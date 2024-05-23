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Авторский тур
3 дня
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Начало: Мурманск, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
24 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Заполярные каникулы
Начало: Мурманск
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
17 июня в 10:00
43 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
31 дек в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
7 дек в 10:00
от 109000102 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
3 ноя в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
28 фев в 10:00
от 57 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
Начало: Россия, Мурманск
8 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 149 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
2 янв в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимняя поездка в Краснощелье
Начало: г. Мурманск
8 янв в 10:00
78 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
1 янв в 10:00
от 72 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
61 600₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
7000061 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Начало: Мурманск, 7:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
- ППалишева16 апреля 2024Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло без сучка и задоринки.
- ААнна2 апреля 2024Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
- ССветлана26 марта 2024Тур очень понравился, гид замечательный, Руслан внимательный и доброжелательный человек, с ним было очень интересно общаться, спасибо Вам за доставленные удовольствие и радость от данного тура.
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ААлександр17 марта 2024Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Можно с детьми»
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