Ловозерские тундры: треккинг в горы

Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
В 2,5 часах езды от Мурманска находится очень живописное место, доступное даже новичкам в горном треккинге. Мы пройдём с вами около 10-13 км.

На нашем пути будет перевал Геологов, Умбозеро и Ловозеро, таинственный цирк Раслака и целая серия вдохновляющих пейзажей. Сделаем привал на одной из вершин с панорамными видами. А также поговорим о саамских местах силы и удивительной геологии Ловозерских тундр.
9
янв10
янв13
янв14
янв15
янв16
янв17
янв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Незабываемый треккинг в северных широтах

Мы поднимемся на вершину Аллуайв и сфотографируемся на перевале Геологов. Увидим озёра Умбозеро и Ловозеро, цирк Раслака, а также полюбуемся соседними Хибинами — одними из старейших гор в России. На одной из местных вершин с впечатляющими панорамами устроим перекус с горячим чаем. Сделаем необычные фото, поснимаем видеоролики для сторис, полюбуемся видом на бирюзовое горное озеро.

Красивое место — со своими легендами, тайнами и недосказанностью

О нём ходят легенды. Саамы, коренной народ Кольского полуострова, с древности считают его местом силы. Существует поверье, что цирк Раслака, который вы увидите одним из первых, — разрушенный храм великанов. Современные любители тайн видят в цирке взлётно-посадочную площадку для межгалактических кораблей. Место часто используется для духовных практик, считается заряженным положительной энергией. Кроме того, горный массив богат редкоземельными металлами, с советских времён здесь ведётся работа по их добыче и изучению.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов на маршруте нет. Всё включено в стоимость тура
  • В зависимости от набора группы трансфер на автомобиле Mitsubishi Pajero или на микроавтобусе Volkswagen Caravelle/ Mercedes-Benz Sprinter
  • Экскурсия рассчитана на целый день. Старт из Мурманска в 08:00, возвращаемся в город около 20:00
  • Как одеться: рекомендую посмотреть прогноз погоды, одежда должна соответствовать времени года и температурному режиму. Даже в летнее время стоит взять запасную тёплую кофту или тонкий пуховик, шапочку, перчатки
  • Что взять: крем от солнца, гигиеническую помаду, солнцезащитные очки, фотоаппарат, бутылку воды (1-1.5 литра)
  • Экипировка: треккинговые туфли/ботинки (можно кроссовки с жёсткой подошвой), мягкую седушку, желательно иметь треккинговые палки, рюкзак (15-35 литров) — по желанию. Если есть мембрана и гамаши — берите. Погода может поменяться
  • Треккинговые палки вы можете арендовать у нас — 700 ₽/чел.
  • Если плохая погода или тяжело идти, мы можем подняться на перевал на внедорожнике. Треккинг на вершину будет максимально простым. Оплачивается дополнительно — 5000 ₽ с машины

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 622 туристов
Я дипломированный учитель истории, аттестованный гид и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами!
Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Анастасия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Алексей)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Алексей)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Алексей)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Алексей)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Marina)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Marina)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Marina)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Marina)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Marina)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Marina)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Валерия)Ловозерские тундры: треккинг в горы (Алёна)
Анастасия
Анастасия
22 окт 2025
Это не экскурсия, а самый настоящий поход и целое приключение, которое надолго остаётся в памяти. За 2 с лишним часа набор высоты составил около 1000 метров, тропа все время плавно
идет вверх. Дорога не сложная, но нужна хорошая обувь и палки. Конец сентября удивительное время - внизу мы застали ярчайшую осень, а наверху уже лежал снег. Жаль из-за облаков не получилось увидеть полную картину с вершины, поэтому обязательно вернемся в другое время года за другими пейзажами. Жаль, что можно добавить всего 10 фото, их гораздо больше. Очень рекомендую экскурсию 👍🏻👍🏻👍🏻

Алексей
Алексей
23 июл 2025
Отличный маршрут. Виды суровой северной природы великолепны. Рекомендую всем попробовать свои силы и отправиться в Лавозерские тундры с Антоном.
Т
Татьяна
16 июл 2025
Антон отличный рассказчик, организатор, водитель и проводник. Вернемся обязательно.
M
Marina
10 июн 2025
11.06 посетили Ловозерские тундры с замечательным гидом Антоном. Узнали много интересных фактов о крае. Такому гиду можно полностью довериться, все предусмотрено, обед на вершине был вишенкой на торте)) Маршрут вполне
преодолим даже для неподготовленного туриста, шли в комфортном для нас темпе. Пока поднимались, вершина была покрыта облаками, но после обеда перед нами открылись прекрасные виды! Эта экскурсия надолго останется в памяти😍😍😍

И
Ирина
17 дек 2024
#### Восхитительный трекинг с потрясающими видами!

Если вы любите активный отдых и красивые пейзажи, то эта экскурсия — то, что нужно! Мы отправились в увлекательный трекинг, который превзошёл все наши ожидания.
Но
самое главное — это, конечно же, наш гид. Он подготовил для нас всё на высшем уровне: рассказал много интересного о местности, помог преодолеть сложные участки и сделал наш отдых незабываемым.

Спасибо огромное за эту экскурсию! Она стала настоящим подарком для души и тела. Если вы любите трекинг, то обязательно посетите это место. Не пожалеете!

Валерия
Валерия
15 окт 2024
Без сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то и дело изумляешься видами, как будто идешь по другой планете, местами мне казалось, что вокруг
меня пейзажи из Властелина Колец. Поход состоялся 13.10, в тот день была ясная и солнечная погода, но ветер стоял беспощадный, лучше иметь что-то такое, чем можно было бы прикрыть лицо, у меня был шарф-снуд. А вот перчатки я не взяла и очень зря, не совершайте моих ошибок. Безусловно природа необыкновенная, но помимо этого, поверьте, в этот день вы съедите самый вкусный обед на вершине горы, а по возвращении домой будете спать самым крепким сном. Антон бесподобный проводник и организатор и просто приятный и интересный человек. Очень счастлива, что выбрала этот тур!

Т
Татьяна
28 сен 2024
Отличные места, живописные. Нам не повезло правда с погодой, был дождь, и из-за этого видимости не было. Отказываться от путешествия не стали. Походные условия не испортили впечатления от похода, захотелось ещё раз пройти этот путь в сухую, солнечную погоду. Гид Антон приятный в общении, знающий и любящий свое дело. С ним надёжно
Алёна
Алёна
25 сен 2024
Было круто. Гид — знаток своего края и опытный путешественник, общаясь с такими людьми всегда вдохновляешься на то, чтобы исследовать мир.

По дороге до гор Антон интересно рассказывал о Мурманске и
Кольском в целом (кстати, голосом и подачей он жутко похож на Женю Чебаткова, от этого я в дополнительном восторге). Дороги пустые и хорошо асфальтированные, так что добраться до места было не сложно.

Потом мы 6 км поднимались в гору (набор высоты 600 метров) и в какой-то момент я себя прокляла, если честно, потому что было довольно сложно. Но оно того стоило на 300%, в конце пути все тяготы забылись и мы чувствовали себя совершенно счастливыми покорителями вершины. Пейзажи там конечно фантастические. А ещё Антон сделал нам чай с бутербродами, которые в моменте казались самым вкусным, что я пробовала в этой жизни.

Никита
Никита
25 авг 2024
Были на экскурсии 24 августа с гидом Антоном. Хотели именно хайкинг, поэтому выбрали эту экскурсию. Дорога до гор прошла незаметно под интересный рассказ про город-герой Мурманск и Кольский полуостров. Маршрут
оказался непростой, но мы смогли его осилить без подготовки. В пути были замечательные виды, мы пробовали дикие ягоды, а на вершине перекусили невероятно вкусными фирменными «горными бутербродами». Спасибо большое гиду за грамотное руководство и профессионализм!
Для туристов: будьте готовы к переменчивым погодным условиям севера - не пренебрегайте дополнительным слоем одежды и экипировкой.

Н
Нина
22 авг 2024
Спасибо Антону за прекрасно организованный поход. Горы волшебны, Антон отличный рассказчик и приятный в общении человек, горячий чай с бутиками на вершине - огонь, ну а рации просто сделали наш день 😊
О
Олег
18 июл 2024
Интересный маршрут, прекрасные виды, отличная организация трекинга. Горячий чай на вершине
А
Александр
14 июл 2024
Спасибо Антону за эту экскурсию в горы. Несмотря на возраст мы с женой прошли весь маршрут!!! Познавательно и интересно Антон рассказал о гипотезе нахождения прародины нынешнего человечества Гиперборее на Кольском полуострове. Вообще Антон обладает огромными знаниями по истории народов Скандинавии и во время экскурсии щедро делился ими с нами. Мы ему очень благодарны.
Татьяна
Татьяна
11 июн 2024
Очень понравилось, для тех, кто любит активный отдых и любоваться красотой, треккинг в горы отличная возможность побыть наедине с природой, нам очень повезло с погодой и гидом, Антон прислушивается к нашим пожеланиям, не торопил, на вершине оргонизавал перекус с горячим чаем, нагулялись, нафотографировались, надышались тишиной.
Лариса
Лариса
10 окт 2023
7 октября ходили в треккинг в Ловозерские тундры. По организации всё чётко без форс-мажоров. Тур был выбран в целях ознакомления с особенностями природы тундры. Мы с Алтая, поэтому для нас это диковинка. Ландшафт космический. Удивительная тишина. Трекингисты мы не опытные, но свою задачу выполнили. Антону спасибо за организацию и настроение, тундре за хорошую погоду и тишину.
М
Марина
30 авг 2023
Ходили с Антоном в треккинг в Ловозерские тундры. Прекрасная получилась экскурсия. Не близкий путь, но благодаря замечательному рассказчику Антону дорога пролетела незаметно. Увидели красоты Заполярья. Нам повезло с погодой, светило солнце и было жарко. Виды вокруг потрясающие. На одной из вершин вас ждет горячий чай и легкий перекус.
