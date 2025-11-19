Мои заказы

Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через перевал Геологов

Для любителей приключений и ценителей северной природы предлагаем однодневный внедорожный маршрут к Циркам Раслака через Перевал Геологов
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть великолепие Ловозерских тундр. Маршрут проходит через Перевал Геологов, открывая захватывающие виды на Цирки Раслака. Путешествие идеально подходит для тех, кто ценит природу Севера и стремится к новым впечатлениям.

Безопасный и увлекательный джип-тур подарит незабываемые эмоции и позволит прикоснуться к жемчужине Кольского полуострова. Это приключение запомнится надолго благодаря своей уникальности и красоте

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательный джип-тур
  • 🌄 Великолепные виды Ловозерских тундр
  • 🌿 Прикосновение к природе Севера
  • 🗺️ Интересный маршрут через Перевал Геологов
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через перевал ГеологовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через перевал ГеологовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через перевал ГеологовФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Что можно увидеть

  • Цирки Раслака
  • Перевал Геологов

Описание экскурсии

Всем любителям приключений, ценителям природы Севера и просто путешественникам с горящими глазами, предлагаем интереснейший однодневный внедорожный маршрут к Циркам Раслака через Перевал Геологов. Это уникальная возможность прикоснуться к великолепию природы Ловозерских тундр настоящей жемчужине Кольского полуострова.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Мурманск - Ревда
  • Сопровождение гида в течение всего дня
  • Горячий чай и легкий перекус
  • Джип-тур на Перевал Геологов
  • Трансфер Ревда-Мурманск
Что не входит в цену
  • Обед в столовой в пос. Ревда (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Важно знать:

  • Температура в горном массиве Ловозерских тундр на 5-8 градусов ниже, чем в Мурманске. Надевайте непродуваемую ветровку и крепкую обувь, желательно трекинговую.

  • Погода в горном массиве очень неустойчивая, часто сопровождается очень сильными туманами с очень ограниченной видимостью (по сути, мы находимся на уровне облачности). Предсказать такие погодные условия невозможно, вероятность оказаться в тумане существует всегда.

  • В солнечную погоду желательны солнцезащитные крем и очки.

  • В основном передвигается на авто, но экскурсия предполагает пешую часть по плато, около двух часов неспешной прогулки. Маршрут подойдет неподготовленным туристам, но для детей может быть сложен.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Гид по Арктике с многолетним опытом организации автомобильно-пешеходных туров. Покажу суровую красоту Крайнего Севера, расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кольского края. Моя команда гидов готова обеспечить любой необходимый уровень погружения в Арктику. Присоединяйтесь, это будет незабываемо!

Похожие экскурсии из Мурманска

Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
На машине
На снегоступах
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Увлекательное путешествие на авто и пешком по Ловозерским тундрам подарит незабываемые виды и возможность насладиться природой Севера в полной мере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ловозерские тундры: треккинг в горы
На машине
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
9 янв в 09:00
10 янв в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ловозерские тундры: великолепие Севера
На машине
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Ловозерские тундры: великолепие Севера
Покорить второй по величине горный массив Мурманской области и насладиться природой
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске