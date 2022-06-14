Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области

Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии. Это Земля, Огонь, Вода и Воздух

5
3 отзыва
Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии. Это Земля, Огонь, Вода и Воздух.

И этот тур магическим образом помогает перенастроиться, обновиться, прийти в гармонию с собой и реальностью.

Всё потому, что за 2 дня вы успеете стать ближе к первозданной природе, погрузиться в каждую стихию и получить чистую радость. А ведь именно этого городскому человеку и не хватает для того, чтобы быть в моменте.
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Ближайшие даты:
01
июл
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Что вас ожидает 🤩

Велопутешествие
Велопутешествие
С ветерком прокатимся вдоль полей с пшеницей и гречихой
Байдарки и SUP
Байдарки и SUP
Научимся управлять байдаркой и SUP-ом на полуторачасовом сплаве по р. Зуша
Парапланы и воздушные змеи
Парапланы и воздушные змеи
Запустим воздушных змеев и полюбуемся на полеты парапланеристов
Фаер-шоу
Фаер-шоу
Опытные артисты научат нас пользоваться огненным реквизитом

Программа тура по дням

1 день
Встреча, размещение

8:48 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск;

12:24 Встреча с инструктором на ж.д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»);

С 13:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте;

13:30 Прибытие на берег реки, в кемпинг «Сплав Стихий». 

Обед в кафе кемпинга.

14:30 Переезд к месту начала сплава.

15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора. 

Начало сплава на байдарках. 

Отправляемся в путь (10 км).

17:30 Завершение сплава.

Возвращение в кемпинг «Сплав Стихий».

19:00 Ужин в кафе кемпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

На реке нам будет некогда скучать, купаясь на каменистых пляжах, и любуясь пейзажами, рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика. 

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.

Встреча, размещениеВстреча, размещениеВстреча, размещение
2 день
Сплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер- класс по фаер-шоу

9:00 Завтрак в кафе кемпинга;

10:30 Продолжение сплава. 

Маршрут проходим на SUPах и шестиместных катамаранах.

Отправляемся в путь (11 км).

14:00 Возвращение в лагерь. 

Обед в кафе кемпинга.

15:00 Переезд на склон парапланеристов. 

Запуск кайтов и воздушных змеев.

Полеты на параплане в тандеме с инструктором (за дополнительную плату, при наличии летной погоды).

19:00 Ужин в кафе кемпинга.

20:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

21:00 Игры и развлечения у костра, походная баня.

Сплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер- класс по фаер-шоуСплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер- класс по фаер-шоуСплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер- класс по фаер-шоуСплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер- класс по фаер-шоу
3 день
Велопутешествие, посещение усадьбы Шатиловых

9:00 Завтрак в кафе кемпинга.

11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

13:00 Продолжение маршрута.

16:00 Возвращение в лагерь. 

Обед в кемпинге.

17.30 Отъезд из лагеря на ж.д. вокзал г. Мценска.

19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.

Велопутешествие, посещение усадьбы ШатиловыхВелопутешествие, посещение усадьбы ШатиловыхВелопутешествие, посещение усадьбы Шатиловых

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном двухместном модуле на территории кемпинга.

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб.:

Размещение/датыапрель-июньс 27 июня
Двухместный модуль Призма на склоне без удобств
Взрослый на основном месте15 90016 900
Ребёнок 7—12 лет на основном месте13 90014 900
Одноместное размещение20 00021 000
Двухместный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
Взрослый на основном месте17 90018 900
Ребёнок 7—12 лет на основном месте15 90016 900
Взрослый на дополнительном месте17 90018 900
Ребёнок 7—12 лет на дополнительном месте15 90016 900
Одноместное размещение24 00025 000
Семейный модуль Сафари ЮГ наверху склона с удобствами
Взрослый на основном месте17 90018 900
Ребёнок 7—12 лет на основном месте15 90016 900
Взрослый на дополнительном месте17 90018 900
Ребёнок 7—12 лет на дополнительном месте15 90016 900
Одноместное размещение24 00025 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута / до ж. д. вокзала г. Мценскапродукты питанияпрокат спорт инвентаряразвлекательная программаэкскурсионная программасопровождение инструкторомстраховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мценска и обратнопродукты
  • Не включенные в менюдополнительные услугидополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для сплава:

  • Ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье)
  • Удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы)
  • Термобелье или кофта (флис)
  • Влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик)
  • Перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя)
  • Головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф
  • Крем от загара (коэффициент защиты не менее 25)
  • Солнцезащитные очки (по погоде и желанию)
  • Для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.

На суше и в лагере:

  • Рюкзак или спортивная сумка
  • Пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми)
  • Сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды)
  • Сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,) Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше!
  • Фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага)
  • Купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани)
  • Индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас)
  • Мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей
  • По желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Снаряжение, предоставляемое организаторами
  • Катамаран шестиместный «Иркут»
  • Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T»
  • Двух-трехместные байдарки «Таймень»
  • Трехместные каркасно-надувные байдарки «Хатанга»
  • SUP борд HYDRO FORCE Sea Breeze 10' 2021
  • SUP борд HYDRO FORCE WHITE CAP 10' 2021
  • SUP борд AQUA MARINA 12'2 MULTI - PERSON SUPER TRIP 2021
  • Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы
  • Спасжилеты
  • Гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны
Н
3 мая 2018
Спасибо большое организаторам! Нам всё очень понравилось - постараемся приехать ещё. Порадовал, не зависящий от капризов погоды, высокий уровень сервиса! Все Вы большие молодцы - от инструкторов до неизменно бдящих организаторов. Обед из четырёх блюд рулит!))
Спасибо за организацию сплава. Нам понравилось, было интересно, весело и очень вкусно.
А
6 июля 2018
На днях ходили в поход на байдарках. Первый раз в настоящий поход, первый раз сплав. И мне было страшно, а вдруг не справлюсь? Но все получилось как нельзя лучше: красивейшая река с живописными берегами, такая в чистая что видно на глубине 1,5-3 м. И был обнос и лабиринт, экскурсии, походная баня и ароматная луговая клубника. Очень довольна! Всем участникам, спасибо за компанию! Организаторам отдельный респект!

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