8:48 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск;
12:24 Встреча с инструктором на ж.д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»);
С 13:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте;
13:30 Прибытие на берег реки, в кемпинг «Сплав Стихий».
Обед в кафе кемпинга.
14:30 Переезд к месту начала сплава.
15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава на байдарках.
Отправляемся в путь (10 км).
17:30 Завершение сплава.
Возвращение в кемпинг «Сплав Стихий».
19:00 Ужин в кафе кемпинга.
21:00 Игры и развлечения у костра.
На реке нам будет некогда скучать, купаясь на каменистых пляжах, и любуясь пейзажами, рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.
Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
9:00 Завтрак в кафе кемпинга;
10:30 Продолжение сплава.
Маршрут проходим на SUPах и шестиместных катамаранах.
Отправляемся в путь (11 км).
14:00 Возвращение в лагерь.
Обед в кафе кемпинга.
15:00 Переезд на склон парапланеристов.
Запуск кайтов и воздушных змеев.
Полеты на параплане в тандеме с инструктором (за дополнительную плату, при наличии летной погоды).
19:00 Ужин в кафе кемпинга.
20:00 Мастер-класс по фаер-шоу.
21:00 Игры и развлечения у костра, походная баня.
9:00 Завтрак в кафе кемпинга.
11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в путь (30 км).
Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
13:00 Продолжение маршрута.
16:00 Возвращение в лагерь.
Обед в кемпинге.
17.30 Отъезд из лагеря на ж.д. вокзал г. Мценска.
19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.
Тур предусматривает проживание в комфортабельном двухместном модуле на территории кемпинга.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение/даты
|апрель-июнь
|с 27 июня
|Двухместный модуль Призма на склоне без удобств
|Взрослый на основном месте
|15 900
|16 900
|Ребёнок 7—12 лет на основном месте
|13 900
|14 900
|Одноместное размещение
|20 000
|21 000
|Двухместный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
|Взрослый на основном месте
|17 900
|18 900
|Ребёнок 7—12 лет на основном месте
|15 900
|16 900
|Взрослый на дополнительном месте
|17 900
|18 900
|Ребёнок 7—12 лет на дополнительном месте
|15 900
|16 900
|Одноместное размещение
|24 000
|25 000
|Семейный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
|Взрослый на основном месте
|17 900
|18 900
|Ребёнок 7—12 лет на основном месте
|15 900
|16 900
|Взрослый на дополнительном месте
|17 900
|18 900
|Ребёнок 7—12 лет на дополнительном месте
|15 900
|16 900
|Одноместное размещение
|24 000
|25 000
Для сплава:
На суше и в лагере:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.