Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску. Ледокол «Ленин»
Прибытие в Мурманск, самостоятельный заезд в отель.
Рекомендуем прибыть город не позднее 13:15.
14:00 Обед в кафе города, набираемся сил.
Обзорная экскурсия с посещением ледокола Ленин.
Самый крупный город за полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики.
Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей. Но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей.
С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен, как в эстетическом, так и в историческом смысле.
На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности:
- мемориал морякам-подводникам, погибшим в мирное время;
- храм Спас-на-Водах;
- маяк;
- мемориал АПЛ «Курск»;
- мемориал Защитникам советского заполярья в годы ВОВ;
- памятник «Ждущая»;
- памятник Защитникам Заполярья — монумент Алеша.
Посетите атомный ледокол «Ленин». Легендарное судно-гигант с ядерной установкой, не имеющее прежде аналогов в мире, было разработано в СССР в 50 годах минувшего века.
Его использовали для обеспечения навигации по морскому Северному пути. С 1989 года ледокол, прослуживший 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска.
В ходе экскурсии вы увидите машинное отделение, кают-компанию, столовую, медсанчасть и другие помещения.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время. Отдых.
Териберка. Выход в море в поисках китов
08:00 Завтрак в отеле шведский стол, отправление на программу.
Самое доступное побережье Баренцева моря именно в Териберке, так же это одно из самых красивых мест на Кольском полуострове. Удивительный поселок и мощнейшая природа гарантированно оставят неизгладимые впечатления!
Поморский поселок, расположен в Кольском районе Мурманской области, на берегу одноименной реки. Первые упоминания о становище относятся, ориентировочно, к 1523 году. В этом поселке снималась нашумевшая картина А. Звягинцева «Левиафан» и «Дуэлянт».
Дорога из Мурманска до Териберки проходит вдоль потрясающих видов природы — бескрайняя тундра, грозные сопки и скалы, перевалы и ущелья таят в себе скрытую опасность и красоту одновременно.
За время экскурсии вы узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее!
Сможете увидеть красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, старую артиллерийскую батарею, совершите поездку «Спасибо Газпрому», посетите пещеру «Каменного Дракона».
Пройдетесь по местам съемок кинофильма, и встретитесь с людьми, которые принимали непосредственное участие в массовых съемках.
Увидите кладбище старых деревянных карбасов, бывший военный аэродром, первую на Кольском севере метеостанцию, основанную в 1893 году, водопад, пляж «Яйца Каменного Дракона», красивейшую Териберкскую бухту и Чаячий остров и многое другое.
Мы устроим пикник в живописном месте и после отправимся на поиски китов в море!
Морская фотопрогулка продлится 2–3 часа. Это возможность увидеть китов, косаток, дельфинов, тюленей̆ и прочих морских обитателей. С начала мая до середины июня киты и косатки заходят к побережью Кольского полуострова вслед за сельдью, мойвой и треской.
Мы увидим красоту Териберки с моря, посетим несколько бухт Баренцева моря, насладимся видами морских скал и рифов, увидим разных морских животных.
Желающие могут порыбачить в ходе фотоохоты — 1 500 руб. Спиннинг.
Важно: при посадке на катер необходимо иметь при себе паспорт!
19:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
Фьорды и западные водопады. Поморская трапеза
Завтрак в отеле шведский стол, освобождение номеров до 12:00
Около 09:00 завтракаем в отеле, встречаемся с гидом.
Отправление по бездорожью вдоль западного побережья Кольского залива. Маршрут пролегает через места боевых действий времен ВОВ в сторону Норвегии.
В ходе поездки вы будете наблюдать как плавно меняются природные пояса и даже будете проезжать настоящую тундру.
На реке Титовка водопады в каскаде небольшой высоты, но очень зрелищные и мощные. В зависимости от месяца пейзажи будут неповторимы.
Мемориальный комплекс Долина Славы — это место, где проходила линия фронта и где в 1941 году советские войска вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Именно здесь, в результате героической обороны и наступления, был сорван план противника по захвату Мурманска — важного стратегического объекта, обеспечивающего доступ к Баренцеву морю.
По завершению экскурсии отогреемся в настоящем поморском доме и отведаем свежевыловленные морские деликатесы (Поморская трапеза):
- ароматная уха из нескольких видов рыб;
- камчатский краб;
- морские ежи;
- морской гребешок;
- вяленная и копченая рыбка;
- печень трески;
- отварной картофель;
- свежеиспеченный хлеб;
- чай из самовара с морошковым вареньем.
С собой можно взять любимые напитки.
Время вылета из аэропорта Мурманска не ранее 17:30.
Важно: Западные водопады расположены в приграничной зоне, необходимо иметь при себе паспорт!
Проживание
Стоимость тура без проживания — 29 600 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием в отеле «Космос» 4* (бывший «Park Inn by Radisson»), руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|36 900
|Одноместное размещение
|41 400
Доступно бронирование номера с подселением.
Для трехместного размещения предоставляется доп. место, еврораскладушка в стандартный двухместный номер.
Возможно размещение в одноместном номере с двуспальной кроватью (стандарт) за доп. плату — 4 100 руб. за 2 ночи;
Тариф без размещения включает в себя все услуги за исключением завтраков и размещения. К началу программы необходимо подойти к отелю «Азимут» или «Космос».
Варианты проживания
Отель «Космос»
Современный отель Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск расположился в самом центре Мурманска вблизи основных достопримечательностей, торговых улиц и бизнес-центров. Отель предлагает 262 комфортабельных уютных номера от стандартных до люксов с сауной. На территории отеля: ресторан Русской, Европейской и Арктической кухни «Полярные Зори» вместимостью до 160 человек, конференц-залы с современным оборудованием, ночной клуб «Ледокол», сауна. Для всех гостей бесплатный завтрак, беспроводной интернет (Wi-Fi), посещение тренажерного зала.
Двухместные номера категории Стандарт.
В номерах категории Стандарт предоставляется: кровать с ортопедическим матрацем или 2 отдельные кровати (1 м x 2 м), дополнительное прикроватное освещение, письменный стол, стул, кресло, шкаф для одежды, электрочайник, чай/кофе, телевизор, телефон, розетка для выхода в Интернет, бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi), ванная комната с душем и полом с подогревом, гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), фен, рожок для обуви, бесплатное посещение тренажёрного зала. Площадь номера – 23 кв. м.
Одноместные номера категории Индивидуальный.
Кровать с ортопедическим матрацем (1 м x 2 м), дополнительное прикроватное освещение, письменный стол, стул, кресло, шкаф для одежды, электрочайник, чай/кофе, телевизор, телефон, розетка для выхода в Интернет, бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi), ванная комната с душем и полом с подогревом, гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), фен, бесплатное посещение тренажёрного зала. Площадь номера – 17 кв. м.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание согласно выбранному тарифу (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание:2 завтрака шведский стол (при выборе тарифа с проживанием) обед в первый деньпикник в Териберкетрапеза в третий день
- 2 завтрака шведский стол (при выборе тарифа с проживанием)
- Обед в первый день
- Пикник в Териберке
- Трапеза в третий день
- Транспортное обслуживание (микроавтобус Мерседес или внедорожник Соболь, рыболовецкий катер)
- Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Мурманскуэкскурсия по ледоколу Ленинэкскурсия по Териберке: водопад, пещера "Каменного Дракона", места съемок кинофильма, кладбище старых деревянных карбасов, бывший военный аэродром, метеостанция, пляж "Яйца Каменного Дракона", бухта и другое. выход в море в поисках китов до 2-3 часовисследуем путь к полуостровам Средний и Рыбачий: водопады реки Титовка, Абрам мыс, посетим Долину СлавыПоморская трапеза - вкусы Кольского
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия по ледоколу Ленин
- Экскурсия по Териберке: водопад, пещера "Каменного Дракона", места съемок кинофильма, кладбище старых деревянных карбасов, бывший военный аэродром, метеостанция, пляж "Яйца Каменного Дракона", бухта и другое
- Выход в море в поисках китов до 2-3 часов
- Исследуем путь к полуостровам Средний и Рыбачий: водопады реки Титовка, Абрам мыс, посетим Долину Славы
- Поморская трапеза - вкусы Кольского
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в одноместном номере с двуспальной кроватью (стандарт) - 4 100 руб. за 2 ночи
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Ужины в ресторанах
- Экологический сбор при въезде в Териберку (оплачивается на месте) - 380 руб
- Аренда спиннинга во время морской прогулки (оплата на месте, запись до начала поездки) - 1 500 руб
- Личные расходы на сувениры
- В сентябре по желанию выезд за северным сиянием - 5 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Дожди в мае — частое явление. Если с погодой не повезет, это может быть и мокрый снег. Поэтому в Мурманске пригодится зонт, а в поездках — дождевик. Одним зонтом ни на побережье Баренцева моря, ни где-нибудь в Кировске не обойтись. В Мурманской области всегда ветрено, и его буквально вырывает из рук.
Поскольку на южное тепло в Мурманске ни на майские праздники, ни в конце месяца лучше не рассчитывать, теплой одежды лучше брать побольше.
Главное, что нужно иметь, — не продуваемая куртка с капюшоном и резиновые сапоги. Без последних не добраться, к примеру, до Батарейского водопада в Териберке (зависит конечно от погоды, берите больше теплых вещей, шарф, варежки, шапку, лучше вы оставите их в транспорте при хорошей погоде, чем замерзнете при сильном ветре).
Вот самое важное, на что нужно обратить внимание:
- Вам понадобится хорошая непродуваемая куртка с капюшоном и в идеале была непромокаемой.
- Если Непромокаемой куртки нет, обязательно возьмите дождевик, так как зонт не выдержит северного ветра и займет ваше время и руки.
- Шарф и шапка никогда не будут лишними, особенно в море!
- Обязательно иметь теплые, лучше шерстяные, носки; перчатки.
- С начала майских и до июньских праздников вам понадобится непромокаемая обувь или возьмите резиновые сапоги, вы скажете спасибо нам, когда будете идти до Батарейного водопада в Териберке.
- Желательно: полный комплект термобелья (верх и низ) (наличие данного комплекта сделает путешествие комфортнее и приятнее).
- Флисовая кофта.
- Возьмите дополнительные аккумуляторы для фотоаппарата, телефона или видеокамеры, т. к. на морозе они очень быстро разряжаются.
- Личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно.
На выход в море возьмите шапку и шарф в любое время года! В Териберке часто бывает ветрено + в море температура ощущается на 5–7°C ниже, чем на берегу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каких катерах мы выходим в море из Териберки?
Катера, на которых мы выходим на морскую прогулку, — рыболовецкие, аутентичные, как и само место, в котором они находятся.
Можно ли порыбачить во время морской прогулки?
Да, по предварительному запросу вы можете забронировать аренду удочек и попробовать половить рыбу во время морской прогулки. Ориентировочная стоимость аренды — 1 500 руб.
Бронирование осуществляется до начала поездки, оплата на месте.
Что за пикник в Териберке, что в него входит?
На побережье мы организовываем небольшой пикник: бутерброд, сладости, возможны соленья, обязательно горячий чай. Вы можете взять с собой перекус, тем более что после моря аппетит хорошо разыгрывается.
А если дождь — пешком не пойдем?
Погодные условия нам не помеха, правильная одежда поможет насладиться северными красотами. В случае, если в процессе экскурсии вы решите не идти пешком к водопаду, сообщите об этом гиду заранее, он сможет оставить вас на песчаном берегу рядом с ресторанами, чтобы вы могли провести свободное время с комфортом.
Какие локации мы увидим с катера
Места, которые мы увидим, будут зависеть от наличия и локаций с китами, ведь в первую очередь мы пойдем туда, где наблюдаются морские обитатели, а уже во вторую — где находится водопад, птичий базар, пещера дракона.
Как обстоят дела с санитарными остановками по пути в Териберку?
По дороге в Териберку у нас с вами будет 1–2 остановки в тундре (у ветряков и у каменных пирамидок), на маршруте нет ни заправочных станций, ни магазинов. После выезда из Мурманска посетить уборную вы сможете только по приезду в Териберку. Туалет платный, оплата возможна наличными и картой.
Точно ли мы увидим китов?
Акцентируем ваше внимание на том, что это поездка в дикую природу. 100% гарантировать вероятность встречи с китами не можем, но точно можем говорить, что морская прогулка в Териберке — это наслаждение скалистыми берегами, живописным водопадом и «берегом драконьих яиц».
Что важно знать о морской прогулке?
При посадке на катер обязательно иметь при себе паспорт либо заверенную копию, для детей — свидетельства о рождении, т. к. в море работает пограничный контроль. Без документов вас не допустят на борт, в этом случае стоимость прогулки не возвращается.
Каковы условия заселения в отель?
Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, детям — свидетельство о рождении).
Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 14:00/15:00, выезд до 12:00).
В первый день вы регистрируетесь в отеле и сдаете вещи в камеру хранения (в гостинице «Космос» камера хранения предоставляется бесплатно.), соответственно размещение в номерах производится после экскурсионной программы. При наличии свободных номеров отель может разместить гостей раньше расчетного часа.
Если вы желаете гарантированно разместиться в утреннее время, то необходимо забронировать и внести оплату в размере 50% от стоимости суток, в некоторых случаях отели подтверждают полные сутки по общей стоимости.
Возможны ли изменения в программе?
Время отправления и прибытия на экскурсии является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
В конце апреля – начале мая из-за погодных условий может быть невозможным проезд к водопадам Титовки, тем не менее в это время киты начинают активно кормиться у побережья + вы узнаете об истории Поморов, посетите долину славы и увидите Абрам мыс.
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
В периоды ухудшения погоды (шторм, сильные снегопады, заносы на дорогах, очень низкие/очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, сели, туман и пр.) Компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены — исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Что еще важно знать?
Тур доступен только для граждан РФ.
Возрастные ограничения — туристы старше 12 лет.
Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно сообщите нам.
Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
Каких китов мы можем встретить?
Малый полосатик или северный малый полосатик имеет длину до 10 метров, вес до 10 тонн. Окрас тёмно-серый сверху, брюхо и грудные плавники снизу белые, белая или светлая полоса на грудных плавниках, светлые полоски позади головы. Держатся поодиночке или небольшими группами из 2–3 особей, иногда образуют большие группы в местах скопления рыбы. Могут находиться под водой до 20 минут.
Горбач (Горбатый кит) — довольно крупный кит. Длина тела до 15 метров, вес до 30 тонн. Грудные плавники очень длинные (до 35% длины тела). Окрас спина и боков чёрный или тёмно-серый, иногда с коричневым оттенком. Окрас груди и брюха варьирует от чёрного или пёстрого (с белыми пятнами) до полностью белого цвета. Горбатые киты нередко бьют и хлопают по поверхности моря длинными грудными плавниками и хвостовым плавником, взбивая пену, перекатываются на спине, выставляют из воды морды. Часто полностью выпрыгивают из воды в вертикальном положении и с оглушительным всплеском падают вниз. Могут находиться под водой до 30 минут. На поверхности горбатый кит пускает фонтаны высотой до 5 метров.
Какая будет погода?
Мурманск — самый северный город России, незамерзающий порт и город-герой!
В мае погода начинает налаживаться. Температура воздуха днем все чаще превышает 7–9°C, ночью возможны заморозки. Готовьтесь к тому, что снег в Мурманске может лежать до начала июня, что бы поездка принесла удовольствие, хорошо подготовьтесь к ней.
В среднем температура:
- Апрель – май: от +10°С до -15°С (еще лежит снег).
- Июнь: от -2°С до +10°С, бывает теплее (время от времени лежит снег).
- Сентябрь: от +5°С до +20°С, бывает теплее (золотая осень).
Перед поездкой смотрим прогноз погоды!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Точки роста:
1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то еще что), нас забывали в отеле. Проблема решалась мгновенно, находили
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас.