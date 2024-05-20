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Авторский тур
2 дня
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
38 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Начало: Россия, Мурманск
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Осеннее очарование Рыбачьего
Начало: Россия, Мурманск
31 авг в 10:00
14 сен в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Начало: Россия, Мурманск
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
36 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Начало: Россия, Мурманск
13 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 34 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Начало: Россия, Мурманск
10 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Начало: Мурманск, 7:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ККсения20 сентября 2023Несмотря на дождливую погоду хотелось оставаться в этом путешествии как можно дольше. Два дня на полуострове пролетели как минута. Столько
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААнна4 сентября 2023Прекрасный тур! Фантастическая природа. Получили массу впечатлений! Замечательные гиды Анатолий и Вячеслав, много рассказывали, показывали.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ННаталья31 августа 2023Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно.
- ККсения27 августа 2023Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
- ВВероника22 августа 2023Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать. Кормили всю дорогу, особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «2-дневные туры»
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