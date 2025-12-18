Любите посещать новые места без спешки и жёстких маршрутов? С этим путеводителем в формате квеста вы самостоятельно исследуете Бородинское поле, погружаясь в историю 1812 года и вспоминая знаменитые литературные строки. Сюжет направит вас так, чтобы ни один ключевой объект не остался без внимания. А темп осмотра определяете вы сами!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Можайске

Ян Ваш гид в Можайске

Описание квеста

Для прохождения маршрута я заранее передам вам квест-комплект — пакет с распечатками, картами (и небольшим сюрпризом). Далее вы самостоятельно следуете вокруг главных точек легендарного сражения.

Главная дорога : столбовой Смоленский тракт

: столбовой Смоленский тракт Панорама битвы : позиция, где 26 августа 1812 года располагалась линия фронта

: позиция, где 26 августа 1812 года располагалась линия фронта Командные пункты : места, откуда Кутузов и Наполеон руководили армиями

: места, откуда Кутузов и Наполеон руководили армиями Ключевые укрепления : главные опорные точки русского войска

: главные опорные точки русского войска Памятники и монументы: мемориалы, которые хранят память о подвиге

О чём вы узнаете

В ходе квеста вы найдёте ответы на вопросы, которые оживят прошлое:

почему для генерального сражения было выбрано именно это место

кому построили дворец в селе Бородино

кто из генералов командовал флангами русских войск

когда на поле появился первый памятник

какой русский писатель провёл ночь у Багратионовых флешей

Важная информация

Поскольку маршрут проходит на большой территории под открытым небом, стоит заранее подготовиться:

планируйте поездку на светлое время суток

выбирайте практичный гардероб по погоде

Организационные детали