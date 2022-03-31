1 день

Экскурсия в Ловозеро и на Сейдозеро

Встреча с водителем в месте вашего размещения в Мурманске. Точное время будет согласовано заранее (раннее утро).

Выезд в посёлок Ловозеро, расстояние до которого 170 км. Длительность поездки в одну сторону примерно 2,5 часа.

Прибытие в село Ловозеро, начало программы. Знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности перед поездкой на катере по оз. Ловозеро.

Прогулка на катере по оз. Ловозеро (протяженность в одну сторону 30 км). По пути вам откроются великолепные пейзажи на Ловозерские тундры.

Гид расскажет про историю и таинственность этих мест, и почему эти края саамы считали священными.

Прибытие к южному берегу оз. Ловозеро. Вы отправитесь в мини-поход на 2,5 км через перевал к оз. Сейдозеро.

Во время похода вы узнаете про знаменитую скалу Куйва и послушаете таинственную легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».

Возращение обратно в Мурманск.