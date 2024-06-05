1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
«Сейдозеро — одно из самых загадочных мест Кольского полуострова»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Поднимемся на гору Кедыкварпахк, с которой откроется чудесный вид на Сейдозеро»
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
78506 673₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
«Затем вас ждет спуск к Сейдозеру: с каждым шагом вы будете наблюдать, как меняется ландшафт, пока не «нырнете» в лесную чащу природного заказника»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе
Пройтись вдоль реки до сакрального места саамов, задобрить шамана и увидеть в скале великана
Начало: из любой точки города Мурманска или Колы
«Когда тундра незаметно превратиться в лесотундру, мы выйдем к главной цели похода — прекрасному и загадочному Сейдозеру»
24 июня в 08:00
29 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
«А с вершины Кедыкварпахк посмотрим на легендарное Сейдозеро»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото»
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины Умбозеро и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото, так как я буду сопровождать вас с профессиональной фототехникой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина5 июня 2024Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
- ЕЕлена21 октября 2023Поездка была отлично организована, ребята знают лучшие точки на плато, с прекрасными видами. Много историй и легенд мы услышали. Очень рекомендую - познавательно, комфортно.
- ККсения7 октября 2023Одна из самых интереснейших экскурсий! Оставила очень много отличных впечатлений, красивых видов в памяти и на фотоаппарате, и наверное, самое
- ААлександра24 сентября 2023Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно! Мы ни разу не ходили в
- ССветлана20 сентября 2023Ставлю 5 звёзд. В целом круто, но были и минусы. Сначала плюсы. Мы вышли живые, здоровые, довольные и румяные, благодаря невозмутимости, спокойствию
- ЗЗульфия16 сентября 2023Экскурсия очень понравилась, все заявленное успели посмотреть. Особая благодарность гиду Вячеславу. Узнали много новово. Необычная подача информации через музыку, знание
- ИИлья8 сентября 2023Исколесил полмира, но такое волшебное место встречается раз в жизни. Это магическое место, которое завораживает с первого раза, не смотря
- РРаиля3 сентября 2023На данную экскурсию нас сопровождали гид Гелани и водитель Михаил. Экскурсия очень понравилась. Михаил и Гелани умные, интересные, эрудированные люди,
- ААлина22 августа 2023Ходила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в поход. Маршрут для меня оказался
- ТТатьяна22 августа 2023Огромное спасибо за выезд! Несмотря на то, что суровая погода севера внесла свои коррективы, и на Сейдозеро нам попасть в этот
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сейдозеро»
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