Любите посещать новые места без спешки и жёстких маршрутов? С этим путеводителем в формате квеста вы самостоятельно исследуете Бородинское поле, погружаясь в историю 1812 года и вспоминая знаменитые литературные строки. Сюжет направит вас так, чтобы ни один ключевой объект не остался без внимания. А темп осмотра определяете вы сами!
Описание квеста
Для прохождения маршрута я заранее передам вам квест-комплект — пакет с распечатками, картами (и небольшим сюрпризом). Далее вы самостоятельно следуете вокруг главных точек легендарного сражения.
- Главная дорога: столбовой Смоленский тракт
- Панорама битвы: позиция, где 26 августа 1812 года располагалась линия фронта
- Командные пункты: места, откуда Кутузов и Наполеон руководили армиями
- Ключевые укрепления: главные опорные точки русского войска
- Памятники и монументы: мемориалы, которые хранят память о подвиге
О чём вы узнаете
В ходе квеста вы найдёте ответы на вопросы, которые оживят прошлое:
- почему для генерального сражения было выбрано именно это место
- кому построили дворец в селе Бородино
- кто из генералов командовал флангами русских войск
- когда на поле появился первый памятник
- какой русский писатель провёл ночь у Багратионовых флешей
Важная информация
Поскольку маршрут проходит на большой территории под открытым небом, стоит заранее подготовиться:
- планируйте поездку на светлое время суток
- выбирайте практичный гардероб по погоде
Организационные детали
- Квест проводится без участия гида. Я выдам вам квест-комплект в Можайске или заранее отправлю почтой / службой доставки
- Квест удобнее всего проходить в автопешеходном формате, т. к. объекты осмотра на Бородинском поле удалены друг от друга на 1–4 км
- Прохождение квеста занимает от 2,5 до 4 часов, подходит для взрослых и семей с детьми старше 10 лет. Маршрут оптимален для компании от 1 до 8 человек и 1-2 легковых автомобилей
- Указанные в маршруте квеста точки находятся в свободном доступе и не требуют дополнительной оплаты за посещение
- Вход в музейные экспозиции Бородинского заповедника платный. Их посещение не является обязательной частью квеста и остаётся на ваше усмотрение
- В дни бородинских фестивалей на территории заповедника действуют ограничения на передвижение автотранспорта. Проехать указанным маршрутом не получится!
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ян — ваш гид в Можайске
Провёл экскурсии для 674 туристов
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода. Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!
