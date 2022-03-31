Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска приблизительно в 8:00. Гид сообщит точное время накануне.
Отправление к Белому морю. Расстояние от Мурманска до Кандалакши 250 километров. По пути делаем остановки.
Прибытие в Кандалакшу. Обед в местном кафе (не включено в стоимость).
Отправляемся в тоню Тетрино. Началом любой поморской деревни был морской хутор — тоня.
Тоня «Тетрина» восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом.
В этом музее рассказывается об истории Кольского Севера от коренного населения – лопарей, до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода до современности.
Возвращаемся в Умбу. Далее прогуляемся на берегу реки Умба и по старой части деревни. Умба — старинное поморское поселение, ведущее свою историю с 1466 года.
Это одно из старейших поселений всего Кольского полуострова. Деревня расположена в его южной части и в настоящее время носит звание посёлка городского типа с населением в 4,5 тысячи человек.
Изначально поселение было вотчиной Соловецкого монастыря.
Размещаемся в гостинице «Гавань», ужин (включено в стоимость).
Ранний подъем, завтрак в отеле (включено в стоимость).
Отправляемся на экскурсию в Варзугу:
Обед в Варзуге у местного жителя Ирины (включено в стоимость).
Основной достопримечательностью Варзуги является церковь Успения Богородицы, возведенная в 1674 г.
Церковь Успенья Пресвятой Богородицы, или сокращенно Успенская церковь, в селе Варзуга, по общему признанию, является одной из самых красивейших из числа когда-либо существовавших деревянных одноглавых шатровых церквей.
Она построена без применения гвоздей, скоб и инструментов, за исключением топора и долота.
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время прибытия 21-22 вечера.
Мы предлагаем Вам отдых в надёжной «Гавани» – гостинице на берегу залива.
К услугам постояльцев – уютные 3-местные и 2 местные номера, современная кухня, а прилегающая прибрежная зона – идеальна для организации пикников.
Русская банька и морская рыбалка - море запоминающихся впечатлений. Гостиница «Гавань» - настоящее поморское гостеприимство!
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Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
С 22 мая по 23 июля на широте Мурманска господствует полярный день, а это значит, что солнце не опускается за горизонт 24 часа; до 15 августа – белые ночи, солнце уже не светит, но все равно, ночи очень светлые. Средняя температура летом +15.
Полноприводные Hyundai Starex, джипы.