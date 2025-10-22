Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
В 2,5 часах езды от Мурманска находится очень живописное место, доступное даже новичкам в горном треккинге. Мы пройдём с вами около 10-13 км.
На нашем пути будет перевал Геологов, Умбозеро и Ловозеро, таинственный цирк Раслака и целая серия вдохновляющих пейзажей. Сделаем привал на одной из вершин с панорамными видами. А также поговорим о саамских местах силы и удивительной геологии Ловозерских тундр.
Мы поднимемся на вершину Аллуайв и сфотографируемся на перевале Геологов. Увидим озёра Умбозеро и Ловозеро, цирк Раслака, а также полюбуемся соседними Хибинами — одними из старейших гор в России. На одной из местных вершин с впечатляющими панорамами устроим перекус с горячим чаем. Сделаем необычные фото, поснимаем видеоролики для сторис, полюбуемся видом на бирюзовое горное озеро.
Красивое место — со своими легендами, тайнами и недосказанностью
О нём ходят легенды. Саамы, коренной народ Кольского полуострова, с древности считают его местом силы. Существует поверье, что цирк Раслака, который вы увидите одним из первых, — разрушенный храм великанов. Современные любители тайн видят в цирке взлётно-посадочную площадку для межгалактических кораблей. Место часто используется для духовных практик, считается заряженным положительной энергией. Кроме того, горный массив богат редкоземельными металлами, с советских времён здесь ведётся работа по их добыче и изучению.
Организационные детали
Дополнительных расходов на маршруте нет. Всё включено в стоимость тура
В зависимости от набора группы трансфер на автомобиле Mitsubishi Pajero или на микроавтобусе Volkswagen Caravelle/ Mercedes-Benz Sprinter
Экскурсия рассчитана на целый день. Старт из Мурманска в 08:00, возвращаемся в город около 20:00
Как одеться: рекомендую посмотреть прогноз погоды, одежда должна соответствовать времени года и температурному режиму. Даже в летнее время стоит взять запасную тёплую кофту или тонкий пуховик, шапочку, перчатки
Что взять: крем от солнца, гигиеническую помаду, солнцезащитные очки, фотоаппарат, бутылку воды (1-1.5 литра)
Экипировка: треккинговые туфли/ботинки (можно кроссовки с жёсткой подошвой), мягкую седушку, желательно иметь треккинговые палки, рюкзак (15-35 литров) — по желанию. Если есть мембрана и гамаши — берите. Погода может поменяться
Треккинговые палки вы можете арендовать у нас — 700 ₽/чел.
Если плохая погода или тяжело идти, мы можем подняться на перевал на внедорожнике. Треккинг на вершину будет максимально простым. Оплачивается дополнительно — 5000 ₽ с машины
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 622 туристов
Я дипломированный учитель истории, аттестованный гид и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами!
Анастасия
22 окт 2025
Это не экскурсия, а самый настоящий поход и целое приключение, которое надолго остаётся в памяти. За 2 с лишним часа набор высоты составил около 1000 метров, тропа все время плавно читать дальше
идет вверх. Дорога не сложная, но нужна хорошая обувь и палки. Конец сентября удивительное время - внизу мы застали ярчайшую осень, а наверху уже лежал снег. Жаль из-за облаков не получилось увидеть полную картину с вершины, поэтому обязательно вернемся в другое время года за другими пейзажами. Жаль, что можно добавить всего 10 фото, их гораздо больше. Очень рекомендую экскурсию 👍🏻👍🏻👍🏻
Алексей
23 июл 2025
Отличный маршрут. Виды суровой северной природы великолепны. Рекомендую всем попробовать свои силы и отправиться в Лавозерские тундры с Антоном.
Т
Татьяна
16 июл 2025
Антон отличный рассказчик, организатор, водитель и проводник. Вернемся обязательно.
M
Marina
10 июн 2025
11.06 посетили Ловозерские тундры с замечательным гидом Антоном. Узнали много интересных фактов о крае. Такому гиду можно полностью довериться, все предусмотрено, обед на вершине был вишенкой на торте)) Маршрут вполне читать дальше
преодолим даже для неподготовленного туриста, шли в комфортном для нас темпе. Пока поднимались, вершина была покрыта облаками, но после обеда перед нами открылись прекрасные виды! Эта экскурсия надолго останется в памяти😍😍😍
И
Ирина
17 дек 2024
#### Восхитительный трекинг с потрясающими видами!
Если вы любите активный отдых и красивые пейзажи, то эта экскурсия — то, что нужно! Мы отправились в увлекательный трекинг, который превзошёл все наши ожидания. Но читать дальше
самое главное — это, конечно же, наш гид. Он подготовил для нас всё на высшем уровне: рассказал много интересного о местности, помог преодолеть сложные участки и сделал наш отдых незабываемым.
Спасибо огромное за эту экскурсию! Она стала настоящим подарком для души и тела. Если вы любите трекинг, то обязательно посетите это место. Не пожалеете!
Валерия
15 окт 2024
Без сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то и дело изумляешься видами, как будто идешь по другой планете, местами мне казалось, что вокруг читать дальше
меня пейзажи из Властелина Колец. Поход состоялся 13.10, в тот день была ясная и солнечная погода, но ветер стоял беспощадный, лучше иметь что-то такое, чем можно было бы прикрыть лицо, у меня был шарф-снуд. А вот перчатки я не взяла и очень зря, не совершайте моих ошибок. Безусловно природа необыкновенная, но помимо этого, поверьте, в этот день вы съедите самый вкусный обед на вершине горы, а по возвращении домой будете спать самым крепким сном. Антон бесподобный проводник и организатор и просто приятный и интересный человек. Очень счастлива, что выбрала этот тур!
Т
Татьяна
28 сен 2024
Отличные места, живописные. Нам не повезло правда с погодой, был дождь, и из-за этого видимости не было. Отказываться от путешествия не стали. Походные условия не испортили впечатления от похода, захотелось ещё раз пройти этот путь в сухую, солнечную погоду. Гид Антон приятный в общении, знающий и любящий свое дело. С ним надёжно
Алёна
25 сен 2024
Было круто. Гид — знаток своего края и опытный путешественник, общаясь с такими людьми всегда вдохновляешься на то, чтобы исследовать мир.
По дороге до гор Антон интересно рассказывал о Мурманске и читать дальше
Кольском в целом (кстати, голосом и подачей он жутко похож на Женю Чебаткова, от этого я в дополнительном восторге). Дороги пустые и хорошо асфальтированные, так что добраться до места было не сложно.
Потом мы 6 км поднимались в гору (набор высоты 600 метров) и в какой-то момент я себя прокляла, если честно, потому что было довольно сложно. Но оно того стоило на 300%, в конце пути все тяготы забылись и мы чувствовали себя совершенно счастливыми покорителями вершины. Пейзажи там конечно фантастические. А ещё Антон сделал нам чай с бутербродами, которые в моменте казались самым вкусным, что я пробовала в этой жизни.
Никита
25 авг 2024
Были на экскурсии 24 августа с гидом Антоном. Хотели именно хайкинг, поэтому выбрали эту экскурсию. Дорога до гор прошла незаметно под интересный рассказ про город-герой Мурманск и Кольский полуостров. Маршрут читать дальше
оказался непростой, но мы смогли его осилить без подготовки. В пути были замечательные виды, мы пробовали дикие ягоды, а на вершине перекусили невероятно вкусными фирменными «горными бутербродами». Спасибо большое гиду за грамотное руководство и профессионализм! Для туристов: будьте готовы к переменчивым погодным условиям севера - не пренебрегайте дополнительным слоем одежды и экипировкой.
Н
Нина
22 авг 2024
Спасибо Антону за прекрасно организованный поход. Горы волшебны, Антон отличный рассказчик и приятный в общении человек, горячий чай с бутиками на вершине - огонь, ну а рации просто сделали наш день 😊
О
Олег
18 июл 2024
Интересный маршрут, прекрасные виды, отличная организация трекинга. Горячий чай на вершине
А
Александр
14 июл 2024
Спасибо Антону за эту экскурсию в горы. Несмотря на возраст мы с женой прошли весь маршрут!!! Познавательно и интересно Антон рассказал о гипотезе нахождения прародины нынешнего человечества Гиперборее на Кольском полуострове. Вообще Антон обладает огромными знаниями по истории народов Скандинавии и во время экскурсии щедро делился ими с нами. Мы ему очень благодарны.
Татьяна
11 июн 2024
Очень понравилось, для тех, кто любит активный отдых и любоваться красотой, треккинг в горы отличная возможность побыть наедине с природой, нам очень повезло с погодой и гидом, Антон прислушивается к нашим пожеланиям, не торопил, на вершине оргонизавал перекус с горячим чаем, нагулялись, нафотографировались, надышались тишиной.
Лариса
10 окт 2023
7 октября ходили в треккинг в Ловозерские тундры. По организации всё чётко без форс-мажоров. Тур был выбран в целях ознакомления с особенностями природы тундры. Мы с Алтая, поэтому для нас это диковинка. Ландшафт космический. Удивительная тишина. Трекингисты мы не опытные, но свою задачу выполнили. Антону спасибо за организацию и настроение, тундре за хорошую погоду и тишину.
М
Марина
30 авг 2023
Ходили с Антоном в треккинг в Ловозерские тундры. Прекрасная получилась экскурсия. Не близкий путь, но благодаря замечательному рассказчику Антону дорога пролетела незаметно. Увидели красоты Заполярья. Нам повезло с погодой, светило солнце и было жарко. Виды вокруг потрясающие. На одной из вершин вас ждет горячий чай и легкий перекус.