Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Этот поход – комбинированный.

Мы не только пройдем на каяках по красивейшему озеру Умбозеро, но и совершим пешие выходы в Хибины и Ловозерские тундры. Места, по которым проходит поход, дикие и здесь редко можно встретить рыбаков или туристов. Поход проходит на одноместных и двухместных морских каяках и заявляется в МЧС.

Также планируется заявление похода в Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Мурманской области.
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Ближайшие даты:
22
июл

Что вас ожидает:

Великолепные виды Кольского
Великолепные виды Кольского
Вас ждут виды Хибин, Умбозера и Ловозёрских тундр
Активный отдых
Активный отдых
Комбинированное путешествие для всестороннего развития тела
Походная романтика
Походная романтика
Почувствуйте всю прелесть походов, проведя великолепные ночи под звёздами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на место старта. Отплытие

Мы выезжаем из Мурманска в 9 утра (место встречи — кинотеатр Атлантика), забираем оставшихся участников на станции Оленегорск и едем около 2 часов до дачно-рыбацкой базы в северо-восточной части озера Умбозеро.

Упаковываем вещи в гермомешки, переодеваемся и проходим инструктаж.

Обедаем, разбиваемся на экипажи и начинаем наше путешествие.

Пойдём вдоль берега на юг, а на ночь встанем лагерем в бухте Песочная.

Прибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. Отплытие
2 день

На каяках до устья реки Куфтуай

Завтракаем и идём дальше по Умбозеру.

Цель на сегодня — большой переход в 20 километров до устья реки Куфтуай.

По пути проходим несколько рек, сбегающих с Ловозерских гор.

В их устье часто образованы галечные пляжи, где мы остановимся отдохнуть и прогуляться.

Вечером ставим лагерь и отдыхаем.

На каяках до устья реки КуфтуайНа каяках до устья реки КуфтуайНа каяках до устья реки КуфтуайНа каяках до устья реки Куфтуай
3 день

Треккинг по южному склону Ловозерских тундр

Идем в горы — пройдём около 25 км пешком по южному склону Ловозерских тундр, поднимемся до озера Райявр, которое расположилось в большом скальном цирке.

Насладимся атмосферными видами.

Треккинг по южному склону Ловозерских тундрТреккинг по южному склону Ловозерских тундрТреккинг по южному склону Ловозерских тундрТреккинг по южному склону Ловозерских тундр
4 день

Треккинг на Хибинский берег Умбозера

Все предыдущие дни мы шли вдоль Ловозерских тундр, и Хибины были на другом берегу озера, а сегодня мы переходим на Хибинский берег Умбозера — Ловозерье останется на горизонте.

Переходим на противоположную сторону озера.

Останавливаемся у подножия горы Коашкар, разбиваем лагерь.

Треккинг на Хибинский берег УмбозераТреккинг на Хибинский берег УмбозераТреккинг на Хибинский берег УмбозераТреккинг на Хибинский берег Умбозера
5 день

Треккинг в Хибинские горы

Утром идём в Хибинские горы.

Проходим ущелье с небольшими живописными озерцами, поднимаемся на невысокую гору Коашкар, откуда открываются виды Хибин, Умбозера и Ловозёрских тундр на противоположной стороне озера.

В лагерь возвращаемся вечером.

Треккинг в Хибинские горыТреккинг в Хибинские горыТреккинг в Хибинские горыТреккинг в Хибинские горы
6 день

На каяках до залива Чудалухт

Сегодня у нас большой переход 25 километров.

Пересекаем залив Тульилухт, обходим мыс Тульинъярк и двигаемся до залива — Чудалухт или «мыс Литт».

На каяках до залива ЧудалухтНа каяках до залива ЧудалухтНа каяках до залива ЧудалухтНа каяках до залива Чудалухт
7 день

Дорога домой

Вот мы и заканчиваем наше большое кольцо по Умбозеру!

Идем около 10 км до места нашего старта.

Собираем вещи, укладываем каяки и заканчиваем наше путешествие.

Возвращаемся тем же маршрутом: Станция Оленегорск - ориентировочно 20:00, либо в Мурманск к 22:00.

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в 3-4 местных палатках.

Для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка цена – скидка 3000 руб. /чел.

Для групп от 2 человек – скидка 1000 руб. /чел.

Фото проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника
  • Питание на маршруте
  • Групповая аптечка
  • Трансфер и перевозка каяков
  • Прокат каяков, юбок, весел, жилет, каска
  • Прокат гермомешков, палаток, спальников, ковриков
  • Общественное снаряжение для бивуака
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Мурманска
  • Можно дополнительно в аренду взять у нас непромокаемые куртки каякера и/или штаны
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сменная одежда включая нижнее белье, сменная обувь, обувь лучше треккинговая, одеться нужно послойно, нижний слой термобелье, средний слой флис или шерсть, верхний слой максимально непромокаемая одежда лучше с капюшоном, шапки тоже лучше взять;
  • кружка, миска, ложка, нож (можем взять для вас);
  • личная аптечка, те лекарства которые нужны лично вам;
  • средства личной гигиены;
  • треккинговые палки;
  • очки солнечные;
  • бутылка для воды;
  • средство от комаров;
  • полотенце (лучше всего из ткани «микрофибра»: хорошо впитывает, быстро сохнет);
  • накомарник, шляпа с сеткой;
  • крем от загара;
  • приветствуются свои гермомешки, но можно и арендовать.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 сен 2023
Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ПешеходныеАктивный отдыхСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры7-дневные турыТреккинг и походыПрирода и пейзажиХибиныВыездныеПрогулки на каяках

Похожие туры из Мурманска

За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
23 мая
30 мая
6 июня
13 июня
38 900 за человека
Заполярные каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Заполярные каникулы
Мурманск
4 июля
11 июля
18 июля
25 июля
от 59 900 за человека
4 дня по Кольскому полуострову
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня по Кольскому полуострову
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
от 40 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
All Airlines
ХорошоТам