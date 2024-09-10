А Алексей Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.

М Мария Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)

С Светлана Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана Слаженная профессиональная команда

А Алла Автотур на Терский берег Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада, что тур был трехдневный . Увидели все без лишней спешки. Красота Мурманской области поражает и восхищает.

Ю Юлия Терский берег, Умба и Варзуга Минус был в Саамской деревне,столовые приборы были грязные!

А Айжан Терский берег, Умба и Варзуга Не первый раз пользуемся услугами… и не последний)

П Павел Терский берег, Умба и Варзуга Все замечательно!

Л Лидия Автотур на Терский берег Прекрасный тур по Терскому берегу. Тур очень хорошо организован, на комфортной а/м с гидом Натальей, которая прекрасно справлялась с нашими запросами. Очень много увидели красивых мест, это у меня была третья поездка на Кольский полуостров.