В 2,5 часах езды от Мурманска находится очень живописное место, доступное даже новичкам в горном треккинге. Мы пройдём с вами около 10-13 км. На нашем пути будет перевал Геологов, Умбозеро и Ловозеро, таинственный цирк Раслака и целая серия вдохновляющих пейзажей. Сделаем привал на одной из вершин с панорамными видами. А также поговорим о саамских местах силы и удивительной геологии Ловозерских тундр.

за 1–2 человек или 10000 ₽ за человека, если вас больше

Незабываемый треккинг в северных широтах

Мы поднимемся на вершину Аллуайв и сфотографируемся на перевале Геологов. Увидим озёра Умбозеро и Ловозеро, цирк Раслака, а также полюбуемся соседними Хибинами — одними из старейших гор в России. На одной из местных вершин с впечатляющими панорамами устроим перекус с горячим чаем. Сделаем необычные фото, поснимаем видеоролики для сторис, полюбуемся видом на бирюзовое горное озеро.

Красивое место — со своими легендами, тайнами и недосказанностью

О нём ходят легенды. Саамы, коренной народ Кольского полуострова, с древности считают его местом силы. Существует поверье, что цирк Раслака, который вы увидите одним из первых, — разрушенный храм великанов. Современные любители тайн видят в цирке взлётно-посадочную площадку для межгалактических кораблей. Место часто используется для духовных практик, считается заряженным положительной энергией. Кроме того, горный массив богат редкоземельными металлами, с советских времён здесь ведётся работа по их добыче и изучению.

