и в глазах нашей собеседницы в этот момент стояли слёзы! Такую грандиознаую достопримечательность Вам вряд ли много где покажут: нас подпустили к святая святых человеческого сердца! Ох, не зря при подъезде к монастырю мы увидели в небе радужный столп (зимой!), сулящий чудо. Мы это чудо получили. На фоне медийный и популярных лавр, куда ежедневно стекаются тысячи паломников, неся с собой суету мира, Лужецкий Ферапонтов монастырь согрел нас в лютый мороз своим спокойствием, добротой и открытостью встреченных здесь людей и какой-то своей серьёзной неслучайностью.

