Двухдневные экскурсионные туры Мурманска

Найдено 12 туров в категории «2-дневные туры» в Мурманске, цены от 13 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
21 500 за человека
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
28 000 за человека
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
34 900 за человека
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
38 200 за человека
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Начало: Россия, Мурманск
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 100 за человека
Осеннее очарование Рыбачьего
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Осеннее очарование Рыбачьего
Начало: Россия, Мурманск
31 авг в 10:00
14 сен в 10:00
35 000 за человека
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Начало: Россия, Мурманск
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
36 300 за человека
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Начало: Россия, Мурманск
13 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 34 700 за человека
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Начало: Россия, Мурманск
10 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 40 000 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000 за человека
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Начало: Мурманск, 7:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за человека
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Осеннее очарование Рыбачьего
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Осеннее очарование Рыбачьего
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • К
    Ксения
    20 сентября 2023
    Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
    Несмотря на дождливую погоду хотелось оставаться в этом путешествии как можно дольше. Два дня на полуострове пролетели как минута. Столько
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    красоты, свободы, нетронутой природы, сопок, моря… Это было незабываемое приключение! Огромное спасибо компании и гиду за то, что в кратчайшие сроки смогли организовать нашу поездку и сделали ее максимально комфортной! Обязательно поедем с вами за новыми приключениями)

  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Осеннее очарование Рыбачьего
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Анна
    4 сентября 2023
    Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
    Прекрасный тур! Фантастическая природа. Получили массу впечатлений! Замечательные гиды Анатолий и Вячеслав, много рассказывали, показывали.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
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    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • Н
    Наталья
    31 августа 2023
    Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
    Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно.
    Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместноДобрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместноДобрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно
  • К
    Ксения
    27 августа 2023
    Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
    Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
    Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
  • В
    Вероника
    22 августа 2023
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать. Кормили всю дорогу, особенно
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    запомнился настоящий краб, которого мы объелись) Ребята молодцы, очень заботливые. Машины супер проходимые, чувствовали себя в безопасности. Маршрут интересный. Удачи вам!

    Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «2-дневные туры»

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  3. Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
  4. Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
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  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
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