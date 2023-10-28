От Белого моря до Баренцева
Авторский тур в Мурманске

Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском

5
5 отзывов
Вы проведёте 4 дня на Кольском полуострове, за полярным кругом, в царстве камней и неистовых ветров.

Насладитесь морскими пейзажами и просторами, побываете в Териберке, прогуляетесь по главному городу Мурманской области. Я покажу самые фотогеничные места и отведу в кафе, о котором знают только местные.

Прокатимся по канатной дороге в Кировске, поднимемся на горы, откуда полюбуемся многочисленными озёрами, бескрайней тундрой и величественными склонами.
От Белого моря до Баренцева
От Белого моря до Баренцева
От Белого моря до Баренцева
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Одевайтесь как можно теплее: на вершинах гор могут быть сильные морозы и не менее сильный ветер. А также возьмите с собой солнцезащитные очки.

Проживание. В апартаментах по 2 человека, у каждого отдельная комната и спальное место.

Питание. Не входит в стоимость, в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Подъём на гору Волосяная в Кандалакше

После встречи выдвинемся на юг, к Белому морю. Дорога займёт около трёх часов, будет время поспать и отдохнуть.
Приедем в Кандалакшу и отправимся покорять гору Волосяную, откуда открывается невероятный вид на Белое море и Кандалакшский архипелаг. Во время подъёма я покажу самые выигрышные места для фотосъёмки. Скрученные сосны и ели, напоминающие рождественские леденцы, покрытые мхами и лишайниками сейды, — природные сокровища будут нашими спутниками на всём пути по русской Лапландии. С вершины полюбуемся покатыми Лувеньгскими тундрами и Хибинами. Если будет желание, прогуляемся по хребту до ущелья, чтобы поближе посмотреть на горы Железная и Лысая.
Спустившись, заселимся в дом на середине горы, вместе приготовим вкусный ужин и за трапезой поделимся друг с другом впечатлениями и интересными рассказами из предыдущих путешествий. После ужина будет время для самостоятельных прогулок, фотографирования и отдыха.

Подъём на гору Волосяная в КандалакшеПодъём на гору Волосяная в КандалакшеПодъём на гору Волосяная в КандалакшеПодъём на гору Волосяная в Кандалакше
2 день

Прогулка по побережью, подъём на гору в Кировске и отправление в Мурманск

После завтрака нас будет ждать спуск к устью реки Нива, к месту с названием Монастырский наволок. Оттуда прогуляемся к побережью, чтобы полюбоваться и надышаться Белым морем и побродить среди вековых сосен.

Затем отправляемся в Кировск. Дорога очень живописна: из-за сопок периодически будут выглядывать Хибины, древнейшие горы на нашей планете. Величественные и суровые, издалека они напоминают гигантскую неприступную крепость. По пути остановимся в городе Полярные Зори, где посетим информационный центр Кольской атомной станции. Для нас проведут экскурсию и расскажут про мирный атом. Пообедаем в популярном в области заведении — «Блинной». Об этом кафе знают многие местные. Отведаем виртуозно приготовленный палтус, блины с сёмгой и окрошку.

По прибытию в Кировск поднимемся (по канатной дороге зимой или пешком летом) на вершину горы Айкуайвенчорр, откуда полюбуемся величественными склонами, сотнями озёр и различными минералами. Я покажу подходящие места для памятных фотографий, а также расскажу о местности. Спустившись, поедим в кафе.
У вас останется свободное время. Можно посетить самый северный ботанический сад в России и познакомиться с представителями местной и экзотической флоры.

Далее отправляемся в Мурманск, обсуждая увиденное, попивая ароматный чай из местных трав и лакомясь выпечкой. В городе я развезу вас по местам проживания.

Прогулка по побережью, подъём на гору в Кировске и отправление в МурманскПрогулка по побережью, подъём на гору в Кировске и отправление в МурманскПрогулка по побережью, подъём на гору в Кировске и отправление в МурманскПрогулка по побережью, подъём на гору в Кировске и отправление в Мурманск
3 день

Териберка

Сегодня в 8:00 стартуем к побережью Баренцева моря, в посёлок Териберка. В пути я расскажу о Севере, сделаем остановки в живописных местах: вы увидите суровую бескрайнюю тундру и ощутите на себе настойчивый северный ветер. Через 2-3 часа вы окажетесь в Русской Арктике.

Начнём знакомство с Териберкой с «кладбища кораблей» — места, где суда нашли последнее пристанище. Пофотографируем и, если повезёт, посмотрим на морских котиков. Затем отправимся к Батарейскому водопаду и каменному пляжу с ровными округлыми валунами, который часто называют «пляжем с яйцами драконов».

Пообедаем в ресторанов в Териберке, отведаем свежие морепродукты и рыбу. После поедем в старую Териберку, на песчаный пляж с фотогеничными качелями, прогуляемся до заброшенного судна. А затем побываем на оленьей ферме: посмотрим на животных и покормим их.
В Мурманск вернёмся в 18:00-20:00 и поужинаем в ресторане местной кухни.

ТериберкаТериберкаТериберка
4 день

Знакомство с Мурманском

Этот день посвятим Мурманску и окрестностям. В 10:00 поедем на другую сторону залива, к подножью горы Мишуковой, с которой открывается чудесный вид на залив, город, тундру и озёра. Подъём будет лёгким и недолгим, но мы успеем побывать в нескольких природных зонах: пройдём лесотундру, небольшие болотца и поднимемся в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками. Я расскажу о растениях на пути, о том, как коренное население их использовало, и какие из этих знаний полезны и сейчас.

На вершине устроим привал. Вы отведаете чая из местных трав и перекусите, а после спуска вернёмся в город. Я отвезу вас на обед в уютный ресторан европейской кухни. Сытые, направимся осматривать атомный ледокол «Ленин». Вы узнаете его историю и устройство, увидите работу и быт экипажа. Побываем у памятников Защитникам Заполярья (Алёша) и «Ждущая». Вы проникнитесь грустной романтикой портового города и нагуляете аппетит перед ужином в ресторане, где снова побалуем себя местной кухней: олениной, рыбой и морепродуктами.

Знакомство с МурманскомЗнакомство с МурманскомЗнакомство с МурманскомЗнакомство с Мурманском

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в апартаментах в Мурманске, Кировске и Кандалакше
  • Входные билеты в музеи и ботанический сад
  • Все трансферы по программе
  • Горячие напитки и сладости
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание в ресторанах и кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиницы «Меридиан»
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
К
28 окт 2023
Хочу поблагодарить Яна за отличный, очень насыщенный и познавательный 4-х дневный тур по Кольскому полуострову. Осенняя погода внесла свои коррективы, но несмотря на это удалось в полной мере почувствовать атмосферу берега Баренцева моря в Териберке, насладиться красотой видов под Кандалакшей, увидеть золотую осень в Хибинах, вдоволь погулять по Мурманску и даже пару раз увидеть северное сияние. Рекомендую этот тур всем любителям активного отдыха, желающим на короткий срок посетить как можно больше интересных и живописных локаций. Спасибо огромное!
Инна
14 авг 2023
Поездка получилась невероятной!
Огромнейшая благодарность Яну за отличную организацию тура и нестандартный подход к составлению маршрута.
Все наши передвижения сопровождались интересными рассказами, потрясающими видами и вкуснейшими угощениями.
По ходу путешествия Ян с присущей ему тактичностью всегда уточнял о нашем самочувствии, а также желаниях и предпочтениях при посещении локаций, помогал преодолевать сложные для нас участки на подъемах в горы, снабжал всем необходимым для комфортного перехода.
Поскольку на протяжении всей поездки погода радовала нас совсем несеверной жарой, Ян планировал маршрут таким образом, чтобы у нас была возможность освежиться в чистейших водах Белого и Баренцева морей, а также в красивейшем горном озере в Хибинах. Это однозначно стало одним из самых ярких впечатлений от поездки наряду с хождением босиком по прохладным болотам:)
Отдельно хотелось бы отметить тот день, что мы провели в Мурманске. Ян организовал нам несколько чудесных экскурсий с Марией. Нам удалось увидеть город с лучших ракурсов в сопровождении прекрасных людей, действительно искренне любящих свой родной край.
Это было очень круто!
Уже ожидая вылет в аэропорту мы обсуждали наши впечатления и ожидания от поездки и пришли к выводу, что выбрать тур с Яном из всего многообразия предлагаемых вариантов было нашим лучшим решением! Однозначно появилось желание вернуться на Кольский!
Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!
Г
26 июля 2023
Насыщенный тур - готовьтесь к тому, что придется мало спать, много и вкусно есть, много ходить и постоянно удивляться местным красотам. За 4 дня вы действительно исколесите весь Кольский полуостров. Рекомендую.
Лариса
5 июня 2023
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию! все наши пожелания учтены, все ожидания реализованы:))) рекомендую гида
Лидия
19 июля 2022
Путешествие очень понравилось.
Мне повезло, тур у меня получился индивидуальным! Ян очень внимательный и эрудированный молодой человек. Скучно не было 😁
На всем маршруте Ян обеспечивал питьевой водой, горячим вкусным чаем, реппелентами и телескопической палкой. Без палки в походе никуда 😁. Помогал в сложных для меня моментах спуска и подъёма в горах.
Северная природа удивительна и красива, но ещё и непредсказуема, дожди были и в Кандалакши и Кировске, так что довелось промокнуть 😁. Зато в Териберке было идеальное лето. Я безмерно рада, что мне удалось осуществить практически все из запланированного!
Но надо иметь в виду, что путешествие по горам и тундре это не лёгкая прогулка: надо быть готовым и к подъемам и к спускам и к мокрым ногам, потому что путь на любую гору начинается с болотца, и к комарам и мошкам, но как же интересно!
А ещё дополнительно в Мурманске я с замечательной девушкой Марией посмотрела объекты Мурманского Мурала - монументальной живописи на стенах домов, заполярным городам такой вид искусства необходим!
Далее о жилье:
Жилье предоставлялось очень хорошее, оснащённое всем необходимым: бытовой техникой, шильно- мыльным,чаем, кофе и т. д.
В Мурманске довелось пожить в 2х местах. Обе квартиры были расположены в центре. Первая в непосредственной близости от ресторана Тундра Grill & Bar. Квартира была в старом фонде, с интересным дизайнерским ремонтом, но без горячей воды, поэтому Ян переселил меня в другую не менее за замечательную квартиру в новом доме рядом с музыкальной аллеей. В этой квартире были установлены электрические водогреи, поэтому проблем с горячей водой не возникло.
И ещё я приехала в Мурманск с опухшей ногой, вследствии аллергической реакции на укус насекомого (последствие похода по берегу Финского залива). Ян отвёз меня в больничку, где мне вкололи антигистаминовые препараты и все волшебным образом разрешилось к лучшему, спасибо!
Хочется вернуться в Мурманск осенью и увидеть тундру во всем разнообразии осенних красок.
Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.Путешествие очень понравилось.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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