В Териберку на охоту за северным сиянием

Сон

5
3 отзыва
Сон? Забудь про сон! Мы отправляемся на охоту за северным сиянием! Нас ждут незабываемые 4 дня на Кольском полуострове на краю России: в Териберке, на берегу Баренцева моря!
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
В Териберку на охоту за северным сиянием
Ближайшие даты:
13
фев
20
фев

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Отправимся за охотой на уникальное природное явление, которое оставит в вашей душе неизгладимое впечатление
Териберка
Териберка
Побываем в легендарном посёлке Териберка, расположенном на берегу Баренцева моря.
Саамская деревня
Саамская деревня
Мы сможем погладить оленей, сделать селфи с хаски, и познакомиться с коренным народом Саами.
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из морепродуктов, полакомимся ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Красоты русского севера
Красоты русского севера
Мы увидим уникальные пейзажи русского Заполярья и погуляем по берегу Северного Ледовитого океана.

Программа тура по дням

1 день
Мурманск — Териберка

Сбор участников в 10:00 в на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы мы сразу отправимся в путь.

Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка.

Именно здесь снимали фильм «Левиафан».

Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.

Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км) по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.

Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.

Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием.

Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!

Расстояние: автобус 131 км.

Мурманск — ТериберкаМурманск — ТериберкаМурманск — ТериберкаМурманск — Териберка
2 день
Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.

Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.

И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

А по возвращении на базу, после ужина, снова будем ждать северное сияние.

 Желающие могут сходить в баню.

Расстояние: пешком 12 км.

Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад
3 день
Териберка — Мурманск

Первую половину дня мы посвятим прощанию с океаном, прогулкам по побережью и памятным фото. 

В 12:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

Пообедав в хостеле и отдохнув с дороги, мы отправимся на прогулку по вечернему городу, так как полярная ночь и темнеет рано.

Достопримечательностей здесь не так много, но каждая из них помогает лучше понять самый крупный город за Северным полярным кругом. 

На ужин сходим в один из ресторанов Мурманска, где будет возможность попробовать изумительные блюда из морепродуктов и оленины.

Расстояние: автобус 131 км.

Териберка — МурманскТериберка — МурманскТериберка — МурманскТериберка — Мурманск
4 день
Мурманск — Саамская деревня — Мурманск

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.  

Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!

А так же покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг»  и национальным саамским напитком «пакула». 

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.

Но частичка этого  удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!

Расстояние: автобус 200 км.

Мурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • на базе 45 Причал в Териберке — 2-х и 4-х местное размещение — 2 ночи;
  • в хостеле Ягель в Мурманске — 2-х и 3-х местное размещение — 1 ночь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск — Териберка — Мурманск — Саамская деревня — Мурманск
  • Проживание в хостеле в Мурманске (1 ночь)
  • Проживание на базе “45 Причал” в Териберке (2 ночи)
  • Питание (кроме обеда в ресторане “Териберский берег” в 1 день и ужина в ресторане в Мурманске на 3 день)
  • Сопровождение гидом
  • 3-х часовая экскурсия в этно-деревне “Самь-Сыйт”
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Обед в ресторане “Териберский берег” в 1 день и ужина в ресторане в Мурманске на 3 день
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка». Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • Небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок
  • Хоба (поджопник) сидеть и смотреть на море
  • Химические грелки для рук и ног.

Одежда и обувь:

  • Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА
  • Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
  • Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
  • Куртка утепленная (пуховик)
  • Шапка утепленная, теплый бафф
  • Нательное белье
  • Комплект термобелья
  • Кофта утепленная (флисовая)
  • Носки треккинговые (синтетика)
  • Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
  • Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
  • Варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Термос (1 литр)
  • Маска горнолыжная (очень спасает при сильном ветре со снегом)
  • Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

Документы:

  • Паспорт
  • Полис страхования (по желанию)
  • Деньги на кафе, сувениры

Дополнительно (не обязательно):

  • Фотоаппарат (видеокамера)
  • Зарядные устройства
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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