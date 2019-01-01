Что вас ожидает

Северное приключение на авто и пешком

Из Мурманска мы возьмем курс на поселок Ревда, дорога до него займет около двух часов. Заглянем в пекарню, чтобы закупиться к пикнику. Из Ревды отправимся исследовать горный массив Ловозерские тундры. Есть два варианта: подниматься от подножия горы пешком или на машине. По пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа — от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Снизу оценим отвесные 200-метровые стены горных цирков Раслака.

Виды — просто фантастика.

На половине подъема мы остановимся, чтобы полюбоваться вершинами Хибинских гор вдалеке. Затем доберемся до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на достаточно плоской поверхности горы (такие называют жандармами). Следующая остановка — западный обрыв у перевала Геологов, где можно постоять на краю отвесной скалы, где расстилается панорама Умбозера и Хибин. На восточной части перевала Геологов вас ждут еще более крутые горные стены. Наконец, на вершине Кедыкварпахк мы взглянем на легендарное Сейдозеро и сделаем привал с чаем и выпечкой.

Истории местности

Попутно я расскажу о хрониках поселка Ревда, о руднике Карнасурт, геологическом богатстве края и экспедициях. Поговорим и о том, почему Ловозерские тундры столь значимы для саамов. И конечно, мы обратим внимание на камни и следы прохождения ледника — они делают эти места еще более таинственными.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в удобных вам местах в Мурманске

Транспортные расходы включены в стоимость

В поездку мы всегда берем с собой фототехнику, чтобы порадовать вас фотоотчетом о путешествии

Особенности формата