Мы не только пройдем на каяках по красивейшему озеру Умбозеро, но и совершим пешие выходы в Хибины и Ловозерские тундры. Места, по которым проходит поход, дикие и здесь редко можно встретить рыбаков или туристов. Поход проходит на одноместных и двухместных морских каяках и заявляется в МЧС.
Также планируется заявление похода в Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Мурманской области.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на место старта. Отплытие
Мы выезжаем из Мурманска в 9 утра (место встречи — кинотеатр Атлантика), забираем оставшихся участников на станции Оленегорск и едем около 2 часов до дачно-рыбацкой базы в северо-восточной части озера Умбозеро.
Упаковываем вещи в гермомешки, переодеваемся и проходим инструктаж.
Обедаем, разбиваемся на экипажи и начинаем наше путешествие.
Пойдём вдоль берега на юг, а на ночь встанем лагерем в бухте Песочная.
На каяках до устья реки Куфтуай
Завтракаем и идём дальше по Умбозеру.
Цель на сегодня — большой переход в 20 километров до устья реки Куфтуай.
По пути проходим несколько рек, сбегающих с Ловозерских гор.
В их устье часто образованы галечные пляжи, где мы остановимся отдохнуть и прогуляться.
Вечером ставим лагерь и отдыхаем.
Треккинг по южному склону Ловозерских тундр
Идем в горы — пройдём около 25 км пешком по южному склону Ловозерских тундр, поднимемся до озера Райявр, которое расположилось в большом скальном цирке.
Насладимся атмосферными видами.
Треккинг на Хибинский берег Умбозера
Все предыдущие дни мы шли вдоль Ловозерских тундр, и Хибины были на другом берегу озера, а сегодня мы переходим на Хибинский берег Умбозера — Ловозерье останется на горизонте.
Переходим на противоположную сторону озера.
Останавливаемся у подножия горы Коашкар, разбиваем лагерь.
Треккинг в Хибинские горы
Утром идём в Хибинские горы.
Проходим ущелье с небольшими живописными озерцами, поднимаемся на невысокую гору Коашкар, откуда открываются виды Хибин, Умбозера и Ловозёрских тундр на противоположной стороне озера.
В лагерь возвращаемся вечером.
На каяках до залива Чудалухт
Сегодня у нас большой переход 25 километров.
Пересекаем залив Тульилухт, обходим мыс Тульинъярк и двигаемся до залива — Чудалухт или «мыс Литт».
Дорога домой
Вот мы и заканчиваем наше большое кольцо по Умбозеру!
Идем около 10 км до места нашего старта.
Собираем вещи, укладываем каяки и заканчиваем наше путешествие.
Возвращаемся тем же маршрутом: Станция Оленегорск - ориентировочно 20:00, либо в Мурманск к 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 3-4 местных палатках.
Для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка цена – скидка 3000 руб. /чел.
Для групп от 2 человек – скидка 1000 руб. /чел.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Питание на маршруте
- Групповая аптечка
- Трансфер и перевозка каяков
- Прокат каяков, юбок, весел, жилет, каска
- Прокат гермомешков, палаток, спальников, ковриков
- Общественное снаряжение для бивуака
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Мурманска
- Можно дополнительно в аренду взять у нас непромокаемые куртки каякера и/или штаны
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- сменная одежда включая нижнее белье, сменная обувь, обувь лучше треккинговая, одеться нужно послойно, нижний слой термобелье, средний слой флис или шерсть, верхний слой максимально непромокаемая одежда лучше с капюшоном, шапки тоже лучше взять;
- кружка, миска, ложка, нож (можем взять для вас);
- личная аптечка, те лекарства которые нужны лично вам;
- средства личной гигиены;
- треккинговые палки;
- очки солнечные;
- бутылка для воды;
- средство от комаров;
- полотенце (лучше всего из ткани «микрофибра»: хорошо впитывает, быстро сохнет);
- накомарник, шляпа с сеткой;
- крем от загара;
- приветствуются свои гермомешки, но можно и арендовать.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.