Ловозерские тундры. Красота и характер Севера

Покорить гору Аллуайв и перевал Геологов, восхищаясь суровыми пейзажами

На один день вы сбежите от цивилизации в места необычные и безлюдные, но безопасные и бесконечно завораживающие.

На авто и пешком (зимой со снегоступами) мы поднимемся на вершины Ловозерских тундр, где вас ждут круговые панорамы и отвесные стены горных цирков.

Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото.
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера

Что вас ожидает

Северное приключение на авто и пешком

Из Мурманска мы возьмем курс на поселок Ревда, дорога до него займет около двух часов. Заглянем в пекарню, чтобы закупиться к пикнику. Из Ревды отправимся исследовать горный массив Ловозерские тундры. Есть два варианта: подниматься от подножия горы пешком или на машине. По пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа — от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Снизу оценим отвесные 200-метровые стены горных цирков Раслака.

Виды — просто фантастика.

На половине подъема мы остановимся, чтобы полюбоваться вершинами Хибинских гор вдалеке. Затем доберемся до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на достаточно плоской поверхности горы (такие называют жандармами). Следующая остановка — западный обрыв у перевала Геологов, где можно постоять на краю отвесной скалы, где расстилается панорама Умбозера и Хибин. На восточной части перевала Геологов вас ждут еще более крутые горные стены. Наконец, на вершине Кедыкварпахк мы взглянем на легендарное Сейдозеро и сделаем привал с чаем и выпечкой.

Истории местности

Попутно я расскажу о хрониках поселка Ревда, о руднике Карнасурт, геологическом богатстве края и экспедициях. Поговорим и о том, почему Ловозерские тундры столь значимы для саамов. И конечно, мы обратим внимание на камни и следы прохождения ледника — они делают эти места еще более таинственными.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в удобных вам местах в Мурманске
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • В поездку мы всегда берем с собой фототехнику, чтобы порадовать вас фотоотчетом о путешествии

Особенности формата

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле, часть пешком — в зависимости от вашей физической подготовки и желания мы подстроим маршрут под вас
  • Экскурсия проводится круглый год (летом идем пешком, зимой используем снегоступы). Выше описан летний вариант. Зимой отличие в том, что мы не забираемся на вершину Кедыкварпахк, а идем вниз от перевала Геологов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Slava
Slava
Живу в Мурманске с рождения и вот уже 6 лет, вместе с командой единомышленников принимаю гостей и каучсерферов со всего мира. Для нас интересно показывать неформальные достопримечательности, которые помогут вам понять дух и атмосферу Севера. Каждый участник нашей небольшой команды исколесил Кольский полуостров вдоль и поперек, и конечно же влюблен в природу родного края, про которую с радостью готовы рассказывать свои гостям. В поездки мы обычно берем с собой фото-технику, чтобы у вас на память остались отличные снимки!
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