После завтрака нас будет ждать спуск к устью реки Нива, к месту с названием Монастырский наволок. Оттуда прогуляемся к побережью, чтобы полюбоваться и надышаться Белым морем и побродить среди вековых сосен.

Затем отправляемся в Кировск. Дорога очень живописна: из-за сопок периодически будут выглядывать Хибины, древнейшие горы на нашей планете. Величественные и суровые, издалека они напоминают гигантскую неприступную крепость. По пути остановимся в городе Полярные Зори, где посетим информационный центр Кольской атомной станции. Для нас проведут экскурсию и расскажут про мирный атом. Пообедаем в популярном в области заведении — «Блинной». Об этом кафе знают многие местные. Отведаем виртуозно приготовленный палтус, блины с сёмгой и окрошку.

По прибытию в Кировск поднимемся (по канатной дороге зимой или пешком летом) на вершину горы Айкуайвенчорр, откуда полюбуемся величественными склонами, сотнями озёр и различными минералами. Я покажу подходящие места для памятных фотографий, а также расскажу о местности. Спустившись, поедим в кафе.

У вас останется свободное время. Можно посетить самый северный ботанический сад в России и познакомиться с представителями местной и экзотической флоры.

Далее отправляемся в Мурманск, обсуждая увиденное, попивая ароматный чай из местных трав и лакомясь выпечкой. В городе я развезу вас по местам проживания.