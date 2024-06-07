Семейные развлекательные экскурсии Мурманска

Найдено 165 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Мурманске, цены от 1 300 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
скидка
35%
Групповая
13 часов
215 отзывов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905 за человека
Териберка: дыхание Ледовитого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
366 отзывов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500 за человека
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
36 отзывов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010 за человека
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Путешествие по мурманской лесотундре
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
238 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000 за человека
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365 за человека
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Лабиринты и сейды Мурманска
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за человека
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600 за всё до 6 чел.
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498 за человека
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Мурманск - сердце Заполярья
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4.5 часа
20 отзывов
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Мурманск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555 за всё до 10 чел.
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Из Мурманска - в закрытый Североморск
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за человека
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
114 отзывов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
20 отзывов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850 за всё до 4 чел.
Териберка. Песнь Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
45 отзывов
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Териберка: водопады, скалы и фьорды
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
10 часов
44 отзыва
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500 за человека
Мурманск - отсюда начинается Арктика
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
27 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за человека
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Мурманск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
67 отзывов
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за человека
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
45 отзывов
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000 за человека
Фото-путешествие в поисках северного сияния
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
72 отзыва
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    7 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Добрый день! Были на экскурсии в Териберки,на морской прогулке, в старой териберке, водопад,пляж,озёра, какая же там красота,море положительных впечатлений, обязательно
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    ещё раз вернёмся!!! Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию, за угощения и чай нашему гиду Егору! Нам все безумно понравилось, история териберки,Мурманска и много другое,однозначно будем рекомендовать!Егор спасибо!!!

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Замечательный гид, историк по образованию и очень хороший рассказчик. Экскурсия очень насыщенная, Виктор успел рассказать нам о прошлом, настоящем и будущем города. Было очень интересно увидеть город глазами такого позитивного и любящего свой край молодого человека! Рекомендуем всем.
  • Э
    Эльмира
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Очень красивые водопады. Ошеломляют своей мощью, красотой. Прекрасный гид Александр. Прекрасный рассказчик. Очень много узнала. А чай с пирожками рядом с водопадом просто Космос. Всём рекомендуют эту программу. Получите заряд эмоций надолго Это Релакс!!!
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Природа - просто отвал башни. Дорога лёгкая и полна интересных рассказов от гида. С погодой очень повезло, весь день было ясно и в меру тепло.
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Отличный тур, красивая природа, очень интересный и внимательный к деталям гид.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
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    Природа Заполярья удивительна и прекрасна. Впервые попробовала в Териберке морской огурец - вкуснятина. Ферма с оленями - это просто небольшой загон с животными, но очень милыми и наглыми. Олени ухоженные и чистые. Рада, что решила заглянуть и покормить их

    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были в мини группе, автомобиль
    читать дальше

    очень комфортабельный. Впечатлений море, гид очень грамотный и вежливый. Рассказ полон исторических фактов, особенностей природных, и климатических зон, а также диких обитателей. Также на одном из водопадов нас ждал горячий чай и неимоверно вкусные свежайшие пирожки с треской. Экскурсией остались очень довольны, не пожалели ни на секунду о выборе организаторов. Огромное им за это СПАСИБО!!!!

    Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были
  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
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    мрачным, то после экскурсии мы взглянули на него с другой стороны))) Анастасия - отличный гид, с хорошо поставленной и грамотной речью, слушать ее было очень приятно и интересно)) всем очень рекомендуем

    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначалаЭкскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала
  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Это была невероятная поездка! Очень насыщенный выдался день! Пейзажи Арктики потрясающие! Организация на отличном уровне! Нам очень повезло с погодой,
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    за один день наступило настоящее арктическое лето. Нас (очень!!) вкусно покормили прям после Баренцева моря с видом на китов!😍 Спасибо! Незабываемая поездка! Отдельная благодарность капитану Сергею за чудесное настроение, мягкое движение, кофе и возможность насладиться пейзажами и китами в полном объеме!

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
    Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
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    Это не только тот человек, который проведет вас через тундру безопасно, но и расскажет истории из настоящих хардкорных походов. Мы устали так, что не чувствовали ног. Мы проваливались в воду, шли по снегу и преодолели 20 километров пешком по камням, потому что машина из-за снега не смогла заехать в гору. Мы были грязные, местами мокрые, но никогда - никогда! - не были такими счастливыми. Дмитрий, начинайте вести многодневные походы, Вы рождены для этого. И если в Арктике есть гид, поцелованный богом, то сегодня это был он. Если вы лежите на диване в мегаполисе, пьете пепси и используете телефон для заказа пиццы, то закажите экскурсию и увидьте то, ради чего стоит жить.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Можно с детьми»

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