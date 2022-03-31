1 день

Белое море. Тоня «Тетрина». Деревня Умба

Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска приблизительно в 8:00. Гид сообщит точное время накануне.

Отправление к Белому морю. Расстояние от Мурманска до Кандалакши 250 километров. По пути делаем остановки.

Прибытие в Кандалакшу. Обед в местном кафе (не включено в стоимость).

Отправляемся в тоню Тетрино. Началом любой поморской деревни был морской хутор — тоня.

Тоня «Тетрина» восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом.

В этом музее рассказывается об истории Кольского Севера от коренного населения – лопарей, до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода до современности.

Возвращаемся в Умбу. Далее прогуляемся на берегу реки Умба и по старой части деревни. Умба — старинное поморское поселение, ведущее свою историю с 1466 года.

Это одно из старейших поселений всего Кольского полуострова. Деревня расположена в его южной части и в настоящее время носит звание посёлка городского типа с населением в 4,5 тысячи человек.

Изначально поселение было вотчиной Соловецкого монастыря.

Размещаемся в гостинице «Гавань», ужин (включено в стоимость).