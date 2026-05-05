Приглашаем вас в обитель, основанную в 1408 году.
Лужецкий Ферапонтов монастырь — единственный из 18 монастырей древнего Можайска, дошедший до наших дней.
Вы прикоснётесь к святыням допетровской эпохи, увидите уникальные некрополи и иконостасы, выполненные по старинным технологиям, и ощутите подлинную тишину и покой на берегу Москвы-реки.
Описание экскурсии
Древние святыни и архитектура 16–18 веков
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы: здесь покоятся мощи преподобного Ферапонта Можайского. Вы увидите иконостас с деталями в технике басмения 16 века, которую воссоздали современные мастера.
- Некрополь 14–16 веков: на территории сохранились уникальные надгробные плиты — свидетельство многовековой истории этого духовного центра.
Тайны монастырских стен
- Надвратная Преображенская церковь: вы увидите восстановленный храм с резным иконостасом и традиционной деревянной утварью в русском стиле.
- Усыпальница бояр Савёловых: мы спустимся под колокольню к погребениям рода, из которого вышел патриарх Иоаким.
- Смотровая площадка: поднимемся на шатровую колокольню, чтобы оценить красоту можайских земель с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
- Одежда должна соответствовать правилам посещения православного монастыря: покрытая голова для женщин, скромная закрытая одежда ниже колен для мужчин и женщин.
- На территории можно подать записки и поставить свечи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой представитель нашей паломнической службы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лужецком монастыре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иеромонах Давид — ваша команда гидов в Можайске
Провели экскурсии для 67 туристов
Паломническая служба Лужецкого Ферапонтова монастыря приглашает вас на индивидуальные и групповые экскурсии по древней обители. Будем рады рассказать вам историю этого удивительного места и обратить внимание на архитектурные детали и духовные реликвии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хорошая, добрая экскурсия. Место красивейшее. Спасибо!
Спасибо за интересное освещение истории монастыря, мы побывали во всех храма монастыря и узнали много тайн
Л
Самые приятные и теплые впечатления остались после посещения Лужецкого монастыря. Посещали монастырь с друзьями впервые, экскурсия познавательная, неутомительная (компания у нас очень разношёрстная), рассказчик ориентировался на нас и на погоду,
Д
Отличная экскурсия и очень познавательная, узнали много полезной и необычной информации. Дети изначально не хотели ехать, но в итоге им очень понравилось и захотели остаться подольше. Всё супер!
потрясающий монастырь с интересной историей. Светлана очень интересно рассказывала!
Экскурсия понравилась.
Я не особо готовлюсь в части истории к однодневным поездкам, поэтому формат экскурсий нравится. Кратко получаю информацию о месте, мне интересно.
и впервые в иконостасе вижу икону Людмилы, неожиданно приятно, их, в целом, не часто в церквях можно увидеть.
Люблю подъемы на колокольни.
Свой отзыв о зимней экскурсии в Лужецком Ферапонтовом монастыре я не могу не предварить эпиграфом из школьной классики:
«… был СИЛЬНЫЙ мороз…»
Мороз был такой силы, что мы обоюдно с организаторами, почитая
