скидка
14%
2 дня
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Начало: Мурманск
«В планах – посещение вершины горы с сейд-камнем, закат и рассвет на берегу океана, вечер у костра и возможно, наблюдение за северным сиянием»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
1800015 400₽ за человека
скидка
6%
3 дня
Автотур на Терский берег
Начало: Г. Мурманск
«Мечтаете отправиться в путешествие к берегам Белого моря»
6 июн в 10:00
22 авг в 10:00
4000037 600₽ за человека
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр»
6 фев в 08:00
13 фев в 08:00
64 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей10 сентября 2024Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
- ММария30 августа 2024Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
- ССветлана28 августа 2024Слаженная профессиональная команда
- ААлла1 сентября 2023Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада, что тур был трехдневный . Увидели все без лишней спешки. Красота Мурманской области поражает и восхищает.
- ЮЮлия4 апреля 2023Терский берег, Умба и ВарзугаМинус был в Саамской деревне,столовые приборы были грязные!
- ААйжан30 марта 2023Терский берег, Умба и ВарзугаНе первый раз пользуемся услугами… и не последний)
- ППавел30 марта 2023Терский берег, Умба и ВарзугаВсе замечательно!
- ЛЛидия12 ноября 2022Прекрасный тур по Терскому берегу. Тур очень хорошо организован, на комфортной а/м с гидом Натальей, которая прекрасно справлялась с нашими запросами. Очень много увидели красивых мест, это у меня была третья поездка на Кольский полуостров.
- ЛЛидия7 ноября 2022Спасибо за прекрасное путешествие на Терский берег! Всё было отлично организованно.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Набережная»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Набережная" можно забронировать 3 тура от 15 400 до 64 900 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Мурманске, забронируйте тур с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Мурманска. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025