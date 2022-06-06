Сбор участников в 10:00 в на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.
Встретившись со всеми участниками группы мы сразу отправимся в путь.
Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.
По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка.
Именно здесь снимали фильм «Левиафан».
Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.
Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.
Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.
Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км) по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.
Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.
Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.
Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием.
Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!
Расстояние: автобус 131 км.
Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.
И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
А по возвращении на базу, после ужина, снова будем ждать северное сияние.
Желающие могут сходить в баню.
Расстояние: пешком 12 км.
Первую половину дня мы посвятим прощанию с океаном, прогулкам по побережью и памятным фото.
В 12:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.
Пообедав в хостеле и отдохнув с дороги, мы отправимся на прогулку по вечернему городу, так как полярная ночь и темнеет рано.
Достопримечательностей здесь не так много, но каждая из них помогает лучше понять самый крупный город за Северным полярным кругом.
На ужин сходим в один из ресторанов Мурманска, где будет возможность попробовать изумительные блюда из морепродуктов и оленины.
Расстояние: автобус 131 км.
После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.
А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.
Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!
А так же покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.
Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!
Расстояние: автобус 200 км.
Тур предусматривает проживание:
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка». Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно (не обязательно):
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».