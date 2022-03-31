Терский берег, Умба и Варзуга

Двухдневный тур на Терский берег, южное побережье Кольского полуострова

5
3 отзыва
Двухдневный тур на Терский берег, южное побережье Кольского полуострова.

Во время тура мы посетим такие локации как Кандалакша, село Кашкаранцы, Умбу, Варзугу и само побережье Белого моря.
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Терский берег, Умба и Варзуга
Ближайшие даты:
16
июл
27
июл
13
авг
24
авг

Что вас ожидает 🤩

Морской хутор «Тетрина»
Морской хутор «Тетрина»
Восстановленный на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом
Деревня Умба
Деревня Умба
Старинное поморское поселение, ведущее свою историю с 1466 года
Церковь Успения Богородицы
Церковь Успения Богородицы
Возведенная в 1674 г. в селе Варзуга, по общему признанию, является одной из самых красивейших из числа когда-либо существовавших деревянных одноглавых шатровых церквей

Программа тура по дням

1 день

Белое море. Тоня «Тетрина». Деревня Умба

Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска приблизительно в 8:00. Гид сообщит точное время накануне.

Отправление к Белому морю. Расстояние от Мурманска до Кандалакши 250 километров. По пути делаем остановки.

Прибытие в Кандалакшу. Обед в местном кафе (не включено в стоимость).

Отправляемся в тоню Тетрино. Началом любой поморской деревни был морской хутор — тоня.

Тоня «Тетрина» восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом.

В этом музее рассказывается об истории Кольского Севера от коренного населения – лопарей, до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода до современности.

Возвращаемся в Умбу. Далее прогуляемся на берегу реки Умба и по старой части деревни. Умба — старинное поморское поселение, ведущее свою историю с 1466 года.

Это одно из старейших поселений всего Кольского полуострова. Деревня расположена в его южной части и в настоящее время носит звание посёлка городского типа с населением в 4,5 тысячи человек.

Изначально поселение было вотчиной Соловецкого монастыря.

Размещаемся в гостинице «Гавань», ужин (включено в стоимость).

Белое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня УмбаБелое море. Тоня «Тетрина». Деревня Умба
2 день

Варзуга. Церковь Успения Богородицы. Отъезд

Ранний подъем, завтрак в отеле (включено в стоимость).

Отправляемся на экскурсию в Варзугу:

  • Село Кашкаранцы. Первое упоминание рыболовной тони в Кашкаранцах относится ко второй половине XV века. Вероятно первыми насельниками Кашкаранцев были новгородцы, затем иноки Соловецкой обители, высылавшиеся сюда для ловли рыбы.
  • Экскурсия к часовне безымянного инока Терского.
  • Экскурсия на Аметистовый Берег.
  • Месторождение аметиста в этом месте было известно и использовалось уже с 16-17 веков. 15 января 1986 года мыс Корабль был официально признан государственным геологическим памятником природы на территории Терского района Мурманской области.
  • Осмотр часовни безымянного инока Терского, с которым связаны местные легенды.

Обед в Варзуге у местного жителя Ирины (включено в стоимость).

Основной достопримечательностью Варзуги является церковь Успения Богородицы, возведенная в 1674 г.

Церковь Успенья Пресвятой Богородицы, или сокращенно Успенская церковь, в селе Варзуга, по общему признанию, является одной из самых красивейших из числа когда-либо существовавших деревянных одноглавых шатровых церквей.

Она построена без применения гвоздей, скоб и инструментов, за исключением топора и долота.

Возвращение в Мурманск. Приблизительное время прибытия 21-22 вечера.

Варзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. ОтъездВарзуга. Церковь Успения Богородицы. Отъезд

Варианты проживания

Гостиница «Гавань» в Умбе

1 ночь

Мы предлагаем Вам отдых в надёжной «Гавани» – гостинице на берегу залива.

К услугам постояльцев – уютные 3-местные и 2 местные номера, современная кухня, а прилегающая прибрежная зона – идеальна для организации пикников.

Русская банька и морская рыбалка - море запоминающихся впечатлений. Гостиница «Гавань» - настоящее поморское гостеприимство!

Гостиница «Гавань» в УмбеГостиница «Гавань» в УмбеГостиница «Гавань» в УмбеГостиница «Гавань» в Умбе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение локаций в Умбе и Варзуге
  • Все входные билеты
  • Размещение 1 ночь в гостинице в Умбе
  • Питание (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин)
  • Сопровождение гида
  • Трансферное обслуживание
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Дополнительное питание
  • Проживание и питание в Мурманске
  • Трансфер из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ:

  • теплая непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха. Шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • солнцезащитные очки;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие условия погоды будут во время тура?

С 22 мая по 23 июля на широте Мурманска господствует полярный день, а это значит, что солнце не опускается за горизонт 24 часа; до 15 августа – белые ночи, солнце уже не светит, но все равно, ночи очень светлые. Средняя температура летом +15.

На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?

Полноприводные Hyundai Starex, джипы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 мар 2022
организатор С У П Е Р… спасибо
А
23 мар 2022
Понятный дружественный информативный интерфейс Внимательные понимающие менеджеры. Чёткая и быстрая организация даже не смотря на праздничные дни. Кароч - респект и уважуха!!!
М
14 мар 2022
Спасибо координатору тура Екатерине, нашим гидам Павлу, Светлане, фотографу Антону и всем водителям, сопровождавшим нашу группу в этом туре! Всё чётко спланировано, организовано, учтены все запросы! Вы лучшие!!!

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