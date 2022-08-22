Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
В Териберке пройдёмся по пляжам и восхитимся стихией окраинного моря Северного Ледовитого океана, а в столице Арктики познакомимся с основными достопримечательностями и послушаем рассказ об основании города-порта.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 900 ₽
Описание
Организационные детали
Прилететь можно любым удобным рейсом, обратные билеты нужно выбирать с вылетом после 19:00.
Для заселения в гостиницу необходимо предъявить QR-код сертификата вакцинации от Covid-19 или переболевшего.
Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Очерёдность экскурсий может быть изменена.
Проживание. В Мурманске будем жить в 4-звёздочном отеле в центре города — «Ренессанс Бутик». С коррекцией цены возможно проживание в отеле «Азимут» / «Хвоя» / «Меридиан» / «Румс энд Брекфаст» / «Айтерра» / «Космос Мурманск». В Териберке — в отеле «Teriberka by Ecohome» или «Cedar Grass», по запросу — в отеле «Финвал», «Терь». Во всех гостиницах есть Wi-Fi, включены завтраки. В одну из ночей за дополнительную плату можно остановиться в глэмпинге «Aurora Village» в 50 км от Мурманска на берегу озера, или в купольном отеле «Резиденция Северное Сияние», или в глемпинге комплекса «Лапландская деревня» (в глемпингах ужины включаем).
Питание. Включены завтраки в отелях по системе «шведский стол», 2 обеда на экскурсиях. На ужины вы можете выбрать ресторан по своему усмотрению, мы можем посоветовать и забронировать для вас столик. Также за доплату можем заказать на обеды и ужины сеты из блюд северной кухни.
Программа тура по дням
Встреча, отдых и дегустация местной кухни
Встречаемся в аэропорту и едем в отель (заселение возможно с 14:00).
Сегодня больше никуда не спешим, отдыхаем после перелёта и пробуем блюда северной кухни. Поужинать вы можете самостоятельно или с нашей помощью заказав сет-ужин в ресторане «Царская охота», который входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России». Меню «Из Баренцева моря»: гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова. Меню «Из тундры»: сыровяленый олень, подкопчённое мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, оленина в брусничном взваре с пюре, десерт «Морошка&Кедр», брусничный морс. Сет настоек из черники, брусники, морошки, хлебная корзина.
Ловозеро и Сейдозеро
Утром переезжаем к Ловозеру, встречаемся с местным гидом, размещаемся в катерах. Пройдём инструктаж по технике безопасности на воде и после 40-60 минут увлекательной поездки причалим к береговой губе Мотка. Прогуляемся 2,4 км до Сейдозера (саам. Сейдъявврь, сейд в переводе с саамского означает «священный»), окутанного тайнами и преданиями. Природа и погода здесь отличаются от обычных полярных, так как горы закрывают озёрную долину от северных ветров и создают особый микроклимат. У самых активных будет возможность сфотографироваться на фоне знаменитой скалы Куйвчорр, на которой можно увидеть силуэт Куйвы — персонажа мифологии саамов, и послушать легенду о происхождении «озера горных духов».
Пообедаем на природе у костра ухой из свежевыловленного сига или хариуса или уже на обратном пути в зависимости от погодных условий.
Так же, как добирались сюда, вернёмся обратно в отель.
Этнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камня
Быт саамов. После завтрака отправляемся на базу отдыха «Огни Имандры», расположенную среди лесов на самом большом озере в Мурманской области, обрамляющем западные Хибины. На территории базы воссоздана этническая деревня народов Крайнего Севера. Прогуляемся, послушаем рассказ об истории, традициях и быте саамов, которых часто ещё называют лапландцами — малочисленного финно-угорского народа, коренного народа Северной Европы. Погладим, покормим и сфотографируем северных оленей, обнимемся с голубоглазыми хаски, посмотрим на гусей и кроликов.
Переедем в Кировск, пообедаем в кафе города. Далее на выбор вы можете либо покататься на квадроциклах (за доплату), либо отправиться в джип-тур по Хибинам (за доплату), либо посетить Музей камня. Бронирование дополнительных активностей строго заранее!
Путешествие по Хибинам — захватывающая 1,5-2-часовая поездка на квадроциклах. Пример маршрута: прокатимся вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, на берегу которого в 30-х годах располагалась научная станция. Проедем по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открывается вид на живописную долину. Не волнуйтесь, справятся даже те, кто ни разу не катался.
Музей камня находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. В нём 8 залов основной экспозиции горно-геологического музея, выставочный центр, экспозиция «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу» с макетами горных работ с подсветкой и озвучкой.
Джип-тур по Хибинам. Пример маршрута: вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов. Автомобили: Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот, УАЗ 390995.
После насыщенной прогулки вернёмся в отель.
Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»
Сегодня побываем в селе, ставшем знаменитом после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», которому оно послужило декорацией. Едем на побережье Баренцева моря в Териберку, получившую название от одноимённой реки, которое, по одной из версий, восходит к устаревшему названию Кольского полуострова — Терь. По дороге будем останавливаться, чтобы пофотографировать быстро меняющийся пейзаж и слушать истории об этих краях.
Добравшись, побродим по песчаному пляжу, дойдём до водопада в небольшом ущелье между красных гор, побываем на пляже с ровными круглыми и овальными камнями, которые за сходство называют «яйцами дракона». На подходе к старой Териберке увидим место, где в воде утопают остовы кораблей, оставленные у берега, предположительно, в середине 1950-х годов. Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю! Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату).
Пообедать вы сможете самостоятельно или с нашей помощью заказав столик / за доплату обед в ресторанах «Grebeshki» или «Териберский берег». Нагулявшись, заселяемся в отель в Териберке.
Экскурсия по столице Арктики
В заключительный день познакомимся с достопримечательностями самого крупного города за полярным кругом — Мурманска. Гид поведает его историю основания и развития, расскажет об Арктике. Увидим мемориал защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны «Алёша», памятник «Ждущая» — памятник женщине, ожидающей возвращения любимого моряка. Осмотрим мемориальный комплекс «Курск» и посетим церковь Спаса-на-водах. Сфотографируем маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин», который вы сможете посетить, если будет открыта внутренняя экспозиция.
Затем едем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Двухместное проживание в отелях в Мурманске и Териберке
- Транспорт по маршруту
- Сопровождение гидом-экскурсоводом, возможно в формате гида-водителя
- 4 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из вашего города до Мурманска и обратно
- Ужины и обеды вне программы
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, подселения нет
- 1 ночь в глэмпинге, ужин включён - от 8000 руб. с человека при двухместном размещении
- Маршрут на квадроциклах - 4000-6000 руб. с человека (бронируется заранее)
- Джип-тур по Хибинам - 5000-6000 руб. с человека (бронируется заранее)
- Плата за посещение природного комплексного заказника Сейдъяврь - 320 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
- Арктический ужин в ресторане «Царская охота» - 5800 руб
- Обед в ресторане "Териберский берег" или "Grebeshki" - ок. 2000-2500 руб. (согласуем с вам по меню)
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Было душевно - местные гиды очень интересно и с любовью рассказывали о местах, готовы подстроиться под пожелания группы.
У нас была очень маленькая и камерная группа из 5 человек.
Рассчитывайте на длительные переезды между местами - 2,5-3 часа, полуостров-то не маленький:)