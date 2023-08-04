Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море

Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне

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Приготовьтесь к полному погружению в природу и историю Севера.

За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни северных народов, увидите их традиционный быт в местных музеях.

Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Ближайшие даты:
4
авг
7
авг
11
авг
14
авг
18
авг
21
авг
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee в зависимости от размера группы

Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 7:30
Завершение: Мурманск, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Многодневные туры

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