Главные экскурсионные места в Мурманске

Найдено 59 туров в категории «Популярные места» в Мурманске, цены от 15 900 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
21 500 за человека
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100 за человека
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900 за человека
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900 за человека
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
28 000 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000 за человека
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
34 900 за человека
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
64 900 за человека
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 53 750 за человека
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
38 200 за человека
Поход на Сейдозеро
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000 за человека
Увидеть весь Кольский за 8 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000 за человека
К Сейдозеру на морских каяках
🚣 Прогулки на каяках
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200 за человека
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 29 600 за человека
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
Начало: г. Мурманск
14 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 2 507 620 за человека
Летнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000 за человека
Новогодние приключения на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
189 600 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Начало: Россия, Мурманск
10 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 40 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт в 10:00
86 000 за человека
Зимнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
28 фев в 10:00
от 57 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
7000061 500 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900 за человека
На поиски китов и северного сияния в Териберку
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900 за человека
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000 за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
35 000 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
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    историю города,восхищается всеми красотами. Это сделала экскурсию на Териберку намного ярче и познавательнее Спасибо огромное. Вам удалось нас влюбить в Ваш край ❤️

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Поход на Сейдозеро
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    Тур понравился. Природа впечатляющая.
    Тур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющая
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
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    выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)

  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
    Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Анна
    22 февраля 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Спасибо организаторам тура, координаторам и экскурсоводами! Ребята внимательно подходит к возможностям и запросам туристов. Помогут составить программу отдыха индивидуально по
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    запросу, за короткое время изучить осмотреть и познать красоту региона. Мурманск и окрестности просто влюбили у себя😍 забрали сердечко 😘Интересно с точки зрения истории, особенности географии природы. Полярное сияние, тундра тысячи рек и озёр и конечно море морюшко такое суровое красивое. Любителям рыбы понравится отведать свежайшие дары моря)

  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Увидеть весь Кольский за 8 дней
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 44
  1. Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
  2. На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
  3. Большое приключение на Кольском полуострове
  4. Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
  5. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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