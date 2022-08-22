Большое приключение на Кольском полуострове
Авторский тур в Мурманске

Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов

5
3 отзыва
Отправляемся на край света, чтобы перезагрузиться и ощутить силу и незыблемость природы. На Сейдозере полюбуемся сочетанием воды и тундры и вдохновимся окутавшими его тайнами. В этнодеревне увлечёмся укладом жизни и традициями саамов, покормим оленей и обнимемся с хаски.

В Териберке пройдёмся по пляжам и восхитимся стихией окраинного моря Северного Ледовитого океана, а в столице Арктики познакомимся с основными достопримечательностями и послушаем рассказ об основании города-порта.
Большое приключение на Кольском полуострове
Большое приключение на Кольском полуострове
Большое приключение на Кольском полуострове
Ближайшие даты:
5
июн
12
июн
19
июн
26
июн
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июл
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Прилететь можно любым удобным рейсом, обратные билеты нужно выбирать с вылетом после 19:00.

Для заселения в гостиницу необходимо предъявить QR-код сертификата вакцинации от Covid-19 или переболевшего.

Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Очерёдность экскурсий может быть изменена.

Проживание. В Мурманске будем жить в 4-звёздочном отеле в центре города — «Ренессанс Бутик». С коррекцией цены возможно проживание в отеле «Азимут» / «Хвоя» / «Меридиан» / «Румс энд Брекфаст» / «Айтерра» / «Космос Мурманск». В Териберке — в отеле «Teriberka by Ecohome» или «Cedar Grass», по запросу — в отеле «Финвал», «Терь». Во всех гостиницах есть Wi-Fi, включены завтраки. В одну из ночей за дополнительную плату можно остановиться в глэмпинге «Aurora Village» в 50 км от Мурманска на берегу озера, или в купольном отеле «Резиденция Северное Сияние», или в глемпинге комплекса «Лапландская деревня» (в глемпингах ужины включаем).

Питание. Включены завтраки в отелях по системе «шведский стол», 2 обеда на экскурсиях. На ужины вы можете выбрать ресторан по своему усмотрению, мы можем посоветовать и забронировать для вас столик. Также за доплату можем заказать на обеды и ужины сеты из блюд северной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых и дегустация местной кухни

Встречаемся в аэропорту и едем в отель (заселение возможно с 14:00).
Сегодня больше никуда не спешим, отдыхаем после перелёта и пробуем блюда северной кухни. Поужинать вы можете самостоятельно или с нашей помощью заказав сет-ужин в ресторане «Царская охота», который входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России». Меню «Из Баренцева моря»: гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова. Меню «Из тундры»: сыровяленый олень, подкопчённое мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, оленина в брусничном взваре с пюре, десерт «Морошка&Кедр», брусничный морс. Сет настоек из черники, брусники, морошки, хлебная корзина.

Встреча, отдых и дегустация местной кухниВстреча, отдых и дегустация местной кухниВстреча, отдых и дегустация местной кухниВстреча, отдых и дегустация местной кухни
2 день

Ловозеро и Сейдозеро

Утром переезжаем к Ловозеру, встречаемся с местным гидом, размещаемся в катерах. Пройдём инструктаж по технике безопасности на воде и после 40-60 минут увлекательной поездки причалим к береговой губе Мотка. Прогуляемся 2,4 км до Сейдозера (саам. Сейдъявврь, сейд в переводе с саамского означает «священный»), окутанного тайнами и преданиями. Природа и погода здесь отличаются от обычных полярных, так как горы закрывают озёрную долину от северных ветров и создают особый микроклимат. У самых активных будет возможность сфотографироваться на фоне знаменитой скалы Куйвчорр, на которой можно увидеть силуэт Куйвы — персонажа мифологии саамов, и послушать легенду о происхождении «озера горных духов».

Пообедаем на природе у костра ухой из свежевыловленного сига или хариуса или уже на обратном пути в зависимости от погодных условий.

Так же, как добирались сюда, вернёмся обратно в отель.

Ловозеро и СейдозероЛовозеро и СейдозероЛовозеро и СейдозероЛовозеро и СейдозероЛовозеро и СейдозероЛовозеро и СейдозероЛовозеро и Сейдозеро
3 день

Этнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камня

Быт саамов. После завтрака отправляемся на базу отдыха «Огни Имандры», расположенную среди лесов на самом большом озере в Мурманской области, обрамляющем западные Хибины. На территории базы воссоздана этническая деревня народов Крайнего Севера. Прогуляемся, послушаем рассказ об истории, традициях и быте саамов, которых часто ещё называют лапландцами — малочисленного финно-угорского народа, коренного народа Северной Европы. Погладим, покормим и сфотографируем северных оленей, обнимемся с голубоглазыми хаски, посмотрим на гусей и кроликов.

Переедем в Кировск, пообедаем в кафе города. Далее на выбор вы можете либо покататься на квадроциклах (за доплату), либо отправиться в джип-тур по Хибинам (за доплату), либо посетить Музей камня. Бронирование дополнительных активностей строго заранее!

Путешествие по Хибинам — захватывающая 1,5-2-часовая поездка на квадроциклах. Пример маршрута: прокатимся вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, на берегу которого в 30-х годах располагалась научная станция. Проедем по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открывается вид на живописную долину. Не волнуйтесь, справятся даже те, кто ни разу не катался.

Музей камня находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. В нём 8 залов основной экспозиции горно-геологического музея, выставочный центр, экспозиция «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу» с макетами горных работ с подсветкой и озвучкой.

Джип-тур по Хибинам. Пример маршрута: вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов. Автомобили: Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот, УАЗ 390995.

После насыщенной прогулки вернёмся в отель.

Этнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камняЭтнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камняЭтнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камняЭтнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камняЭтнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камняЭтнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камняЭтнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камняЭтнодеревня, поездка на квадроциклах или посещение Музея камня
4 день

Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»

Сегодня побываем в селе, ставшем знаменитом после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», которому оно послужило декорацией. Едем на побережье Баренцева моря в Териберку, получившую название от одноимённой реки, которое, по одной из версий, восходит к устаревшему названию Кольского полуострова — Терь. По дороге будем останавливаться, чтобы пофотографировать быстро меняющийся пейзаж и слушать истории об этих краях.

Добравшись, побродим по песчаному пляжу, дойдём до водопада в небольшом ущелье между красных гор, побываем на пляже с ровными круглыми и овальными камнями, которые за сходство называют «яйцами дракона». На подходе к старой Териберке увидим место, где в воде утопают остовы кораблей, оставленные у берега, предположительно, в середине 1950-х годов. Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю! Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату).

Пообедать вы сможете самостоятельно или с нашей помощью заказав столик / за доплату обед в ресторанах «Grebeshki» или «Териберский берег». Нагулявшись, заселяемся в отель в Териберке.

Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»Териберка: пляжи и «кладбище кораблей»
5 день

Экскурсия по столице Арктики

В заключительный день познакомимся с достопримечательностями самого крупного города за полярным кругом — Мурманска. Гид поведает его историю основания и развития, расскажет об Арктике. Увидим мемориал защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны «Алёша», памятник «Ждущая» — памятник женщине, ожидающей возвращения любимого моряка. Осмотрим мемориальный комплекс «Курск» и посетим церковь Спаса-на-водах. Сфотографируем маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин», который вы сможете посетить, если будет открыта внутренняя экспозиция.

Затем едем в аэропорт.

Экскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице Арктики

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Двухместное проживание в отелях в Мурманске и Териберке
  • Транспорт по маршруту
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом, возможно в формате гида-водителя
  • 4 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт из вашего города до Мурманска и обратно
  • Ужины и обеды вне программы
  • Одноместное размещение - стоимость по запросу, подселения нет
  • 1 ночь в глэмпинге, ужин включён - от 8000 руб. с человека при двухместном размещении
  • Маршрут на квадроциклах - 4000-6000 руб. с человека (бронируется заранее)
  • Джип-тур по Хибинам - 5000-6000 руб. с человека (бронируется заранее)
  • Плата за посещение природного комплексного заказника Сейдъяврь - 320 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
  • Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
  • Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
  • Арктический ужин в ресторане «Царская охота» - 5800 руб
  • Обед в ресторане "Териберский берег" или "Grebeshki" - ок. 2000-2500 руб. (согласуем с вам по меню)
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким рейсом вы прилетаете в Мурманск, и мы вас встретим
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 авг 2022
Ездили компанией четверо взрослых. Программа составлена очень интересно. Все организовано было очень хорошо, четко и вовремя. За 5 дней удалось увидеть очень много красивых и интересных мест Кольского полуострова. Гид Михаил молодой позитивный человек учитывал все наши пожелания. Достаточно длинные переезды были не сложными. В пути Михаил рассказывал нам много интересных фактов из истории края, отвечал на все наши вопросы о современной жизни на полуострове. Он действительно заинтересованный и любящий свой край человек. Мы увидели много совершенно разных по природе и красоте мест Кольского полуострова, почувствовали дух и атмосферу Севера и влюбились в этот суровый край. От поездки только море положительных эмоций. Обязательно приедем еще.
Е
20 авг 2022
Все очень понравилось!
Было душевно - местные гиды очень интересно и с любовью рассказывали о местах, готовы подстроиться под пожелания группы.
У нас была очень маленькая и камерная группа из 5 человек.
Рассчитывайте на длительные переезды между местами - 2,5-3 часа, полуостров-то не маленький:)
Е
8 авг 2022
Это было незабываемое путешествие! И дело не только в самом месте, а в людях! Наши гид и водитель настолько влюблённые в своё дело ребята, что просто невозможно остаться равнодушными! Отдельное спасибо Вячеславу, который сделал все для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно и весело, несмотря на длительные переезды между локациями. За 5 дней мы смогли охватить самые интересные и абсолютно разные места! Спасибо команде за организацию, обязательно будем рекомендовать друзьям! И с удовольствием приедем к вам смотреть северное сияние

Тур входит в следующие категории Мурманска

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