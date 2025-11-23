Можайск и Бородино знакомы многим по учебникам истории, но их подлинные драмы часто остаются за кадром.
На этой экскурсии вы соприкоснётесь с эпохой 1812 года через личные истории её героев — от Кутузова и Давыдова до отважной Маргариты Тучковой.
Не просто увидите памятники, а поймёте логику битвы, раскроете тайны святыни и ощутите связь прошлого с настоящим.
Описание экскурсии
Это путешествие перенесёт вас в эпицентр событий, которые определили судьбу России. Вы увидите не просто памятники и поля, а места силы, где переплелись доблесть, трагедия и любовь. В фокусе нашего внимания — два места, ставшие знаковыми для национальной памяти.
Ново-Никольский собор в Можайске — архитектурный феномен. Построенный в стиле псевдоготики, он разительно отличается от привычных православных храмов. Внутри вас ждут уникальные открытия:
- вмурованные в стены древние въездные ворота Можайской крепости 15 века
- собственный историко-археологический музей прямо в стенах храма
- подъём на звонницу, где можно прикоснуться к старинным колоколам и увидеть окрестности с высоты птичьего полёта
Бородинское поле — не просто мемориал, а живой источник силы, история которого вот уже более 200 лет находит отклик в сердце каждого. Атмосферу этого места создали яркие личности, чьи судьбы мы и будем исследовать.
Основные объекты осмотра
- Памятник Кутузову в д. Горки: здесь вы окажетесь на наблюдательном пункте Кутузова и поймёте гениальную логику его замысла
- Батарея Раевского: сердце битвы, где решалась судьба сражения
- Шевардинский редут: точка отсчёта, где начался закат наполеоновской армии
- Спасо-Бородинский монастырь: место, в которой личное мужество слилось с вселенской скорбью
- Ново-Никольский собор: средневековое подземелье и красота бескрайних просторов, загадочные знаки и необычный святой
Вопросы для обсуждения
- Кто действительно виновен в развязывании войны 1812 года
- Чью победу мы празднуем на Бородинском поле
- Кто отдал приказ о московском пожаре
- Куда исчезли сокровища, награбленные Наполеоном
- В чём крылся главный секрет стойкости русской армии
- Кого можно назвать самым романтичным и самым трагичным героем той эпохи
Организационные детали
- По запросу могу организовать трансфер (автобус или легковой автомобиль). Услуга оплачивается отдельно
- Билеты в музей Бородинской битвы (500 ₽ взрослый, 250 ₽ льготный), в музей и звонницу Ново-Никольского собора (300 ₽ с чел.) приобретаются на месте
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Олег — ваш гид в Можайске
Здравствуйте. Меня зовут Олег, большой любитель истории и края, в котором живу. Можайский округ — место силы величайших событий и природных красот. Славное Бородинское поле, тихое Можайское море, таинственные древние
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Марина
24 ноя 2025
Сегодня мы вернулись из Можайска счастливые и довольные, с новыми впечатлениями и знаниями) Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Олегу за прекрасную экскурсию!!! Он отлично знает историю, читает стихи и с интересом рассказывает о событиях того времени и отвечает на все заданные вопросы) это мероприятие подойдет и взрослым и детям!!!
Дмитрий
4 ноя 2025
Олег просто Молодец!
Е
Евгения
3 ноя 2025
Прекрасный знаток! Очень понравилась экскурсия! Гид очень внимательный к мелочам! На любые вопросы отвечал с удовольствием!) Спасибо огромное Олегу за проведенный экскурс в историю!)
