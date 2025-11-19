Безопасный и увлекательный джип-тур подарит незабываемые эмоции и позволит прикоснуться к жемчужине Кольского полуострова. Это приключение запомнится надолго благодаря своей уникальности и красоте
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательный джип-тур
- 🌄 Великолепные виды Ловозерских тундр
- 🌿 Прикосновение к природе Севера
- 🗺️ Интересный маршрут через Перевал Геологов
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Что можно увидеть
- Цирки Раслака
- Перевал Геологов
Описание экскурсии
Всем любителям приключений, ценителям природы Севера и просто путешественникам с горящими глазами, предлагаем интереснейший однодневный внедорожный маршрут к Циркам Раслака через Перевал Геологов. Это уникальная возможность прикоснуться к великолепию природы Ловозерских тундр настоящей жемчужине Кольского полуострова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Мурманск - Ревда
- Сопровождение гида в течение всего дня
- Горячий чай и легкий перекус
- Джип-тур на Перевал Геологов
- Трансфер Ревда-Мурманск
Что не входит в цену
- Обед в столовой в пос. Ревда (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Важно знать:
Температура в горном массиве Ловозерских тундр на 5-8 градусов ниже, чем в Мурманске. Надевайте непродуваемую ветровку и крепкую обувь, желательно трекинговую.
Погода в горном массиве очень неустойчивая, часто сопровождается очень сильными туманами с очень ограниченной видимостью (по сути, мы находимся на уровне облачности). Предсказать такие погодные условия невозможно, вероятность оказаться в тумане существует всегда.
В солнечную погоду желательны солнцезащитные крем и очки.
В основном передвигается на авто, но экскурсия предполагает пешую часть по плато, около двух часов неспешной прогулки. Маршрут подойдет неподготовленным туристам, но для детей может быть сложен.