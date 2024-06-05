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походы с ночевкой, поэтому долго сомневались, стОит ли идти. Тем более осень, погода непредсказуема. Но все-таки решились, так как в Мурманске мы впервые, а приехали издалека, из Удмуртии, нам хотелось увидеть что-то нереально красивое на краю земли😻 И нам это удалось! (тут фотокарточки скажут за нас). А мы хотим поблагодарить команду организаторов за то, что собрали нас, вплоть до кружек и ложек. Отдельное спасибо гиду Дмитрию! Когда ты находишься так далеко без связи (от слова совсем) невольно накатывает тревожность. Но Дмитрий своим профессионализмом внушал максимальное спокойствие! Он все умеет, все знает, у него все продумано. Дима, мы знаем, ты это прочитаешь: Движение Первых будет стараться😉😃 А для тех, кто как и мы - новички, несколько советов: не бойтесь задавать даже самые глупые,на первый взгляд, вопросы организаторам и просить у них того, чего у вас нет. Например, если бы я попросила куртку, то не мерзла бы в своей, совершенно не предназначенной для походов😅 Готовьтесь к тому, что путь непростой, это не прогулка по парку, и минимальная физическая подготовка все-таки нужна, потому что идти придется с рюкзаками. А еще, нам повезло, мы увидели полярное сияние! 😍 И тоже благодаря Диме, который нас разбудил вовремя!