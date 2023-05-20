Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Мы проводим её в стиле камерной поездки: живая беседа и интересные факты о природе, юмор, купание в брызгах водопада, пироги с горячим чаем.
По пути не будет подготовленных остановок с большими автобусами, сувенирных лавок и многочисленных туристов. Только вы — и истинная эстетика Крайнего севера.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Программа, созданная с заботой о вас
Красоты севера находятся далеко друг от друга — за день мы преодолеем 220 км живописной дороги. Но наш маршрут составлен так, что программа не утомительна, чередует виды активности (автомобильный подъезд и прогулки пешком), находится в стороне от людных мест и позволяет без спешки насладиться моментом. Мы выбрали только самые яркие объекты, с высоким падением воды, удобным подходом, красивыми пейзажами и исключили менее привлекательные.
По дороге вы услышите интересные факты о природе Крайнего севера. На каждом водопаде у вас будет время посидеть и вобрать в себя энергию природы вместо привычного всем скорого осмотра и слов «поехали дальше». А в одной из локаций с картинным видом на реку и северные скалы устроим небольшой полевой пикник: вы отведаете пироги со знаменитой мурманской рыбой и чай.
Погружение в природу Арктики
Путешествие начинается из Мурманска. Мы покидаем город, пересекаем Кольский залив и движемся с красивыми видами на Мурманск и Кольский фьорд в сторону Норвегии.
Водопады, которые вы посетите, ниагарского типа. Они находятся на реках Лавна, Западная Лица и Титовка. В отличие от водопадов Кавказа и Крыма, они без преувеличения остаются достаточно полноводными и привлекательными до осени. О том, как и когда они образовались, вы подробнее узнаете на экскурсии.
Кроме того, вы увидите карликовый лес, безлесую тундру с цветными лишайниками и мхами. А также полюбуетесь многочисленными озёрами, сопками и скальными выходами возрастом 2,5-3 миллиарда лет (это задолго до появления первых организмов на земле!).
В публикации использованы фотографии автора.
Организационные детали
- Мы проводим туры на нашем любимце автомобиле Рено либо на минивэне с опрятным салоном без неприятных запахов
- Расписание экскурсии прекрасно сочетается с дневными вылетами после 16:00. Мы поможем вам добраться до аэропорта, скоординировав действия с такси ещё до завершения экскурсии. Мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате — стоимость уточняйте при бронировании
- В путешествии вас будут сопровождать я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Ленинградской улице или по вашему адресу, если живете в центре Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.