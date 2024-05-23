Семейные развлекательные туры Мурманска

Найдено 68 туров в категории «Можно с детьми» в Мурманске, цены от 15 900 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100 за человека
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
27 900 за человека
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900 за человека
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
28 000 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000 за человека
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Начало: Мурманск, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
24 500 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
За китами на Кольский
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900 за человека
Заполярные каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Заполярные каникулы
Начало: Мурманск
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 59 900 за человека
Кольский полуостров. Навстречу китам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900 за человека
4 дня по Кольскому полуострову
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня по Кольскому полуострову
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900 за человека
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
17 июня в 10:00
43 200 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000 за человека
Летнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000 за человека
Летние фантазии Заполярья
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000 за человека
Арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 35 000 за человека
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000 за человека
Сияние севера. Новый год на Кольском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900 за человека
Киты и сияние Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700 за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600 за человека
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
31 дек в 10:00
от 109 000 за человека
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
4 янв в 10:00
от 87 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
52 000 за человека
Рождество на Кольском. Териберка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
3 ноя в 10:00
от 98 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Зимнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
28 фев в 10:00
от 57 000 за человека
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
Начало: Россия, Мурманск
8 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 149 000 за человека
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
от 98 000 за человека
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
2 янв в 10:00
от 93 000 за человека
Зимняя поездка в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимняя поездка в Краснощелье
Начало: г. Мурманск
8 янв в 10:00
78 500 за человека
Северное сияние на 69 параллели
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
1 янв в 10:00
от 72 000 за человека
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
61 600 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
7000061 500 за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
61 000 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Начало: Мурманск, 7:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
    читать дальше

    историю города,восхищается всеми красотами. Это сделала экскурсию на Териберку намного ярче и познавательнее Спасибо огромное. Вам удалось нас влюбить в Ваш край ❤️

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
    читать дальше

    все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!

    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был
  • П
    Палишева
    16 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
    читать дальше

    на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!

  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Всё прошло без сучка и задоринки.
    Всё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринки
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)
  • С
    Светлана
    26 марта 2024
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
    Тур очень понравился, гид замечательный, Руслан внимательный и доброжелательный человек, с ним было очень интересно общаться, спасибо Вам за доставленные удовольствие и радость от данного тура.
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
    читать дальше

    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
    читать дальше

    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
    читать дальше

    выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
  2. Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
  3. Большое приключение на Кольском полуострове
  4. Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
  5. Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 68 авторских туров от 15 900 до 200 000 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 68 туров в Мурманске на 2024 год по теме «Можно с детьми», 116 ⭐ отзывов, цены от 15900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам