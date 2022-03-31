Экскурсия в Ловозеро и на Сейдозеро

Встреча с водителем в месте вашего размещения в Мурманске. Точное время будет согласовано заранее (раннее утро).
Выезд в посёлок Ловозеро, расстояние до которого 170 км. Длительность поездки в одну сторону примерно 2,5 часа.
Прибытие в село Ловозеро, начало программы. Знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности перед поездкой на катере по оз. Ловозеро.
Прогулка на катере по оз. Ловозеро (протяженность в одну сторону 30 км). По пути вам откроются великолепные пейзажи на Ловозерские тундры.
Гид расскажет про историю и таинственность этих мест, и почему эти края саамы считали священными.
Прибытие к южному берегу оз. Ловозеро. Вы отправитесь в мини-поход на 2,5 км через перевал к оз. Сейдозеро.
Во время похода вы узнаете про знаменитую скалу Куйва и послушаете таинственную легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».
Возращение обратно в Мурманск.
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Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Ford Transit, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter.
Данный тур может быть организован индивидуально только для Вашей группы от 2 человек. Стоимость для индивидуальных групп от 7 человек уточняйте в отделе бронирования.
|Количество человек
|Транспорт
|Стоимость тура руб. /чел.
|2 человека
|Легковой / джип
|14200 руб. /чел.
|3 человека
|Легковой / джип
|11900 руб. /чел.
|4 человека
|Легковой / джип
|10500 руб. /чел.
|4 человека
|Минивен
|13400 руб. /чел.
|5 человек
|Минивен
|12700 руб. /чел.
|6 человек
|Минивен
|11800 руб. /чел.