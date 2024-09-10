Туры по набережной Мурманска

Найдено 3 тура в категории «Набережная» в Мурманске, цены от 15 400 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Пешая
скидка
14%
3 отзыва
2 дня
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Начало: Мурманск
«В планах – посещение вершины горы с сейд-камнем, закат и рассвет на берегу океана, вечер у костра и возможно, наблюдение за северным сиянием»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
1800015 400 за человека
Автотур на Терский берег
скидка
6%
3 отзыва
3 дня
Автотур на Терский берег
Начало: Г. Мурманск
«Мечтаете отправиться в путешествие к берегам Белого моря»
6 июн в 10:00
22 авг в 10:00
4000037 600 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
На машине
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр»
6 фев в 08:00
13 фев в 08:00
64 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    10 сентября 2024
    Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
    Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
    Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко
  • М
    Мария
    30 августа 2024
    Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
    Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
    Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
  • С
    Светлана
    28 августа 2024
    Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
    Слаженная профессиональная команда
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    Автотур на Терский берег
    Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада, что тур был трехдневный . Увидели все без лишней спешки. Красота Мурманской области поражает и восхищает.
    Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. РадаТур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. РадаТур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. РадаТур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. РадаТур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. РадаТур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. РадаТур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2023
    Терский берег, Умба и Варзуга
    Минус был в Саамской деревне,столовые приборы были грязные!
  • А
    Айжан
    30 марта 2023
    Терский берег, Умба и Варзуга
    Не первый раз пользуемся услугами… и не последний)
  • П
    Павел
    30 марта 2023
    Терский берег, Умба и Варзуга
    Все замечательно!
  • Л
    Лидия
    12 ноября 2022
    Автотур на Терский берег
    Прекрасный тур по Терскому берегу. Тур очень хорошо организован, на комфортной а/м с гидом Натальей, которая прекрасно справлялась с нашими запросами. Очень много увидели красивых мест, это у меня была третья поездка на Кольский полуостров.
  • Л
    Лидия
    7 ноября 2022
    Автотур на Терский берег
    Спасибо за прекрасное путешествие на Терский берег! Всё было отлично организованно.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
  2. Автотур на Терский берег
  3. Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Сейдозеро
  5. Полуостров Рыбачий
  6. Долина Славы
  7. Полуостров Средний
  8. Площадь пяти углов
  9. Снежная деревня
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Набережная" можно забронировать 3 тура от 15 400 до 64 900 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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