Наша экскурсия — возможность уединиться и почувствовать себя частью потрясающего заполярного мира. Мы проводим её в стиле камерной поездки: живая беседа и интересные факты о природе, юмор, купание в брызгах водопада, пироги с горячим чаем. По пути не будет подготовленных остановок с большими автобусами, сувенирных лавок и многочисленных туристов. Только вы — и истинная эстетика Крайнего севера.

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Описание

Что вас ожидает

Программа, созданная с заботой о вас

Красоты севера находятся далеко друг от друга — за день мы преодолеем 220 км живописной дороги. Но наш маршрут составлен так, что программа не утомительна, чередует виды активности (автомобильный подъезд и прогулки пешком), находится в стороне от людных мест и позволяет без спешки насладиться моментом. Мы выбрали только самые яркие объекты, с высоким падением воды, удобным подходом, красивыми пейзажами и исключили менее привлекательные.

По дороге вы услышите интересные факты о природе Крайнего севера. На каждом водопаде у вас будет время посидеть и вобрать в себя энергию природы вместо привычного всем скорого осмотра и слов «поехали дальше». А в одной из локаций с картинным видом на реку и северные скалы устроим небольшой полевой пикник: вы отведаете пироги со знаменитой мурманской рыбой и чай.

Погружение в природу Арктики

Путешествие начинается из Мурманска. Мы покидаем город, пересекаем Кольский залив и движемся с красивыми видами на Мурманск и Кольский фьорд в сторону Норвегии.

Водопады, которые вы посетите, ниагарского типа. Они находятся на реках Лавна, Западная Лица и Титовка. В отличие от водопадов Кавказа и Крыма, они без преувеличения остаются достаточно полноводными и привлекательными до осени. О том, как и когда они образовались, вы подробнее узнаете на экскурсии.

Кроме того, вы увидите карликовый лес, безлесую тундру с цветными лишайниками и мхами. А также полюбуетесь многочисленными озёрами, сопками и скальными выходами возрастом 2,5-3 миллиарда лет (это задолго до появления первых организмов на земле!).

В публикации использованы фотографии автора.

Организационные детали