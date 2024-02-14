Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
За четыре дня мы посетим самые значимые и красивые места Хибинских гор. Познакомимся с мифами и тайнами уникальных мест и насладимся полярным днем. Потрогаем летний снег и отдохнем от городской суеты в знаменитом ущелье Аку-Аку. Протяженность маршрута — 35 км.
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Ближайшие даты:
18
июл
1
авг
5
сен

Что вас ожидает:

Вдали от городского шума
Вдали от городского шума
Переключимся от шума города и рабочей суеты, гуляя вдоль живописных ручьев и завораживающих гор
Загадка ущелья Аку-Аку
Загадка ущелья Аку-Аку
В ущелье нас встретит каменный истукан, похожий на своих таинственных братьев с острова Пасхи
Походная романтика
Походная романтика
Почувствуем всю прелесть походов, проведя великолепные ночи под звёздами

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки Гольцовка

Из Мурманска отправляемся в 10:12 до станции Имандра по железной дороге на поезде № 21.

Прибытие на станцию Имандра в 12:50.

От станции Имандра мы пройдем вдоль горной реки Гольцовка к пересечению с рекой Часнайок и встанем на первую ночевку.

Перепад высот всего 200 метров, но и здесь уже понятно, что мы в горах.

Живописные ручьи, завораживающие горы, то что нужно чтобы переключится от шума города.

Мурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки Гольцовка
2 день

Меридиальный ручей - ущелье Юмьекорр

После заслуженного отдыха и вкусного завтрака, выдвинемся в путь.

Сегодня наш маршрут лежит к устью ручья Меридиального к ущелью Юмьекорр.

Ущелье еще называют ущельем мертвых и это связано с одной давней легендой саамов.

Преодолев ущелье спустимся в зону леса к живописному ущелью Звездочка.

Место очень популярное, поэтому сегодня мы точно встретим других туристов.

Меридиальный ручей - ущелье ЮмьекоррМеридиальный ручей - ущелье ЮмьекоррМеридиальный ручей - ущелье ЮмьекоррМеридиальный ручей - ущелье ЮмьекоррМеридиальный ручей - ущелье ЮмьекоррМеридиальный ручей - ущелье Юмьекорр
3 день

Ущелье Аку-Аку - Имандра

Отдохнув и погуляв по рядом лежащим возвышенностям, мы соберем наш лагерь и двинемся в сторону станции Имандра по самому знаменитому ущелью в Хибинах Аку-Аку.

В переводе означает «начало-начал» или «проматерь».

Насладимся каменными изваяниями, окружающие нас со всех сторон и выйдем в долину реки Гольцовки.

Встанем возле нее на ночевку.

Ущелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - Имандра
4 день

Отъезд

Переход до станции Имандра.

Не спеша собравшись, дойдем до ж/д станции и направимся на поезде № 22 в сторону города Мурманск.

Отправление поезда в 18:40, прибытие в город Мурманск в 21:21.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Стоимость тура — 17 600 руб. /чел.

Скидки:

  • тем, у кого свой спальник, коврик, палатка — 2 000 руб.;
  • постоянным клиентам — 5%;
  • группам от 3 человек — 1 000 руб. /чел.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (костровое, тент и т. п.)
  • Работа инструктора
  • Групповая аптечка
  • Ж/д билеты от Мурманска до станции Имандра и обратно
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Аренда рюкзака, треккинговых палок
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак: для женщин не менее 60 л., для мужчин не менее 80 л.;
  • защита для рюкзака;
  • флиска не толстая или кофта, свитер;
  • штаны, в которых вам будет удобно на природе;
  • футболка или тонкое термобелье: для ходьбы лучше термофутболка/синтетика: она меньше мокнет, легко стирается и быстро сохнет;
  • носки для треккинга + носки для лагеря;
  • ветро/влагозащитная верхняя одежда;
  • дождевик;
  • треккинговые ботинки;
  • треккинговые палки по желанию;
  • сменный комплект одежды и обуви (для лагеря или на случай, если промокните);
  • баф, лёгкая шапочка, бандана;
  • перчатки тонкие (флис или синтетика);
  • средства от комаров;
  • бутылка для воды 1 литр;
  • полотенце (лучше всего из ткани «микрофибра»: хорошо впитывает, быстро сохнет);
  • средства личной гигиены;
  • набор посуды (кружка, миска, ложка, нож);
  • личную аптечку, те лекарства которые нужны лично вам;
  • очки солнечные;
  • несколько пакетов: пригодится для пакования мокрых и грязных вещей;
  • налобный фонарик.

Личное снаряжение (палатки, спальники, коврики, кружку, ложку, миску) можно взять в аренду.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается тур?

Поход ориентирован на прибытие поезда № 21/22 на станцию Имандра. В стоимость тура включены билеты на поезд из Мурманска и обратно.

Для приобретения билетов нам потребуется копия вашего паспорта. В случае не предоставления паспорта, либо некорректного предоставления нам данных паспорта, туроператор не несет ответственности за не предоставление услуг перевозки.

Если вы следуете на поезде из Санкт-Петербурга (на том же поезде из Апатит или Кандалакши), то уточняйте необходимое время прибытия у менеджеров компании, стоимость трансфера от Мурманска до станции Имандра из стоимости тура при этом вычитается.

Друзей из Оленегорска мы готова принять в свою компанию проездом.

Есть ли скидки?

Скидки:

  • тем, у кого свой спальник, коврик, палатка — 2 000 руб.;
  • постоянным клиентам — 5%;
  • группам от 3 человек — 1 000 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.
А
1 сен 2023
Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.
Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно

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