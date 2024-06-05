Экскурсии на Сейдозеро из Мурманска

Найдено 8 экскурсий в категории «Сейдозеро» в Мурманске, цены от 6 673 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
«Сейдозеро — одно из самых загадочных мест Кольского полуострова»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за человека
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Поднимемся на гору Кедыкварпахк, с которой откроется чудесный вид на Сейдозеро»
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
78506 673 за человека
Из Мурманска - на Сейдозеро
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за человека
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
«Затем вас ждет спуск к Сейдозеру: с каждым шагом вы будете наблюдать, как меняется ландшафт, пока не «нырнете» в лесную чащу природного заказника»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за человека
Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
Пройтись вдоль реки до сакрального места саамов, задобрить шамана и увидеть в скале великана
Начало: из любой точки города Мурманска или Колы
«Когда тундра незаметно превратиться в лесотундру, мы выйдем к главной цели похода — прекрасному и загадочному Сейдозеру»
24 июня в 08:00
29 июня в 08:00
11 000 за человека
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
«А с вершины Кедыкварпахк посмотрим на легендарное Сейдозеро»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 5 чел.
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото»
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины Умбозеро и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото, так как я буду сопровождать вас с профессиональной фототехникой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
    Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
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    Это не только тот человек, который проведет вас через тундру безопасно, но и расскажет истории из настоящих хардкорных походов. Мы устали так, что не чувствовали ног. Мы проваливались в воду, шли по снегу и преодолели 20 километров пешком по камням, потому что машина из-за снега не смогла заехать в гору. Мы были грязные, местами мокрые, но никогда - никогда! - не были такими счастливыми. Дмитрий, начинайте вести многодневные походы, Вы рождены для этого. И если в Арктике есть гид, поцелованный богом, то сегодня это был он. Если вы лежите на диване в мегаполисе, пьете пепси и используете телефон для заказа пиццы, то закажите экскурсию и увидьте то, ради чего стоит жить.

  • Е
    Елена
    21 октября 2023
    Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
    Поездка была отлично организована, ребята знают лучшие точки на плато, с прекрасными видами. Много историй и легенд мы услышали. Очень рекомендую - познавательно, комфортно.
  • К
    Ксения
    7 октября 2023
    Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
    Одна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и на фотоаппарате, и наверное, самое
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    главное гордости, что не смотря на усталость и не приспособленность нас к таким походам, под чутким и заботливым руководством гида Дмитрия, мы прошли этот великолепный маршрут! На самом деле, огромное спасибо за такую возможность! Рассказывая другим местным гидам о однодневном походе, это вызывало удивление, что одним днём) На самом деле, конечно при наличии времени и возможности, лучше наверное выбрать многодневные походы, потому что можно больше увидеть и насладиться красотами. Но не смотря на наш не особо быстрый темп (особенно по подъему) Дмитрий сводил и показал нам водопад, красивый приток озера, изумрудную речку, и даже дал время вскарабкаться на огромные глыбы, что бы с них увидеть ущелье. В общем, всем любителям природной красоты, уединённости от толп туристов, напишу: обязательно включите в свою программу отдыха поход, вы точно не пожалеете, и уверена, что с удовольствием будете вспоминать эту экскурсию и рассказывать о ней друзьям и знакомым!

    Одна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и наОдна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и наОдна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и наОдна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и наОдна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и наОдна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и наОдна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и наОдна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и наОдна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и на
  • А
    Александра
    24 сентября 2023
    Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
    Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно! Мы ни разу не ходили в
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    походы с ночевкой, поэтому долго сомневались, стОит ли идти. Тем более осень, погода непредсказуема. Но все-таки решились, так как в Мурманске мы впервые, а приехали издалека, из Удмуртии, нам хотелось увидеть что-то нереально красивое на краю земли😻 И нам это удалось! (тут фотокарточки скажут за нас). А мы хотим поблагодарить команду организаторов за то, что собрали нас, вплоть до кружек и ложек. Отдельное спасибо гиду Дмитрию! Когда ты находишься так далеко без связи (от слова совсем) невольно накатывает тревожность. Но Дмитрий своим профессионализмом внушал максимальное спокойствие! Он все умеет, все знает, у него все продумано. Дима, мы знаем, ты это прочитаешь: Движение Первых будет стараться😉😃 А для тех, кто как и мы - новички, несколько советов: не бойтесь задавать даже самые глупые,на первый взгляд, вопросы организаторам и просить у них того, чего у вас нет. Например, если бы я попросила куртку, то не мерзла бы в своей, совершенно не предназначенной для походов😅 Готовьтесь к тому, что путь непростой, это не прогулка по парку, и минимальная физическая подготовка все-таки нужна, потому что идти придется с рюкзаками. А еще, нам повезло, мы увидели полярное сияние! 😍 И тоже благодаря Диме, который нас разбудил вовремя!

    Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!
  • С
    Светлана
    20 сентября 2023
    Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
    Ставлю 5 звёзд. В целом круто, но были и минусы. Сначала плюсы. Мы вышли живые, здоровые, довольные и румяные, благодаря невозмутимости, спокойствию
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    и ОПЫТУ Гида, который сам по себе ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ человек, с большим жизненным опытом и близкой философией в плане отношения к природе. Собирал мусор по пути, уваживал духов леса и считался с аурой места. Место, куда мы шли невероятной красоты, овеяно кучей легенд, очень интересно было познакомится с этим озером. Далее ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ мои СУБЪЕКТИВНЫЕ МИНУСЫ. Минус 1: Время начала. Я уже сказала лично, не буду расписывать. Но для 10 часового похода старт в 12 это поздно. Минус 2: Перекус. Хотелось бы травяной чай, вместо ароматизированного, сгущёнку к кофе ну и больше мясных снеков. Минус 3: вытекает из минуса 1. На озере провели мало времени. По сути прибежали, отметились-сфоткались, убежали. Выход с перевала был в ночь, прыгали по курумнику в полнейшей темноте, с парой фонариков под завывающий ветер. Минус 4: поборы за вход в заказник должны быть включены в стоимость и быть оплачены гидами заранее. Доп. расходы всегда раздражают. Система оплаты сделана ещё очень сыро, неудобно, деньги отправляются практически вникуда. Это вопрос не к ребятам, но к общей их гос. системе, введённой с лета этого года и очень неудобной для туристов, можно оградить нас от этих лишних телодвижений. Ничего критично плохого не могу сказать, впечатления от озера потрясающие. Наша цель была выполнена. Удачи ребятам 💪

    Ставлю 5 звёзд. В целом круто, но были и минусыСтавлю 5 звёзд. В целом круто, но были и минусыСтавлю 5 звёзд. В целом круто, но были и минусыСтавлю 5 звёзд. В целом круто, но были и минусыСтавлю 5 звёзд. В целом круто, но были и минусы
  • З
    Зульфия
    16 сентября 2023
    Ловозерские тундры и гора Аллуайв
    Экскурсия очень понравилась, все заявленное успели посмотреть. Особая благодарность гиду Вячеславу. Узнали много новово. Необычная подача информации через музыку, знание
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    минералов, и просто добрый душевный человек. Видно что любит свой край. На самой верхней точке организовал нам пикник. Мелочь, а очень приятно. Увозим с собой не только прекрасные впечатления, но и фото на профессиональном аппарате. Рекомендую. Все очень понравилось.

  • И
    Илья
    8 сентября 2023
    Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
    Исколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает с первого раза, не смотря
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    на длительный поход, благодаря Дмитрию это было на одном дыхание, а в завершении еще и северное сияние приятным бонусом. Отдельно хочется отметить Кристину и Дмитрия, именно на таких людях и держится наша планета. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

    Исколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает сИсколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает сИсколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает сИсколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает сИсколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает сИсколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает с
  • Р
    Раиля
    3 сентября 2023
    Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
    На данную экскурсию нас сопровождали гид Гелани и водитель Михаил. Экскурсия очень понравилась. Михаил и Гелани умные, интересные, эрудированные люди,
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    оба - прекрасные водители. Благодаря им побывали в таких труднодоступных местах, куда многие не могут добраться, и в то же время с ними чувствуешь себя в безопасности. Узнали очень много нового, повидали невероятно красивые локации. Очень рекомендуем поездку с этими ребятами.

  • А
    Алина
    22 августа 2023
    Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
    Ходила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в поход. Маршрут для меня оказался
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    непростым, с рюкзаком за плечами идти по камням вверх-вниз несколько часов оказалось сложнее, чем представлялось в голове)) но когда доходишь до озера - во-первых, наслаждаешься красотой и умиротворением от природы, и во-вторых, радуешься и гордишься собой за проделанный маршрут. Дмитрий - человек хорошо знающий эти места, с ним очень интересно и совсем не страшно. Большое спасибо организаторам!!

    Ходила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в походХодила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в походХодила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в походХодила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в походХодила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в поход
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2023
    Сейдозеро - следы древних цивилизаций
    Огромное спасибо за выезд! Несмотря на то, что суровая погода севера внесла свои коррективы, и на Сейдозеро нам попасть в этот
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    раз не удалось - нам быстро нашли замену: поездку в Кандалакшу на Белое море И мы ни разу не пожалели! Нашим гидом был Иван, мы быстро нашли общий язык и увидели много нового глазами северянина. На Белом море прокатились на катере и даже поймали настоящую треску, а затем ходили в сопровождении опытного проводника Светланы на Волостную сопку - откуда любовались невероятно красивыми видами летнего Севера… В пути мы все с удовольствием общались, были остановки и перерывы на перекусы и домашний обед, а к вечеру, когда пришло время расставаться, не покидало ощущение, что все мы уже давно знакомы, а увиденные места, я уверена, навсегда останутся в памяти. Соберетесь в Северные края - обязательно напишите Татьяне, у них замечательная команда ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сейдозеро»

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  4. Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Сейдозеро" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6 673 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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