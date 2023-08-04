Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Приготовьтесь к полному погружению в природу и историю Севера.
За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни северных народов, увидите их традиционный быт в местных музеях.
Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!
За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни северных народов, увидите их традиционный быт в местных музеях.
Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!
Ближайшие даты:
4
авг
авг
7
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авг
11
авг
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18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee в зависимости от размера группы
Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, 7:30Завершение: Мурманск, 18:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Мурманске
Приветствую! Меня зовут Кирилл. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозерские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!
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На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Многодневные туры
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Дата и количество участников выбирается при бронировании