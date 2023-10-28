Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Насладитесь морскими пейзажами и просторами, побываете в Териберке, прогуляетесь по главному городу Мурманской области. Я покажу самые фотогеничные места и отведу в кафе, о котором знают только местные.
Прокатимся по канатной дороге в Кировске, поднимемся на горы, откуда полюбуемся многочисленными озёрами, бескрайней тундрой и величественными склонами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 500 ₽
Описание
Организационные детали
Одевайтесь как можно теплее: на вершинах гор могут быть сильные морозы и не менее сильный ветер. А также возьмите с собой солнцезащитные очки.
Проживание. В апартаментах по 2 человека, у каждого отдельная комната и спальное место.
Питание. Не входит в стоимость, в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Подъём на гору Волосяная в Кандалакше
После встречи выдвинемся на юг, к Белому морю. Дорога займёт около трёх часов, будет время поспать и отдохнуть.
Приедем в Кандалакшу и отправимся покорять гору Волосяную, откуда открывается невероятный вид на Белое море и Кандалакшский архипелаг. Во время подъёма я покажу самые выигрышные места для фотосъёмки. Скрученные сосны и ели, напоминающие рождественские леденцы, покрытые мхами и лишайниками сейды, — природные сокровища будут нашими спутниками на всём пути по русской Лапландии. С вершины полюбуемся покатыми Лувеньгскими тундрами и Хибинами. Если будет желание, прогуляемся по хребту до ущелья, чтобы поближе посмотреть на горы Железная и Лысая.
Спустившись, заселимся в дом на середине горы, вместе приготовим вкусный ужин и за трапезой поделимся друг с другом впечатлениями и интересными рассказами из предыдущих путешествий. После ужина будет время для самостоятельных прогулок, фотографирования и отдыха.
Прогулка по побережью, подъём на гору в Кировске и отправление в Мурманск
После завтрака нас будет ждать спуск к устью реки Нива, к месту с названием Монастырский наволок. Оттуда прогуляемся к побережью, чтобы полюбоваться и надышаться Белым морем и побродить среди вековых сосен.
Затем отправляемся в Кировск. Дорога очень живописна: из-за сопок периодически будут выглядывать Хибины, древнейшие горы на нашей планете. Величественные и суровые, издалека они напоминают гигантскую неприступную крепость. По пути остановимся в городе Полярные Зори, где посетим информационный центр Кольской атомной станции. Для нас проведут экскурсию и расскажут про мирный атом. Пообедаем в популярном в области заведении — «Блинной». Об этом кафе знают многие местные. Отведаем виртуозно приготовленный палтус, блины с сёмгой и окрошку.
По прибытию в Кировск поднимемся (по канатной дороге зимой или пешком летом) на вершину горы Айкуайвенчорр, откуда полюбуемся величественными склонами, сотнями озёр и различными минералами. Я покажу подходящие места для памятных фотографий, а также расскажу о местности. Спустившись, поедим в кафе.
У вас останется свободное время. Можно посетить самый северный ботанический сад в России и познакомиться с представителями местной и экзотической флоры.
Далее отправляемся в Мурманск, обсуждая увиденное, попивая ароматный чай из местных трав и лакомясь выпечкой. В городе я развезу вас по местам проживания.
Териберка
Сегодня в 8:00 стартуем к побережью Баренцева моря, в посёлок Териберка. В пути я расскажу о Севере, сделаем остановки в живописных местах: вы увидите суровую бескрайнюю тундру и ощутите на себе настойчивый северный ветер. Через 2-3 часа вы окажетесь в Русской Арктике.
Начнём знакомство с Териберкой с «кладбища кораблей» — места, где суда нашли последнее пристанище. Пофотографируем и, если повезёт, посмотрим на морских котиков. Затем отправимся к Батарейскому водопаду и каменному пляжу с ровными округлыми валунами, который часто называют «пляжем с яйцами драконов».
Пообедаем в ресторанов в Териберке, отведаем свежие морепродукты и рыбу. После поедем в старую Териберку, на песчаный пляж с фотогеничными качелями, прогуляемся до заброшенного судна. А затем побываем на оленьей ферме: посмотрим на животных и покормим их.
В Мурманск вернёмся в 18:00-20:00 и поужинаем в ресторане местной кухни.
Знакомство с Мурманском
Этот день посвятим Мурманску и окрестностям. В 10:00 поедем на другую сторону залива, к подножью горы Мишуковой, с которой открывается чудесный вид на залив, город, тундру и озёра. Подъём будет лёгким и недолгим, но мы успеем побывать в нескольких природных зонах: пройдём лесотундру, небольшие болотца и поднимемся в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками. Я расскажу о растениях на пути, о том, как коренное население их использовало, и какие из этих знаний полезны и сейчас.
На вершине устроим привал. Вы отведаете чая из местных трав и перекусите, а после спуска вернёмся в город. Я отвезу вас на обед в уютный ресторан европейской кухни. Сытые, направимся осматривать атомный ледокол «Ленин». Вы узнаете его историю и устройство, увидите работу и быт экипажа. Побываем у памятников Защитникам Заполярья (Алёша) и «Ждущая». Вы проникнитесь грустной романтикой портового города и нагуляете аппетит перед ужином в ресторане, где снова побалуем себя местной кухней: олениной, рыбой и морепродуктами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в апартаментах в Мурманске, Кировске и Кандалакше
- Входные билеты в музеи и ботанический сад
- Все трансферы по программе
- Горячие напитки и сладости
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Питание в ресторанах и кафе
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромнейшая благодарность Яну за отличную организацию тура и нестандартный подход к составлению маршрута.
Все наши передвижения сопровождались интересными рассказами, потрясающими видами и вкуснейшими угощениями.
По ходу путешествия Ян с присущей ему тактичностью всегда уточнял о нашем самочувствии, а также желаниях и предпочтениях при посещении локаций, помогал преодолевать сложные для нас участки на подъемах в горы, снабжал всем необходимым для комфортного перехода.
Поскольку на протяжении всей поездки погода радовала нас совсем несеверной жарой, Ян планировал маршрут таким образом, чтобы у нас была возможность освежиться в чистейших водах Белого и Баренцева морей, а также в красивейшем горном озере в Хибинах. Это однозначно стало одним из самых ярких впечатлений от поездки наряду с хождением босиком по прохладным болотам:)
Отдельно хотелось бы отметить тот день, что мы провели в Мурманске. Ян организовал нам несколько чудесных экскурсий с Марией. Нам удалось увидеть город с лучших ракурсов в сопровождении прекрасных людей, действительно искренне любящих свой родной край.
Это было очень круто!
Уже ожидая вылет в аэропорту мы обсуждали наши впечатления и ожидания от поездки и пришли к выводу, что выбрать тур с Яном из всего многообразия предлагаемых вариантов было нашим лучшим решением! Однозначно появилось желание вернуться на Кольский!
Мне повезло, тур у меня получился индивидуальным! Ян очень внимательный и эрудированный молодой человек. Скучно не было 😁
На всем маршруте Ян обеспечивал питьевой водой, горячим вкусным чаем, реппелентами и телескопической палкой. Без палки в походе никуда 😁. Помогал в сложных для меня моментах спуска и подъёма в горах.
Северная природа удивительна и красива, но ещё и непредсказуема, дожди были и в Кандалакши и Кировске, так что довелось промокнуть 😁. Зато в Териберке было идеальное лето. Я безмерно рада, что мне удалось осуществить практически все из запланированного!
Но надо иметь в виду, что путешествие по горам и тундре это не лёгкая прогулка: надо быть готовым и к подъемам и к спускам и к мокрым ногам, потому что путь на любую гору начинается с болотца, и к комарам и мошкам, но как же интересно!
А ещё дополнительно в Мурманске я с замечательной девушкой Марией посмотрела объекты Мурманского Мурала - монументальной живописи на стенах домов, заполярным городам такой вид искусства необходим!
Далее о жилье:
Жилье предоставлялось очень хорошее, оснащённое всем необходимым: бытовой техникой, шильно- мыльным,чаем, кофе и т. д.
В Мурманске довелось пожить в 2х местах. Обе квартиры были расположены в центре. Первая в непосредственной близости от ресторана Тундра Grill & Bar. Квартира была в старом фонде, с интересным дизайнерским ремонтом, но без горячей воды, поэтому Ян переселил меня в другую не менее за замечательную квартиру в новом доме рядом с музыкальной аллеей. В этой квартире были установлены электрические водогреи, поэтому проблем с горячей водой не возникло.
И ещё я приехала в Мурманск с опухшей ногой, вследствии аллергической реакции на укус насекомого (последствие похода по берегу Финского залива). Ян отвёз меня в больничку, где мне вкололи антигистаминовые препараты и все волшебным образом разрешилось к лучшему, спасибо!
Хочется вернуться в Мурманск осенью и увидеть тундру во всем разнообразии осенних красок.