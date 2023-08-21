Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Мы остановимся у священного для них Сейдозера и увидим с вершины горы не менее важное для саамов Ловозеро. Вы узнаете о духе-великане из легенд и экспедициях именитых профессоров на этой земле. Дойдём до стоянки саамов и сакральных мест. Встретим красочные закаты и рассветы, рассмотрим звёздное небо и послушаем тишину.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: рюкзак (девушкам не менее 60 литров, мужчинам не менее 80 литров), дождевик на рюкзак, спальный мешок с температурой комфорта -5, двуслойную палатку, пенку-коврик для сна (не для йоги), бутылку с водой, средство от комаров, треккинговые палки, разношенную треккинговую обувь (лучше высокую), лёгкую пуховку, флисовое термобельё, удобную одежду и обувь для лагеря, средства личной гигиены, мусорные пакеты для дополнительной защиты вещей от намокания, тарелку, ложку, кружку, шапку, ветровку, запасные носки, дождевик, фонарик.
Обязательно проверьте прогноз погоды перед сборами в поход. Не набирайте лишних вещей, вам их нести на себе. Но и не забудьте куртку и тёплые вещи, даже если обещают хорошую погоду.
Программа тура по дням
12 км к Сейдозеру через перевал
Заберём вас из любой точки города с 09:00 до 10:00 и отправимся к месту старта похода.
Перед выходом на маршрут познакомимся, обсудим план на день и послушаем инструктаж по технике безопасности. Далее разберём общественные вещи и еду по рюкзакам и отправимся в путь. Сегодня предстоит пройти 12 км. Идём в комфортном для всех темпе и любуемся красотами по сторонам. По дороге нам встретится рудник, пополним запасы питьевой воды на роднике, пройдём перевал Эльморайок и одноименную реку, водопад и окажемся у Сейдозера. Здесь разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Проведём вечер под звёздами, поговорим по душам и насладимся тишиной.
Восхождение на гору и история саамов
Выспавшись и сытно позавтракав, отправимся в радиальный переход на 8-13 км на гору, откуда открывается потрясающий вид на Сейдозеро и Ловозеро. По пути увидим стоянку саамов, послушаем рассказ о тайнах, легендах и истории народа, полюбуемся пейзажами со смотровой площадки перед «Куйвой» и совсем скоро окажемся на вершине. После отдыха спустимся обратно в лагерь.
Прощание с Сейдозером и 11 км до финиша
Рекомендуем до завтрака помедитировать у озера, встретить рассвет, сделать зарядку и умыться прохладной водой. Насладимся утренними видами с чашечкой чая или кофе и тарелкой вкусной каши, соберём лагерь и отправимся к точке финиша нашего маршрута. Пройдём не более 11 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00Завершение: г. Мурманск, любая точка, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Теперь могу сказать, что был там.
В этом магическом месте, необычное состояние усталости)), загадочные хотелки острого, солёного))), завораживающие звуки тишины и блокированная духами связь с внешним миром для полного качественного лечения, нервной системы, от внешних факторов))).
Красота-а-а.
Обязательно! Всем проверить на себе.
Золотой ключик гида Дмитрия - спокойствие, размеренность, уважение как к туристам, так и к природе.
Кристина-молния помощи, +ое весёлое настроение, прикольные видео-фото с её аппаратуры, останутся у Вас на долгую память.