Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро

Ловозеро притягивает к себе многих путешественников, ведь именно здесь неподалеку находится священное у саамов озеро

5
3 отзыва
Ловозеро притягивает к себе многих путешественников, ведь именно здесь неподалеку находится священное у саамов озеро Сейдозеро, где в древности совершали жертвоприношения языческим богам.

Саамское название села Луявьр-сыййт (также Лойъяврсийт) происходит от названия озера Луяввьр (от кильд. я̄ввьр — «озеро») и слова сыййт («село»).

Название первой части слова (Лу-), по мнению местных саамов, происходит от «Селение сильных у озера». Первые упоминания об этом поселении проистекают от 1574 года.
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Долина северных предков. Тур в Ловозеро и на Сейдозеро
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Ловозеро и на Сейдозеро

Встреча с водителем в месте вашего размещения в Мурманске. Точное время будет согласовано заранее (раннее утро).

Выезд в посёлок Ловозеро, расстояние до которого 170 км. Длительность поездки в одну сторону примерно 2,5 часа.

Прибытие в село Ловозеро, начало программы. Знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности перед поездкой на катере по оз. Ловозеро.

Прогулка на катере по оз. Ловозеро (протяженность в одну сторону 30 км). По пути вам откроются великолепные пейзажи на Ловозерские тундры.

Гид расскажет про историю и таинственность этих мест, и почему эти края саамы считали священными.

Прибытие к южному берегу оз. Ловозеро. Вы отправитесь в мини-поход на 2,5 км через перевал к оз. Сейдозеро.

Во время похода вы узнаете про знаменитую скалу Куйва и послушаете таинственную легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».

Возращение обратно в Мурманск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение мест по программе
  • Обед в Ловозеро
  • Прогулка на катере по оз. Ловозеро
  • Посещение оз. Сейдозеро
  • Сопровождение гидом
  • Трансферы (в группе до 16-ти человек)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание в Мурманске
  • Завтраки и ужины в Мурманске
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • спортивные (походные) штаны и ветровку с капюшоном;
  • солнечные очки;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?

Ford Transit, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter.

Можно ли оформить тур под запрос?

Данный тур может быть организован индивидуально только для Вашей группы от 2 человек. Стоимость для индивидуальных групп от 7 человек уточняйте в отделе бронирования.

Количество человекТранспортСтоимость тура руб. /чел.
2 человекаЛегковой / джип14200 руб. /чел.
3 человекаЛегковой / джип11900 руб. /чел.
4 человекаЛегковой / джип10500 руб. /чел.
4 человекаМинивен13400 руб. /чел.
5 человекМинивен12700 руб. /чел.
6 человекМинивен11800 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 мар 2022
организатор С У П Е Р… спасибо
А
23 мар 2022
Понятный дружественный информативный интерфейс Внимательные понимающие менеджеры. Чёткая и быстрая организация даже не смотря на праздничные дни. Кароч - респект и уважуха!!!
М
14 мар 2022
Спасибо координатору тура Екатерине, нашим гидам Павлу, Светлане, фотографу Антону и всем водителям, сопровождавшим нашу группу в этом туре! Всё чётко спланировано, организовано, учтены все запросы! Вы лучшие!!!

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