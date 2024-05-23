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Авторский тур
2 дня
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
64 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 53 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
38 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 29 600₽ за человека
Авторский тур
13 дней
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
Начало: г. Мурманск
14 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 2 507 620₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
189 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Начало: Россия, Мурманск
10 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
28 фев в 10:00
от 57 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
7000061 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
35 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ВВиктория20 мая 2024Тур понравился. Природа впечатляющая.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ААлександр17 марта 2024Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
- ММаксим5 марта 2024Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААнна22 февраля 2024Спасибо организаторам тура, координаторам и экскурсоводами! Ребята внимательно подходит к возможностям и запросам туристов. Помогут составить программу отдыха индивидуально по
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Популярные места»
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