Поход-перезагрузка с погружением в культуру саамов — малочисленного финно-угорского народа, часть которого проживает на Кольском полуострове. Мы остановимся у священного для них Сейдозера и увидим с вершины горы не менее важное для саамов Ловозеро. Вы узнаете о духе-великане из легенд и экспедициях именитых профессоров на этой земле. Дойдём до стоянки саамов и сакральных мест. Встретим красочные закаты и рассветы, рассмотрим звёздное небо и послушаем тишину.

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Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: рюкзак (девушкам не менее 60 литров, мужчинам не менее 80 литров), дождевик на рюкзак, спальный мешок с температурой комфорта -5, двуслойную палатку, пенку-коврик для сна (не для йоги), бутылку с водой, средство от комаров, треккинговые палки, разношенную треккинговую обувь (лучше высокую), лёгкую пуховку, флисовое термобельё, удобную одежду и обувь для лагеря, средства личной гигиены, мусорные пакеты для дополнительной защиты вещей от намокания, тарелку, ложку, кружку, шапку, ветровку, запасные носки, дождевик, фонарик.

Обязательно проверьте прогноз погоды перед сборами в поход. Не набирайте лишних вещей, вам их нести на себе. Но и не забудьте куртку и тёплые вещи, даже если обещают хорошую погоду.